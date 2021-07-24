Ещё чуть-чуть! 7 невероятно долгих попыток припарковать машину
Константин Новацкий
Говорят, сажать самолёты сложнее, чем взлетать, а вместо одной парковки автомобиля проще с десяток раз тронуться с места. Но ведь грамотно парковаться нас учат в автошколе, после чего навык закрепляется сотнями успешных манёвров на стоянках и тротуарах. Однако историй о том, как горе-водители часами пытаются совладать с габаритами своих машин в попытках занять асфальтовый пятачок, на наш век всё-таки хватит. Вот семь забавных и относительно свежих эпизодов, попавших на видео.
Мужчину из этого короткого видео уже поспешили назвать худшим британским водителем. Автор видеозаписи, сделанной на полупустой парковке, насчитал восемь провальных попыток припарковать хэтчбек задним ходом. Причём на это у водителя Тойоты ушла уйма времени и сил. Счастливый девятый подход к упражнению принёс долгожданный результат: автомобиль аккуратно разместился на размеченной стоянке. Благо всё ограничилось лишь потерей времени и нервов — никто не ждал, ничто не было повреждено.
Более краткая по времени, но столь же захватывающая попытка поставить машину в данном случае чуть не обернулась досадным бегством! Поначалу женщина на миниатюрном Citroen была готова потратить на «швартовку» пару мгновений: места для манёвра было достаточно. Да и первый заход на «вираж» казался правильным. Но потом что-то пошло не так: парковка в три приёма затянулась, а движения стали путаными. Благо за мгновение до того, как окончательно расстроиться и покинуть негостеприимный пятачок, дама нашла ещё одно место по соседству и припарковалась на него. О том, сколько было затрачено на второй эпизод, история и автор ролика умалчивают.
Вспоминаем полузабытую автошколу и заезд в бокс «по вешкам»: сначала двигаемся по прямой, затем ловим условную границу въезда в окне передней пассажирской двери, выкручиваем руль, смещаемся вперёд влево, а затем — назад вправо и торжественно паркуем автомобиль. Припоминаете?
Тогда давайте считать, с какой попытки пара водителей из Глазго припаркуют небольшой алый MINI. Пара спойлеров: всё закончится успешно и миниатюрный хэтчбек всё-таки встанет на очерченную разметкой зону. Но лишь спустя 17 минут! Для этого придётся не только заново вспомнить уроки школьной геометрии, но и даже сменить человека за рулём. Чем не спорт высоких достижений?
В отличие от заезда на стоянку (или в гараж) задним ходом, параллельная парковка в ограниченном пространстве требует постоянных, зачастую болезненных для машины, тренировок. Вдобавок это прилично треплет нервы: вдруг твоя машина не встанет или поцарапает соседскую? Но и излишняя осмотрительность тоже может выйти боком. Вот как в иорданской столице пытался припарковать машину местный житель.
С одной стороны, решения и действия верны: «пилот» седана неплохо чувствовал габариты машины и в отсутствие камеры заднего вида воспользовался помощью живого человека. Однако до кринжа неудачной парковку довела череда неверных движений рулём. На видео, снятом неравнодушным местным жителем, можно насчитать полтора десятка попыток занять место: робких, эффектных и чересчур смелых. Однако, покрутив баранкой и испробовав все возможные углы заезда, водитель (это была женщина) сдался и уехал. Вот где пригодился бы продвинутый ассистент автоматической парковки...
Авторы этого видео из Белфаста утверждают, что стали свидетелями получасовой битвы за пустое и весьма просторное парковочное место. Ролик же демонстрирует вторую, успешную часть эпичного автомобильного действа. И хотя девушку за рулём Opel Corsa по-человечески жаль (особенно если смотреть видео со звуком), стоит отметить необычайное упорство: истратив бессчётное число попыток запарковаться на тихой улице университетского квартала, она почти в одиночку добилась поставленной цели.
В чём же была проблема? Как и в роликах выше, «затык» произошёл на полпути: почти выровняв машину, дама начала повторять одни и те же движения рулём, почти не меняя положения автомобиля. Поначалу не помогла даже помощь прохожих, однако примерно к одиннадцатой минуте видео парковка начала походить на нормальную. А как только серебристая «Корса» оказалась в пределах разметки, зазвучали победные крики и шум оваций. Гол!
Логично: чем длиннее автомобиль, тем больше трудностей он создаст на стоянке. Особенно если человек за рулём ещё не «вкатился» и не заматерел настолько, чтобы парковаться на раз-два. Владелице VW Passat из этого ролика пришлось попотеть, прежде чем поставить новенький седан у тротуара. Поначалу девушка действовала самостоятельно, охотно высовываясь из окна, замеряя дистанцию шагами и оценивая шансы попасть поместиться между машинами, но вскоре на помощь поспешили прохожие и дело пошло шустрее. Непонятно, насколько в деле парковки героине этого видео помогала электроника Volkswagen, но с задачей девушки справились. После чего расстались на весьма эмоциональной ноте. Обязательно досмотрите до конца!
Успешно и быстро покинуть парковку — тоже иногда проблема. Попавший на видео владелец BMW, например, заслужил титул «худшего водителя в Калгари», а ролик с его попытками выехать стал вирусным. В чём именно дело? Определённо сказать сложно: за четыре минуты BMW-драйвер успел сдать задом и впечататься в другой автомобиль, совершить успешный разворот на крошечном пятачке и оказаться в заложниках собственной траектории, дождаться помощи со стороны, но при этом шустро ретироваться с парковки, не оформляя происшествие. Кажется, что всё это кружение по стоянке бедолага совершил в аффекте. Хотя сострадания в данном случае заслуживает лишь обладатель мятой Mazda, оказавшийся не в то время не в том месте.