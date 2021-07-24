Ещё чуть-чуть! 7 невероятно долгих попыток припарковать машину

Вспоминаем полузабытую автошколу и заезд в бокс «по вешкам»: сначала двигаемся по прямой, затем ловим условную границу въезда в окне передней пассажирской двери, выкручиваем руль, смещаемся вперёд влево, а затем — назад вправо и торжественно паркуем автомобиль. Припоминаете?

Тогда давайте считать, с какой попытки пара водителей из Глазго припаркуют небольшой алый MINI. Пара спойлеров: всё закончится успешно и миниатюрный хэтчбек всё-таки встанет на очерченную разметкой зону. Но лишь спустя 17 минут! Для этого придётся не только заново вспомнить уроки школьной геометрии, но и даже сменить человека за рулём. Чем не спорт высоких достижений?