Исполнили! 7 мощных версий седанов из такси. Включая Camry

Помимо внушительного количества «лошадей», такой седан отличается иными аморти­заторами и более жёсткими пружинами, толстыми стабили­заторами поперечной устойчи­вости, а также изменённым пере­даточным отноше­нием рулевого механизма с электро­усилителем на рейке. Ещё доработке подверглись тормоза и добавлен лонч-контроль, а среди режимов работы ездовой электроники присут­ствует не только вариант Sport, но и неистовый (наверное) Sport +.

Мощную четырёхдверку уже можно заказать в США за 33,2 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей). О возмож­ности запуска на других рынках информации пока нет.