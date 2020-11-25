Исполнили! 7 мощных версий седанов из такси. Включая Camry
Михаил Кондратьев
MPS, ST220, R36… Нет, это не модели гвоздей. Так когда-то назывались «заряженные» версии Mazda6, Ford Mondeo и Volkswagen Passat. Но несколько лет назад
Hyundai Sonata N Line
Встречайте виновника этой подборки — представленную недавно топовую версию «Сонаты»: N Line с 2,5-литровым турбомотором. Он выдаёт 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента, которые отправляются на передние колёса через восьмиступенчатый «робот» с «мокрыми» сцеплениями. Эта коробка подготовлена специально для семейства моделей линейки N (туда входят ещё хэтчбеки i30 N и Veloster N). Динамические характеристики, к сожалению, пока не раскрыты.
Помимо внушительного количества «лошадей», такой седан отличается иными амортизаторами и более жёсткими пружинами, толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости, а также изменённым передаточным отношением рулевого механизма с электроусилителем на рейке. Ещё доработке подверглись тормоза и добавлен лонч-контроль, а среди режимов работы ездовой электроники присутствует не только вариант Sport, но и неистовый (наверное) Sport +.
Мощную четырёхдверку уже можно заказать в США за 33,2 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей). О возможности запуска на других рынках информации пока нет.
Kia K5 GT Line
На самом деле, о динамических характеристиках топовой «Сонаты» можно судить по показателям
У четырёхдверки Kia тоже есть более мощные тормозные механизмы, доработанная подвеска и иная конструкция рулевого механизма относительно обычных K5 (с усилителем на рейке). Наконец, в активе у GT есть ещё и 19-дюймовые диски.
При этом в США «горячий» седан стоит чуть меньше родственной модели Hyundai — от 30,5 тысячи долларов (2,3 миллиона рублей). Доберётся ли он до России — тоже неизвестно. На нашем рынке для K5 предлагаются два куда более скучных атмосферника. За машину с самым мощным из них — агрегатом 2.5 GDI на 194 силы — просят минимум
Nissan Maxima
Уже немолодая Maxima восьмого поколения не заставляет покупателя страдать от мук выбора двигателя — он у неё безальтернативный. Зато какой! Большой и мощный V6 объёмом 3,5 литра, в котором 300 сил и 354 Нм крутящего момента. «Шестёрка» сочетается исключительно с вариатором и передним приводом.
Таким образом, все «Максимы» горячи одинаково, но заметно отличаются комплектациями. Седан с базовым оснащением стоит в США 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), а топовый вариант — почти 42 тысячи (без малого 3,2 миллиона рублей)!
И дорогая Maxima — это не только 300 сил! У такой машины есть 19-дюймовые диски, сиденья с вентиляцией, электрорегулировка рулевой колонки, «музыка» Bose с 11 динамиками и шумоподавлением. Даже жаль, что седанов Nissan больше нет в России, да?
Хотели бы видеть Nissan Maxima на нашем рынке?
Volkswagen Arteon
А эта модель на нашем рынке побывала. Самый стильный VW провёл в РФ всего пять месяцев и ушёл с результатом около ста проданных машин (впрочем, такова была квота). Он был доступен в двух модификациях, и одна из них отлично соответствует заданным нами критериям, ведь у неё была 280-сильная «турбочетвёрка» и семиступенчатый «робот». Такой Arteon набирает
В Европе же купеобразный VW летом
Skoda Superb
Внезапно, но слегка сумасшедшая Skoda до сих пор предлагается в России! У «Суперба» с топовым двухлитровым мотором те же 280 л.с., шестиступенчатая DSG и полный привод. Это значит, что в деловой поездке или по пути на дачу вполне можно вдарить рок на вашем шоссе: разгон до «сотни» укладывается в шесть секунд (6,1 у универсала)!
Получить этот турбомотор можно уже со средней комплектации, но не меньше чем за 2,9 с небольшим миллиона рублей (или трёх с лишним, если хочется «сарай»). В особо роскошном варианте цена мощных лифтбека и «сарая» превышает 3,4 миллиона. Но и это не предел, потому что в списке опций ещё много плюшек, за которые захочется доплатить.
Kia Stinger
Что ещё можно приобрести на российском рынке, так это самый спортивный в этой подборке (да и во всём
У такого лифтбека шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,3 литра, а разгон до «сотни» укладывается в по-настоящему спортивные 4,9 секунды. Максималка —
Электронике Stinger GT предписано по умолчанию отдавать больше мощности на заднюю ось, за торможение отвечают механизмы Brembo, у сидений регулируется боковая поддержка — звучит неплохо, не так ли? В России пока предлагается дорестайлинговая модель: обновлённый вариант был представлен летом
Toyota Camry
Можно у нас купить и автомобиль, который в пацанских пабликах конкурирует, на секундочку, с BMW и Мерседесами! Речь, конечно же, о Camry с V6 на 3,5 литра и мощностью 249 л.с. Стоит такая четырёхдверка от 2,54 миллиона рублей. Разрывающих динамических характеристик ожидать, конечно же, не стоит (7,7 секунды до «сотни»), но это компенсируется статусом одной из самых вожделенных машин страны.
Но куда более злая и бодрая Камри обнаружилась в США. Там можно приобрести версию TRD c 301-сильным V6. Привод, правда, останется передним, зато динамика впечатляет куда сильнее (0–