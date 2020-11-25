10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России

Исполнили! 7 мощных версий седанов из такси. Включая Camry

Подборки

Михаил Кондратьев

MPS, ST220, R36… Нет, это не модели гвоздей. Так когда-то назывались «заряженные» версии Mazda6, Ford Mondeo и Volkswagen Passat. Но несколько лет назад D-класс решил стать смертельно скучным. Неужели там вообще не осталось весёлых машин?! На самом деле, остались! Причём сразу семь, хотя и не все они седаны.

Hyundai Sonata N Line

Встречайте виновника этой подборки — представ­ленную недавно топовую версию «Сонаты»: N Line с 2,5-литровым турбо­мотором. Он выдаёт 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента, которые отправляются на передние колёса через восьми­ступен­чатый «робот» с «мокрыми» сцепле­ниями. Эта коробка подготов­лена специально для семейства моделей линейки N (туда входят ещё хэтчбеки i30 N и Veloster N). Динамические харак­теристики, к сожалению, пока не раскрыты.

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Помимо внушительного количества «лошадей», такой седан отличается иными аморти­заторами и более жёсткими пружинами, толстыми стабили­заторами поперечной устойчи­вости, а также изменённым пере­даточным отноше­нием рулевого механизма с электро­усилителем на рейке. Ещё доработке подверглись тормоза и добавлен лонч-контроль, а среди режимов работы ездовой электроники присут­ствует не только вариант Sport, но и неистовый (наверное) Sport +.

Мощную четырёхдверку уже можно заказать в США за 33,2 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей). О возмож­ности запуска на других рынках информации пока нет.

Kia K5 GT Line

На самом деле, о динамических характеристиках топовой «Сонаты» можно судить по показате­лям GT-версии соплат­форменного седана Kia K5. У этой модели тот же силовой агрегат, что у N Line. И этот 294-сильный седан набирает 95 км/ч за 5,8 секунды.

У четырёхдверки Kia тоже есть более мощные тормозные механизмы, дора­ботанная подвеска и иная конструкция рулевого механизма относи­тельно обычных K5 (с усилителем на рейке). Наконец, в активе у GT есть ещё и 19-дюймовые диски.

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При этом в США «горячий» седан стоит чуть меньше родствен­ной модели Hyundai — от 30,5 тысячи долларов (2,3 миллиона рублей). Доберётся ли он до России — тоже неизвестно. На нашем рынке для K5 пред­лагаются два куда более скучных атмо­сферника. За машину с самым мощным из них — агрегатом 2.5 GDI на 194 силы — просят минимум 1 899 900 рублей.

Nissan Maxima

Уже немолодая Maxima восьмого поколения не застав­ляет покупателя страдать от мук выбора двигателя — он у неё безальтер­нативный. Зато какой! Большой и мощный V6 объёмом 3,5 литра, в котором 300 сил и 354 Нм крутящего момента. «Шестёрка» сочетается исключи­тельно с вариатором и передним приводом.

Таким образом, все «Максимы» горячи одинаково, но заметно отличаются комп­лектациями. Седан с базовым оснащением стоит в США 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), а топовый вариант — почти 42 тысячи (без малого 3,2 миллиона рублей)!

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И дорогая Maxima — это не только 300 сил! У такой машины есть 19-дюймовые диски, сиденья с вентиляцией, электро­регулировка рулевой колонки, «музыка» Bose с 11 динамиками и шумо­подавле­нием. Даже жаль, что седанов Nissan больше нет в России, да?

Хотели бы видеть Nissan Maxima на нашем рынке?

Volkswagen Arteon

А эта модель на нашем рынке побывала. Самый стильный VW провёл в РФ всего пять месяцев и ушёл с результатом около ста проданных машин (впрочем, такова была квота). Он был доступен в двух модификациях, и одна из них отлично соответствует заданным нами критериям, ведь у неё была 280-сильная «турбо­четвёрка» и семиступенчатый «робот». Такой Arteon набирает 100 км/ч всего за 5,6 секунды, а стоила машина с этим силовым агрегатом под три миллиона рублей!

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В Европе же купеобразный VW летом 2020-го обзавёлся ещё более нескучной версией R (на фото). У неё тоже «четвёрка», но мощностью 320 л.с. при 420 Нм, полный привод, электронная имитация блокировки дифферен­циала, фирменный синий цвет, агрессивный обвес и особые колёса.

Skoda Superb

Внезапно, но слегка сумасшедшая Skoda до сих пор пред­­лагается в России! У «Суперба» с топовым двух­литровым мотором те же 280 л.с., шести­ступен­чатая DSG и полный привод. Это значит, что в деловой поездке или по пути на дачу вполне можно вдарить рок на вашем шоссе: разгон до «сотни» уклады­­вается в шесть секунд (6,1 у универсала)!

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Получить этот турбомотор можно уже со средней комплектации, но не меньше чем за 2,9 с небольшим миллиона рублей (или трёх с лишним, если хочется «сарай»). В особо роскошном варианте цена мощных лифтбека и «сарая» превышает 3,4 миллиона. Но и это не предел, потому что в списке опций ещё много плюшек, за которые захочется доплатить.

Kia Stinger

Что ещё можно приобрести на российском рынке, так это самый спортивный в этой подборке (да и во всём D-классе, если не считать премиума) Kia Stinger с 370 силами и 510 Нм крутящего момента. За топовую версию с претенциозной приставкой GT придётся отдать минимум 3,5 миллиона рублей.

У такого лифтбека шести­цилиндровый турбомотор объёмом 3,3 литра, а разгон до «сотни» уклады­вается в по-настоящему спортивные 4,9 секунды. Максималка — 270 км/ч. Коробка передач — восьми­ступен­чатый «автомат», привод — полный.

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Электронике Stinger GT предписано по умолчанию отдавать больше мощности на заднюю ось, за торможение отвечают механизмы Brembo, у сидений регулируется боковая поддержка — звучит неплохо, не так ли? В России пока предлагается дорестай­линговая модель: обновлённый вариант был представлен летом 2020-го, но до нас пока не добрался.

Toyota Camry

Можно у нас купить и автомобиль, который в пацанских пабликах конкурирует, на секундочку, с BMW и Мерседе­сами! Речь, конечно же, о Camry с V6 на 3,5 литра и мощностью 249 л.с. Стоит такая четырёх­дверка от 2,54 миллиона рублей. Разрывающих динамиче­ских харак­теристик ожидать, конечно же, не стоит (7,7 секунды до «сотни»), но это компен­сируется статусом одной из самых вожделенных машин страны.

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Но куда более злая и бодрая Камри обнаружилась в США. Там можно приобрести версию TRD c 301-сильным V6. Привод, правда, останется передним, зато динамика впечат­ляет куда сильнее (0–97 км/ч за 5,8 секунды). А ещё у такого седана будут двух­цветная обивка кресел и изящное антикрыло. Кажется, такая Камри и правда может напихать «немцам».

«Заряженные» машины: нужны или нет?

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