7 крутых седанов из 1980-х на Авто.ру
Константин Новацкий
Этим машинам по 30–40 лет, но даже сегодня они способны обратить на себя внимание. Потому что Tesla Model S превратилась в рядового обитателя городских проспектов, а новейшие S‑класс и 7‑я серия встречаются на каждом углу. Поэтому — оцените лаконичность, хитровыдуманную эргономику салонов и неповторимый стиль седанов из 1980‑х, которые комфортны и вряд ли попадаются в каждой пробке.
О кузове W126 спорят даже в Clubhouse: на теряющей популярность площадке не стихают дискуссии о том, лучший ли это дизайн представительского седана с трёхлучевой звездой. Или более молодой W220 был интереснее, а квадратный W140 — убедительнее?
Как бы там ни было, интеллигентности и стати седану работы великого Бруно Сакко не занимать. Интересны и детали, из которых соткан образ этого автомобиля. Ценителей комфорта удлинённый Мерседес привлечёт просторным и изолированным салоном с мягкими креслами и электроприводами. Фанатов дизайна обрадует прямотой линий, необычной цветовой комбинацией и фактурой материалов. А тем, кого не оттащишь от руля и педалей, выдаст всё, на что способна подкапотная 5,6-литровая «восьмёрка». А это 300 лошадиных сил, 455 ньютон-метров тяги и меньше семи секунд до «сотни». До появления особо мощной BMW в кузове E32 именно этот Mercedes-Benz считался быстрейшим седаном своего времени.
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Кстати, о баварских моделях. Нет, это не E32, а её предшественница в классическом «остроносом» кузове E23, представленном в 1977 году. Причём, с точки зрения удобства, новаторства, удовольствия за рулём и ощущаемой роскоши, «семёрка» не так уж далека от S‑класса выше: в салоне достаточно дорогой кожи, деревянного шпона, сервоприводов и разного рода индикаторов, чтобы пассажирам и водителю было максимально удобно.
Из любопытного: до публикации на Авто.ру седан проделал долгий путь из США. При этом пробег (щиток приборов размечен в милях) лишь слегка превышает 61 тысячу километров, а кузов (в родной краске) выглядит первозданным. Да что там кузов: весь моторный отсек «семёрки» словно после мойки — ни 185-сильная рядная «шестёрка» M30B34, ни всё, что её окружает, даже не запылилось. Видимо, за это продавец и просит четыре миллиона рублей.
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Отвлечёмся от флагманских «немцев», чтобы шире взглянуть на обилие интересных седанов 1980‑х. И хотя модель Crown не назвать по-настоящему роскошной четырёхдверной Тойотой, продавец этого седана-хардтопа довольно чётко доносит прелести обладания японской классикой: «автомобиль-хобби, автомобиль-лайфстайл, требующий ответственного подхода, любви и ресурсов, но дающий взамен нереально много радости и одобрения окружающих». Что тут ещё добавить? Разве что деталей: восстановленный кузов «Крауна» пребывает в очень хорошем (пусть и не музейном) состоянии и не требует визитов к маляру, сочетание кузова и комплектации — почти эксклюзив для России, а интерьер с велюровой обивкой чувствует себя отлично.
Под капот седана упакована двухвальная впрысковая «шестёрка» 5M-GEU мощностью 170 сил, а тягу на задние колёса транслирует четырёхступенчатый «автомат».
А ещё как типичная Toyota тех лет седан может похвастать интересными опциями: от климат-контроля и электроприводов кресел до холодильника. Взгляните.
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От «народной» Японии — к сибаритской Британии, в лице достойного (судя по всему) представителя марки Daimler. С 1960‑х этот бренд c немецким именем выпускал модифицированные «Ягуары», и доработанный вариант флагманского «икс-джея» прямо сейчас продаётся на Авто.ру по цене трёхлетнего Jaguar XE.
К сожалению, помимо громких эпитетов и пары комментариев касательно мотора и салона, продавец роскошного 5,4-литрового седанища не отразил никакой важной информации об автомобиле. А ведь она бы пригодилась, учитывая, с каким старанием в Daimler работали над своими машинами. Судя по объявлению, обивка интерьера была полностью перешита в процессе владения, однако качество работ достойно похвалы. Правда, оригинальных элементов от Daimler хотелось бы видеть больше. На руле вместо фирменного логотипа красуется «кошачий», от Jaguar. В обрамлённом деревом приборном щитке можно встретить надпись Lister (ещё один бренд, связанный с Jaguar), да и сам котик в виде фигурки-маскота резво прыгает через ребристую «даймлеровскую» решётку.
Хотя, возможно, мы просто придираемся к автомобилю из 1980‑х, который однозначно стоит вашего внимания. А чтобы изучать дизайн Daimler/Jaguar было интереснее — вот ещё несколько подобных моделей с Авто.ру!
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Чистая Америка. Автомобиль, выпущенный в самом зените восьмидесятых, сознательно косил под далёкое ретро. Такими — заметно горбатыми, нарочито диспропорциональными, выполненными в духе 1930‑х, но при этом технически продвинутыми и были Seville второго поколения. Модель выпускалась с 1980 по 1985 год. Кузова с ниспадающей боковой линией и визуальным подобием багажника-кофра, на манер английских коучбилдеров, красили в два цвета, что лишь усиливало ощущение классики. Особой фишкой считался «фейковый» мягкий верх, придававший седану вид кабриолета, но не имевший ни грамма функциональности.
«Севиль» оснащался даже дизельными моторами и имел утилитарный передний привод, но мог похвастать памятью положения кресел и цифровым щитком с трип-компьютером, что в ту пору ещё не было трендом. Экземпляр с Авто.ру — однотонный и бензиновый. Под длинным капотом скрывается 4,1-литровая V‑образная «восьмёрка» на 137 лошадиных сил, сопряжённая с четырёхступенчатым «автоматом».
Других таких Seville в разделе объявлений пока нет, но вот что можно отыскать, если рассматривать все седаны Cadillac эпохи Рейгана.
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В противовес большому, но непривычному Кадиллаку можно поставить знакомую всем и каждому советскую «Чайку» 1982 года выпуска в самом строгом из кузовов. Чёрный как смоль шестиметровый линкор с громадным мотором V8 немного стыдно обзывать седаном. Несмотря на четыре двери, в салоне «ГАЗа» способны разместиться пятеро пассажиров, не считая водителя. Причём пара раскладных креслиц-страпонтенов с мягкой обивкой вполне тянут на полноценные посадочные места.
Но всё же в автомобиле за 6,3 миллиона рублей (да, это — одна из самых дорогих «Чаек» на Авто.ру) можно позволить себе больше комфорта: сложить временные банкетки и пересесть на двухместный диван с толстыми подлокотниками, откуда взирать на бесконечно далёкий нос автомобиля.
Компания-продавец провела большую работу по диагностике и восстановлению ГАЗа и доукомплектовала салон и кузов утраченными за тридцать с лишним лет элементами. Поэтому, вкладывая эквивалент стоимости Genesis G90 в приобретение античного советского членовоза, можно рассчитывать, что вложения частично окупятся. Снимать фильмы про советские восьмидесятые у нас пока не перестали, так что сдачу «Чайки» в аренду можно рассматривать как форму пассивного дохода.
А здесь вы можете посмотреть на все актуальные предложения на Авто.ру — от ГАЗов-лимузинов для свадеб до музейных экземпляров.
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Знакомьтесь: пусть не самый очевидный, но не менее интересный седан в состоянии «проблем не замечено» — заднемоторная заднеприводная Tatra времён, когда Чехия и Словакия были единой соцстраной.
О технической самобытности легковых «Татр» можно говорить бесконечно. Например, о «воздушном» моторе V8, который висел над задней осью, о багажнике на «носу» автомобиля, о «живой» управляемости, благодаря оптимальной развесовке, о ручной сборке и экспериментальных удлинённых версиях для партийного руководства. Ещё дольше можно описывать дизайн, соглашаясь или споря с утверждениями о том, что 613‑я стала строже и скучнее своей предшественницы с индексом 603. Но занудствовать и теоретизировать, глядя на отличного вида автомобиль, не хочется минимум по трём причинам: эта Татра очень редка, полностью укомплектована и стоит вменяемых денег. Есть среди вас ценители таких автомобилей?
На всякий случай напомним, как мало «Татр» появляется на российских просторах: вот как выглядит актуальный каталог на Авто.ру