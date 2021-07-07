7 крутых седанов из 1980-х на Авто.ру

О кузове W126 спорят даже в Clubhouse: на теряющей популярность площадке не стихают дискуссии о том, лучший ли это дизайн представительского седана с трёхлучевой звездой. Или более молодой W220 был интереснее, а квадратный W140 — убедительнее?

Как бы там ни было, интеллигентности и стати седану работы великого Бруно Сакко не занимать. Интересны и детали, из которых соткан образ этого автомобиля. Ценителей комфорта удлинённый Мерседес привлечёт просторным и изолированным салоном с мягкими креслами и электроприводами. Фанатов дизайна обрадует прямотой линий, необычной цветовой комбинацией и фактурой материалов. А тем, кого не оттащишь от руля и педалей, выдаст всё, на что способна подкапотная 5,6-литровая «восьмёрка». А это 300 лошадиных сил, 455 ньютон-метров тяги и меньше семи секунд до «сотни». До появления особо мощной BMW в кузове E32 именно этот Mercedes-Benz считался быстрейшим седаном своего времени.

Выбор таких S-классов на Авто.ру не так уж скромен: оцените эти предложения