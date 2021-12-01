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Хардкорный грузовик на базе старого Dodge Power Wagon: с какой скоростью он ездит по грунту и сколько стоит

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Дмитрий Елизаров

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Компания Legacy Classic Trucks представила свой последний рестомод — грузовик, построенный на шасси Dodge Power Wagon образца 1957 года. Автомобиль сохранил аутентичный внешний вид, но получил новый двигатель, доработанную ходовую часть и модернизированный салон. Расстаться с машиной тюнеры готовы за 400 тысяч долларов (примерно 30 миллионов рублей).

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  • Грузовик укомплектовали дизельным мотором Cummins 4BT, который пользуется популярностью у строителей рестомодов за свою неприхотливость и выносливость. На Dodge Power Wagon мотор объёмом 3,9 литра развивает 250 л.с. и 813 Нм благодаря дополнительному усовершенствованию — новой системе наддува и увеличенным форсункам. Работает мотор в паре с пятиступенчатой механической коробкой.
  • В ходовой части грузовика тюнеры применили новые оригинальные мосты Dodge, а также установили воздушный компрессор ARB. Он может использоваться как для привода пневмоблокировок, так и для подкачки шин — 37-дюймовой внедорожной резины на 17-дюймовых дисках с бедлоками. Классический экстерьер Power Wagon доработан минимально — главным образом за счёт расширителей крыльев и силового бампера с лебёдкой и буксировочными проушинами.
  • В Legacy Classic Trucks уверяют, что модифицированный таким образом грузовик может перемещаться со скоростью до 130 км/ч по любому покрытию без ущерба для комфорта пассажиров.

В октябре в США продали за 270 тысяч долларов ещё один кастомный Power Wagon — этот грузовик располагал более объёмным мотором и полностью самодельной кабиной с современным наполнением.

Как считаете, стоит этот Dodge своих денег?

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