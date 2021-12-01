Хардкорный грузовик на базе старого Dodge Power Wagon: с какой скоростью он ездит по грунту и сколько стоит

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Компания Legacy Classic Trucks представила свой последний рестомод — грузовик, построенный на шасси Dodge Power Wagon образца 1957 года. Автомобиль сохранил аутентичный внешний вид, но получил новый двигатель, доработанную ходовую часть и модернизированный салон. Расстаться с машиной тюнеры готовы за 400 тысяч долларов (примерно 30 миллионов рублей).
В октябре в США продали за 270 тысяч долларов ещё один кастомный Power Wagon — этот грузовик располагал более объёмным мотором и полностью самодельной кабиной с современным наполнением.