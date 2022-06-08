712-сильный Ram 1500 TRX получил «пустынную» версию. Её уже протестировал Кен Блок
Дмитрий Елизаров
Компания Ram анонсировала особый вариант исполнения для пикапа 1500 TRX, который называют мощнейшим серийным пикапом в мире. Версия получила наименование Sandblast Edition (от sand — «песок») и отличается сугубо дизайнерскими акцентами. Однако ещё до официального анонса новинки такой пикап попал к известному экстремалу Кену Блоку. Результатами теста тот поделился в видеоотчёте.
- Основным отличием этого исполнения Ram 1500 TRX станет особый «песочный» цвет кузова Mojave Sand. Он сочетается с 18-дюймовыми колёсными дисками эксклюзивного дизайна с 35-дюймовыми внедорожными покрышками. Кроме того, на кузов пикапа нанесут особую графику.
- В салоне грузовика появятся сиденья, отделанные чёрной кожей с контрастной строчкой, спортивный руль и карбоновые вставки. Кроме того, каждый пикап украсят особой табличкой, на которой выбьют VIN-номер, характеристики двигателя и флаг США.
- Версия Sandblast Edition базируется на комплектации Level 2, которая подразумевает вентиляцию сидений, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и акустику Harman/Kardon с 19 динамиками, а также набор водительских ассистентов. Цена такого пикапа — минимум 100 800 долларов.
- Кен Блок и его ассистент в видео оценивают, к примеру, работу системы лонч-контроля, способность пикапа справляться с высокими песчаными дюнами и управляемость на высокой скорости при движении по пересечённой местности, а также его умение преодолевать скалистые преграды. Не обошлось и без порции пустынного дрифта.
Ram 1500 TRX дебютировал летом 2020 года. Он оснащается 6,2-литровым V8, развивающим 712 л.с. и 881 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. При этом в январе на независимых дрэг-тестах сверхмощный грузовик проиграл электрическому конкуренту от Rivian.