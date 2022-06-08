712-сильный Ram 1500 TRX получил «пустынную» версию. Её уже протестировал Кен Блок

Кен Блок и его ассистент в видео оценивают, к примеру, работу системы лонч-контроля, способность пикапа справляться с высокими песчаными дюнами и управляемость на высокой скорости при движении по пересечённой местности, а также его умение преодолевать скалистые преграды. Не обошлось и без порции пустынного дрифта.