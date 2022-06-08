«Антикризисная» Гранта, родстер-внедорожник на базе Гелендвагена и гаражи мечты из России. Главное за день

712-сильный Ram 1500 TRX получил «пустынную» версию. Её уже протестировал Кен Блок

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ram анонсировала особый вариант исполнения для пикапа 1500 TRX, который называют мощнейшим серийным пикапом в мире. Версия получила наименование Sandblast Edition (от sand «песок») и отличается сугубо дизайнерскими акцентами. Однако ещё до официального анонса новинки такой пикап попал к известному экстремалу Кену Блоку. Результатами теста тот поделился в видеоотчёте.

Читайте нас в Дзене!
  • Основным отличием этого исполнения Ram 1500 TRX станет особый «песочный» цвет кузова Mojave Sand. Он сочетается с 18-дюймовыми колёсными дисками эксклюзивного дизайна с 35-дюймовыми внедорожными покрышками. Кроме того, на кузов пикапа нанесут особую графику.
  • В салоне грузовика появятся сиденья, отделанные чёрной кожей с контрастной строчкой, спортивный руль и карбоновые вставки. Кроме того, каждый пикап украсят особой табличкой, на которой выбьют VIN-номер, характеристики двигателя и флаг США.
  • Версия Sandblast Edition базируется на комплектации Level 2, которая подразумевает вентиляцию сидений, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и акустику Harman/Kardon с 19 динамиками, а также набор водительских ассистентов. Цена такого пикапа — минимум 100 800 долларов.
1/5
  • Кен Блок и его ассистент в видео оценивают, к примеру, работу системы лонч-контроля, способность пикапа справляться с высокими песчаными дюнами и управляемость на высокой скорости при движении по пересечённой местности, а также его умение преодолевать скалистые преграды. Не обошлось и без порции пустынного дрифта.

Ram 1500 TRX дебютировал летом 2020 года. Он оснащается 6,2-литровым V8, развивающим 712 л.с. и 881 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. При этом в январе на независимых дрэг-тестах сверхмощный грузовик проиграл электрическому конкуренту от Rivian.

При сопоставимой мощности предпочли бы бензиновый или электрический пикап?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение