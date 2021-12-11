70-летнюю «инвалидку» СМЗ С-1Л продают по цене нового кроссовера Hyundai Creta

Машина была выпущена в 1953 году. Судя по снимкам, автомобиль находится в полностью комплектном состоянии. У него матерчатые двери и крыша. Характерная особенность модели — единственная фара спереди, по центру кузова. Руль стоит мотоциклетный.

Мотоколяска СМЗ С-1Л, ориентированная на инвалидов, выпускалась в Серпухове в 1952-1956 годах. В движение её приводит одноцилиндровый 123-кубовый двигатель. Он развивает 4 л.с., так что максимальная скорость машины достигает всего 30 км/ч. Тормоза на переднем колесе нет. Всего сделали чуть больше 19 тысяч таких мотоколясок.

В 1956-1958 годах выпускалась усовершенствованная версия С-3Л. На ней стоял уже 346-кубовый двигатель от мотоцикла Иж-49, который выдавал 11,5 л.с. А в 1958-м на смену пришла новая модель С-3А, ставшая героиней фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» и получившая прозвище «Моргуновка».

Год назад на Авто.ру продавали позднюю мотоколяску С-3Д всего за 75 000 рублей. У неё был пробег всего 610 километров, и она находилась в состоянии практически новой машины. Бонусом к ней прилагался номерной знак старого советско-россий­ского образца.