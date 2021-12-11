70-летнюю «инвалидку» СМЗ С-1Л продают по цене нового кроссовера Hyundai Creta

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На продажу выставили «инвалидку» СМЗ С-3Д, простоявшую в гараже 26 лет. Она новая
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В Санкт-Петербурге выставили на продажу мотоколяску СМЗ С-1Л. За трёхколёсную машину в объявлении на Авто.ру просят полтора миллиона рублей — эквивалент цены нового кроссовера Hyundai Creta или его одноклассника.
Год назад на Авто.ру продавали позднюю мотоколяску С-3Д всего за 75 000 рублей. У неё был пробег всего 610 километров, и она находилась в состоянии практически новой машины. Бонусом к ней прилагался номерной знак старого советско-российского образца.