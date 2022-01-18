Один из самых знаменитых хот-родов США продали за 148 миллионов рублей

На аукционе Mecum ушло с молотка купе с собственным именем Hirohata Merc, появившееся на свет в 1952 году. За автомобиль выложили 1 950 000 долларов (более 148 миллионов рублей): столь высокая цена объясняется тем, что уникальное купе построил знаменитый кастомайзер Джордж Баррис. Этот автомобиль считается одной из икон американской культуры хот-родов и внесён в Национальный реестр исторически важных машин.
- Купе базируется на Mercury Club образца 1951 года. От серийной модели Hirohata Merc отличается заниженной крышей, альтернативными кузовными деталями, радикально уменьшенным дорожным просветом и переработанным интерьером. Оригинальную решётку для кастома собрали из трёх решёток от Ford 1952 года. Штатный мотор заменён на 5,4-литровый V8 от Cadillac с тремя карбюраторами.
- Братья Джордж и Сэм Баррисы построили машину для заказчика по имени Боб Хирохата — его фамилия стала названием автомобиля. В середине 1950‑х кастом участвовал во множестве выставок, снимался в кино и стал героем ряда публикаций в отраслевой прессе, но через десять лет, сменив нескольких владельцев, пропал из виду. Энтузиасты хот-роддинга смогли отыскать культовое купе только в 1988 году, и при участии одного из авторитетных журналов и мастеров, работавших в процессе оригинального строительства, Hirohata Merc был полностью отреставрирован до исходного состояния.
- Заняло это почти десять лет. После восстановления купе стало победителем нескольких тематических выставок, экспонировалось в автомобильных музеях, а в 2017 году запись о Hirohata Merc была внесена в Национальный реестр исторических автомобилей.
В октябре прошлого года на том же аукционе выставляли на продажу ещё один эксклюзивный хот-род от того же кастомайзера (Баррис считается и создателем одного из первых Бэтмобилей). Автомобиль по имени Dragula Munsters представляет собой в прямом смысле гроб на колёсах.
Слышали когда-нибудь про Джорджа Барриса?
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