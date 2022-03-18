70% покупателей новой Acura Integra предпочли доплатить за механическую коробку

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Acura опровергла данные об оснащении возрождённой Integra полным приводом
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Дмитрий Елизаров
Коробкой передач, которая входит в базовое оснащение новой Acura Integra, стал вариатор, а «механика» доступна только в качестве опции. Тем не менее, с момента открытия приёма заказов на новинку 70% из них пришлись на версии с тремя педалями. Об этом пишет MotorTrend со ссылкой на одного из топ-менеджеров марки Эмиля Коркора.
Acura полностью рассекретила пятидверку в начале марта. Integra нового поколения для американского рынка оснащается полуторалитровым турбомотором от Honda Civic Si, который развивает 203 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Поставки лифтбека покупателям стартуют в течение весны.