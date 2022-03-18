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70% покупателей новой Acura Integra предпочли доплатить за механическую коробку

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Дмитрий Елизаров

Коробкой передач, которая входит в базовое оснащение новой Acura Integra, стал вариатор, а «механика» доступна только в качестве опции. Тем не менее, с момента открытия приёма заказов на новинку 70% из них пришлись на версии с тремя педалями. Об этом пишет MotorTrend со ссылкой на одного из топ-менеджеров марки Эмиля Коркора.

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  • Заказы на новую Acura Integra в США начали принимать на прошлой неделе. Точного объёма полученных предварительных заказов компания не приводит, но заявляет, что их количество намного превзошло ожидания.
  • Шестиступенчатая механическая коробка, которой на новой Integra можно заменить стандартный вариатор, входит в опциональный пакет A-Spec, который считается самым дорогим из ныне доступных для модели. Также в него включены дифференциал повышенного трения, адаптивные амортизаторы, дополнительный режим работы ездовой электроники и особое оформление кузова.
  • Стоимость этого пакета официально не названа, как и цена самой новинки — предполагается, что начинаться она будет примерно с 30 тысяч долларов. Таким образом, Integra в будущем станет самой доступной моделью премиального бренда. Чтобы оформить предзаказ на лифтбек, потенциальному покупателю необходимо оставить 500-долларовый депозит.
  • Издание уточняет, что среди всех когда-либо проданных Integra версии с механическими коробками занимали 56%.

Acura полностью рассекретила пятидверку в начале марта. Integra нового поколения для американского рынка оснащается полуторалитровым турбомотором от Honda Civic Si, который развивает 203 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Поставки лифтбека покупателям стартуют в течение весны.

А вы бы предпочли вариатор или механическую коробку?

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