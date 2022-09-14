Ещё 7 ярких китайских новинок ушедшего лета: от конкурента Камри до «убийцы» Теслы

Крупный седан Chery Arrizo 8 показали ещё весной, но только в середине лета фирма поделилась подробностями о новинке, а в конце августа раскрыла цены. В Китае он стоит от 114 до 135 тысяч юаней (1,0–1,2 миллиона рублей).

Arrizo 8 можно считать более доступной альтернативой Toyota Camry, хотя он немного компактнее: у «китайца» на 105 меньше габаритная длина и на 35 миллиметров — колёсная база (4780 и 2790 миллиметров соответственно). Пока он предлагается в единственной модификации со 197-сильным (290 Нм) турбомотором и семиступенчатым «роботом». Привод — передний.

В оснащение входят 10 подушек безопасности, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, панорамная крыша, система распознавания лиц и адаптивный круиз-контроль. В топ-версии седан отличается чуть более спортивным оформлением экстерьера и светлым двухцветным салоном.

Есть шанс, что Arrizo 8 появится и в России. Ещё месяц назад стало известно, что российское представительство марки проводит маркетинговые исследования на предмет интереса к модели. Правда, в нашей стране эта модель, скорее всего, будет стоить заметно дороже, чем на родине.