Ещё 7 ярких китайских новинок ушедшего лета: от конкурента Камри до «убийцы» Теслы

Михаил Кондратьев
Продолжаем рассказывать вам о самых интересных автоновинках Китая. Во второй части — ещё 7 свежих моделей, которые либо дебютировали, либо вышли на рынок минувшим летом. И опять ни одного кроссовера — но про многочисленные новые паркетники и настоящие внедорожники из КНР мы, конечно же, ещё поговорим в следующих подборках. А пока давайте оценим вторую порцию седанов, лифтбеков и даже забавный хэтч на батарейках.
Крупный седан Chery Arrizo 8 показали ещё весной, но только в середине лета фирма поделилась подробностями о новинке, а в конце августа раскрыла цены. В Китае он стоит от 114 до 135 тысяч юаней (1,0–1,2 миллиона рублей).
Arrizo 8 можно считать более доступной альтернативой Toyota Camry, хотя он немного компактнее: у «китайца» на 105 меньше габаритная длина и на 35 миллиметров — колёсная база (4780 и 2790 миллиметров соответственно). Пока он предлагается в единственной модификации со 197-сильным (290 Нм) турбомотором и семиступенчатым «роботом». Привод — передний.
В оснащение входят 10 подушек безопасности, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, панорамная крыша, система распознавания лиц и адаптивный круиз-контроль. В топ-версии седан отличается чуть более спортивным оформлением экстерьера и светлым двухцветным салоном.
Есть шанс, что Arrizo 8 появится и в России. Ещё месяц назад стало известно, что российское представительство марки проводит маркетинговые исследования на предмет интереса к модели. Правда, в нашей стране эта модель, скорее всего, будет стоить заметно дороже, чем на родине.
Некогда британская марка MG сегодня фактически является китайской — она полностью принадлежит концерну SAIC, который занимается и разработкой, и выпуском моделей под этим брендом (производство идёт в КНР). Однако штаб-квартира фирмы всё ещё зачем-то находится в Великобритании.
Но главное, что бренд не просто жив, а в конце лета представил весьма стильный флагманский лифтбек длиной почти 4,9 метра. В экстерьере взгляд цепляют дерзкий передок, мощные обводы задних колёсных арок, покатая крыша и сразу четыре крупных выхлопных патрубка. Кроме того, в крышке багажника спрятан выдвигающийся спойлер. Двери безрамочные, а салон оформлен не очень броско, но весьма стильно.
На ходу MG7 тоже обещает быть нескучным. В арсенале модели 261 л.с. и 405 Нм из двухлитровой «турбочетвёрки», девятиступенчатый «автомат», адаптивные амортизаторы и электронноуправляемая блокировка дифференциала, которая должна помочь ведущим передним колёсам эффективнее реализовывать силы и «Ньютоны». Разгон до 100 км/ч занимает у лифтбека 6,5 секунды. Позже появится и более простая версия — со 188-сильным мотором. Цены на MG7 пока не названы.
В июне в продажу в Китае поступила первая модель молодой марки IM Motors (известна так же, как Zhiji Auto), образованной компанией SAIC при участии Alibaba. Это почти 5,1-метровый электрический седан IM L7 стоимостью от 368,8 и 408,8 тысячи юаней, что эквивалентно 3,2 и 3,6 миллиона рублей по текущему курсу.
С начинкой четырёхдверки, которую, конечно, уже успели прозвать «убийцей Теслы», разработчики решили не мелочиться: она доступна только с двухмоторной силовой установкой мощностью 578 л.с. при 725 Нм. До «сотни» полноприводный электрокар разгоняется менее чем за 3,9 секунды, а заявленный запас хода, благодаря 93-киловаттной батарее и эффективной аэродинамике (коэффициент лобового сопротивления — всего 0,21), достигает 615 километров.
По умолчанию у IM L7 почти полностью цифровой салон. Кнопки здесь есть только на руле (который похож на джойстик к игровой консоли) и дверях — вместо обычных ручек. Основные дисплеи — широкоформатный экран перед водителем и «портретный» тачскрин на центральной консоли — впечатляют размерами даже по сегодняшним меркам. А небольшой дисплей для переднего пассажира может наполовину прятаться в панель.
L7 должен был появиться в продаже раньше, но планам марки помешала пандемия. В качестве компенсации за ожидание покупателям, которые уже разместили заказ, фирма начисляла «кристаллы ожидания». Это своеобразная валюта, которую можно тратить на активацию опций. Заработать их предлагается также в процессе эксплуатации машины — за передачу телематических данных производителю.
Одной из двух свежих моделей компании Lynk&Co, представленных летом, стал обновлённый седан 03. И нет, несмотря на ещё более футуристичную после рестайлинга внешность, это — не электрокар.
Интерьер среднеразмерной четырёхдверки, которая выпускается с 2018 года, тоже осовременили. Тут появилась намного более крупная цифровая приборная панель, а дисплей медиасистемы тоже стал больше и переместился выше. Ещё в компании отказались от физического блока управления климат-контролем, что печально.
С обновлением была сокращена моторная гамма — в ней остались только мощные агрегаты. Это 218-сильная «четвёрка» объёмом два литра, которая сочетается с роботизированной трансмиссией и передним приводом, а также двухлитровый турбомотор на 265 л.с. и 350 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», а привод в этом случае будет полным. Топ-версия отличается ещё и более агрессивным оформлением экстерьера.
В планах марки есть и гибридная модификация со 150-сильным полуторалитровым ДВС, но дополнительных подробностей о ней ещё нет. Продажи рестайлинговой модели начнутся осенью. В конце 2021 года стало известно, что концерн Geely, в состав которого входит Lynk&Co, может вывести этот бренд и на российский рынок, но больше никакой информации об этом пока не поступало.
Марка Hongqi, которую мы уже упоминали в первой части китайских новинок (скоро она должна официально выйти на рынок РФ), освежила летом электрокар E-QM5. Это большой — 5040 миллиметров в длину при колёсной базе 2990 миллиметров, но не слишком дорогой электрический седан. Цены на него, в пересчёте на рубли, варьируются от 1,1 до 2,2 миллиона.
Машина, очевидно, адресована службам такси и корпоративным паркам. Во-первых, об этом говорит сочетание внушительного размера с невысокой стоимостью. Во-вторых, при наличии раздельных кресел на втором ряду E-QM5 не располагает привычными премиальными опциями. В-третьих, он не бывает мощным: на выбор предложены агрегаты на 136 и 190 л.с.
Запас хода в обоих случаях достигает 431 километра, однако летнее обновление добавило в гамму модификаций версию Plus — ту, что со 190-сильным двигателем и более ёмкой (82 вместо 54 кВт·ч) батареей. С ней пробег на одном заряде должен достигать уже 605 километров.
Пожалуй, самая задорная машина в этой подборке — маленький и недорогой электрический хэтч K20. Прототип фирма Qiantu показала ещё несколько лет назад, но после этого марка столкнулась с трудностями и затихла. Однако в начале лета внезапно объявила, что готова запустить компакт в серийное производство, — и даже показала изображения готовой к конвейеру модели с некоторыми отличиями от концепта.
Оформление экстерьера было частично пересмотрено, а салон в Qiantu поменяли полностью, отказавшись, например, от «штурвала» в пользу обыкновенного руля. Компакт вмещает лишь двоих, что неудивительно при габаритной длине всего в 3741 миллиметр. Весит он 780 килограммов.
Компания пока не раскрыла все технические характеристики, но кое-что уже известно. В частности, фирма заявила, что K20 будет оснащаться двумя небольшими электрическими моторами. Их совокупная отдача составит почти 218 л.с. и 290 Нм, а разгон до «сотни» займёт 4,7 секунды. Планируется также «дальнобойная» модификация — с одним двигателем и 500-километровым запасом хода.
Сейчас Qiantu принимает предзаказы. Предварительные цены на хэтч варьируются от 86,8 до 149,8 тысячи юаней (760 тысяч – 1,3 миллиона рублей). Дата начала полноценных продаж пока не названа.
Напоследок — электроседан от ещё одного суббренда Geely под названием Geometry. Модель G6 не абсолютно новая — это модернизированный вариант Geometry A, но с заметными отличиями по экстерьеру и почти полностью новым салоном c обязательным сегодня сочетанием цифровой приборной панели и крупного «телека» медиасистемы. Её для G6 подготовили в Huawei. Благодаря этому пользователи смогут загружать разнообразные приложения и совершать видеозвонки. Или общаться с голосовым ассистентом.
Двигатель у свежей модели один — на передней оси. Мощность составляет те же 204 силы и 310 Нм, что и у Geometry A. Однако батареи предложены чуть более ёмкие: если седан A мог проехать до 430 или 600 км (53 и 70 кВт·ч) в зависимости от версии, то G6 должен проезжать до 480 и 620 километров.
Продажи Geometry G6 ещё не начались, но цены уже объявлены: от 152,8 тысячи юаней за базовый электрокар и от 174,8 тысячи — за топовый. В рублях сейчас это примерно 1,3 и 1,5 миллиона.