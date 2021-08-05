Как правильно буксировать автомобиль: 7 главных правил

Совет #3: Обзаведитесь правильным тросом

Убедившись, что буксировка допустима, стоит озаботиться надлежащей экипировкой — качественным тросом и крепежом к нему. А ещё — предписанными ПДД красно-белыми флажками (размером 20×20 см), которыми необходимо обозначить гибкое связующее звено.

Крепежу (крюкам, карабинам или петлям-шаклам) мало быть надёжным — он должен подходить к буксировочным проушинам. А канат нужен прочный, но эластичный. Некрепкая лента рискует порваться и повредить машину, а слишком массивный трос будет тяжёлым и толстым, что затруднит крепёж.