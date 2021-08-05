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Как правильно буксировать автомобиль: 7 главных правил

Учебник

Константин Новацкий

Несмотря на кажущуюся простоту, буксировка — одна из самых сложных, рискованных и опасных транспортных операций. Особенно если в процессе или при подготовке к ней допустить пару досадных ошибок. Недаром даже строгие ПДД сегодня не доверяют буксировку водителям, чей стаж меньше двух лет. И всё-таки как правильно и безопасно тянуть «на галстуке» неисправный автомобиль, если его владелец просит вашей помощи? Рассказываем в семи полезных советах.

Совет #1: Освежите свои знания ПДД

Со временем теория забывается, а буксировку в автошколах вообще изучают на уровне экзаменаци­онных билетов: дистанция, скорость, длина и тип сцепки... Поэтому перед буксировкой автомобиля (или, например, мотоцикла с прицепом) неплохо бы освежить базовые правила. Напомним: предел скорости при буксировке — 50 км﻿/﻿ч. На автомобиле-буксировщике должен быть включён ближний свет, а на буксируемом — «аварийка» (а не наоборот). А трос должен быть крепким и правильной длины — от 4 до 6 метров. Важно не забывать и об ограничениях (в том числе — по стажу). Так что открываем раздел 20 ПДД (или наш подробный материал из раздела «Учебник») и изучаем.

Совет #2: Узнайте больше про свой автомобиль

Помимо общих правил буксировки стоит знать, как эту процедуру перенесёт ваш автомобиль. Не исключено, что инструкция к вашей модели вообще запрещает ей таскать тяжести. Имейте в виду, что наличие буксировочных проушин (или фаркопа) не гарантирует, что машина пригодна для езды (или буксирования) «на галстуке». Обо всех этих нюансах важно узнать заранее, чтобы не превратить помощь другу в ещё более сложную и запутанную ситуацию на дороге. Откройте руководство по эксплуатации, найдите раздел про буксировку и внимательно перечитайте.

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Совет #3: Обзаведитесь правильным тросом

Убедившись, что буксировка допустима, стоит озаботиться надлежащей экипировкой — качественным тросом и крепежом к нему. А ещё — предписанными ПДД красно-белыми флажками (размером 20×20 см), которыми необходимо обозначить гибкое связующее звено.

Крепежу (крюкам, карабинам или петлям-шаклам) мало быть надёжным — он должен подходить к буксировочным проушинам. А канат нужен прочный, но эластичный. Некрепкая лента рискует порваться и повредить машину, а слишком массивный трос будет тяжёлым и толстым, что затруднит крепёж.

Материал по теме: Что нужно обязательно возить с собой в машине 

Совет #4: Договоритесь о взаимодействии водителей

Чтобы езда «на галстуке» обошлась без эксцессов, нужно соблюдать базовые правила и чётко исполнять роли. Подгото­вившись тянуть друг друга, обсудите удобную скорость, попросите быть бдительными и договоритесь об условных сигналах, даже если буксировку будете коорди­нировать по рации или hands-free. Сигналы (моргание фарами или гудки клаксона для преду­преждений о торможениях или остановке) должны быть понятны обоим.

Совет #5: Спланируйте удобный и безопасный маршрут заранее

Обязательно в деталях спланируйте предстоящую поездку, даже если она кажется короткой. Лучше избегать мест с пробками, узких проездов, крутых уклонов, а также сложных перекрёстков. Из возможных путей лучший тот, на котором меньше поворотов, даже если он самый долгий. По возможности, перенесите буксировку на то время дня, когда трафик на дорогах минимален. И избегайте выезда в сумерки и ночью, даже если в это время дороги пусты.

Совет #6: Следите за сцепкой и за автомобилем

Если тащить автомобиль придётся далеко, договоритесь о контрольных остановках, во кремя которых можно проверить крепёж и состояние троса, а также немного размяться. Двигаться в паре нужно аккуратно, добиваясь натяжения троса. Останавливаться надо ещё плавнее — так, чтобы сцепка не волочилась по земле и не попадала под колёса. На ходу сохраняйте натяжение троса, заранее сбрасывая ход и плавно набирая скорость. Учтите, что буксировка увеличивает нагрузку на мотор, а на затяжных подъёмах может привести к перегреву. Поэтому следите и за его температурой тоже.

Совет #7: Не экспериментируйте

Использовать для крепления сцепки бамперы, элементы подвески, подрамники и прочее — нельзя, какими бы прочными они ни казались. Оторвавшийся при рывке бампер или погнутый рычаг могут привести к ненужным повреждениям. Важно помнить и о том, что буксировка не даёт никаких преимуществ тем, кто в ней участвует. Не разгоняйтесь быстрее 50 км/ч, помните о соблюдении всех пунктов ПДД и берегите трос, который, возможно, ещё пригодится в будущем.

Конечно, это не вся информация, которую полезно знать о буксировке. Подробнее о нюансах «езды на галстуке», а также о лайфхаках и предостережениях читайте в нашем большом материале раздела «Учебник». И удачи на дорогах!

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