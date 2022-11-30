7 полезных вещей, которые пригодятся каждому водителю зимой

Редакция Авто.ру
Зима для автомобилиста — это не только холода и слякоть, но и традиционный букет сюрпризов, которые так и норовят усложнить ежедневные поездки. В снежный сезон водители чаще рискуют застрять, промёрзнуть или остаться без зарядки в аккумуляторе.
На помощь в сложный момент готовы прийти сотни девайсов из автомагазина, но какие из них достойны внимания? И что лучше купить заранее, не дожидаясь возможных проблем? Помимо незаменимого троса, бутылки «незамерзайки» и проводов для «прикуривания», мы вместе со СберМегаМаркетом предлагаем присмотреться ещё к семи товарам, которые пригодятся зимой и не займут много места в багажнике.
В отличие от скребков, которыми с завода комплектуются некоторые автомобили, удобная щётка для чистки снега не входит в базовый набор. И зря: зимой этот девайс буквально незаменим для очистки стёкол, фар и номерных знаков машины.
Поскольку автомобиль может быть большим и грязным, щётку лучше выбирать с телескопической ручкой — так проще добраться до дальних уголков ветрового стекла и разбросать сугробы с крыши. Ворс для щётки стоит выбрать помягче, чтобы не повреждать лакокрасочное покрытие, а рукоятка должна быть удобной как для работы голыми руками, так и в перчатках. Кстати о них…
Пару текстильных перчаток можно найти в стандартном наборе автомобилиста. Однако, помимо них, в зимний сезон не помешает утеплённый вариант с латексным покрытием. Такие перчатки стоят недорого и здорово выручают, когда нужно залезть под капот, поменять колесо или выполнить другую неприятную работу на холоде или в слякоть.
Цепкое покрытие перчаток не даст ключам и отвёрткам скользить в ладонях, а толстый слой защитит руки от мороза, влаги и механических повреждений. И если текстиль быстро пачкается, рвётся и промокает, заставляя менять комплект за комплектом, то акриловые перчатки могут служить долго.
Обязательно присмотритесь к этому девайсу — он может быть куда полезнее, чем кажется на первый взгляд. Даже в мегаполисе иногда приходится вытаскивать автомобиль из сугроба, а уж если вы застряли на опустевшем дачном участке, ситуация может стать тупиковой. Вместо того, чтобы толкать машину, разматывать трос и просить о помощи, можно разделаться с проблемой, достав из багажника лопату.
Современные складные лопатки компактны и помещаются в совсем небольшой чехол. Правда, в погоне за лёгкостью не стоит выбирать вариант из пластика: стальное полотно и хорошая рукоятка более функциональны, надёжны и даже дешевле. А ещё металлическая лопата позволит не только откопать колёса, но и срубить пару веток, мешающих проезду. Вдруг застрянете вдали от дорог?
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Ещё одна неочевидная на первый взгляд покупка может упростить выезд из сугроба или заснеженной колеи. Когда выбраться из снежного плена нужно быстро, пара положенных под колёса лент способна обеспечить необходимый зацеп.
Пластиковые элементы сборной конструкции неплохо держат нагрузку — раздавить такие ленты не получится даже крупным внедорожником. В сложенном виде упаковка почти не занимает места и особенно пригодится, если вы планируете выезд на дачу, поездки по малоизученным второстепенным дорогам или зимнее путешествие. Кстати, приобретённый комплект лент будет полезен не только зимой — он позволит машине выбраться из грязи или песчаного «плена» и в тёплое время года.
Не будет лишним подумать и о покупке миниатюрного обогревателя — такой источник тепла поможет согреть руки, пока мотор машины не заведён. А в дороге вентилятор создаст ещё одну тёплую зону — например, для пассажиров второго ряда или питомца в багажном отсеке.
Небольшой по размерам девайс питается от штатного прикуривателя и может крепиться к разным элементам интерьера. А идущий в комплекте двухметровый кабель позволит протянуть обогреватель к дальним уголкам автомобильного салона. В число приятных бонусов такого «фена» можно занести встроенный фонарик: вроде бы мелочь, а полезно.
Замёрзшая в мороз влага усложняет жизнь автомобилистам, блокируя двери, замки и лючки бензобаков. Как открыть дверь или заправить помытую накануне машину, если та не хочет отпирать дверь? Попытаться вернуть замок к жизни можно с помощью аэрозольного размораживателя.
Препаратов для быстрой разморозки на рынке множество, а самые шустрые из них — средства-спреи. Спиртовой компонент в их составе оперативно добирается до замёрзших элементов замка, а силикон выступает в роли своеобразной смазки. Правда, купленную баночку стоит держать в машине лишь во время поездок и уносить домой, оставляя автомобиль на ночь. В противном случае для доступа к средству в запертом багажнике вам понадобится… ещё один размораживатель.
Если «победить» замёрзший замок можно быстро, то севший в холод аккумулятор становится большой проблемой — не завести мотор, не согреться без посторонней помощи. Полагая, что батарея под капотом не подведёт, вы откровенно рискуете: последствия ночных морозов часто непредсказуемы. В теории, «прикурить» АКБ помогут соседская машина и высоковольтные провода, но бывает и так, что помощи ждать просто неоткуда или некогда.
В таком случае поможет автономное пусковое устройство: по сути, это пауэрбанк для запуска двигателя. На рынке есть варианты любых форматов, размеров и ёмкости, и даже компактные на вид модели могут быстро «оживить» машину. Просто подключаете клеммы к аккумулятору, соблюдая полярность, и заводите мотор. Мини-девайс на 18 000 мАч позволит запустить не только ваш, но и пару соседских автомобилей, однако держать пусковое устройство — как любую вещь на батарейках — необходимо в тепле и полностью заряженным.
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