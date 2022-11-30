7 полезных вещей, которые пригодятся каждому водителю зимой

Зима для автомобилиста — это не только холода и слякоть, но и традиционный букет сюрпризов, которые так и норовят усложнить ежедневные поездки. В снежный сезон водители чаще рискуют застрять, промёрзнуть или остаться без зарядки в аккумуляторе.

На помощь в сложный момент готовы прийти сотни девайсов из автомагазина, но какие из них достойны внимания? И что лучше купить заранее, не дожидаясь возможных проблем? Помимо незаменимого троса, бутылки «незамерзайки» и проводов для «прикуривания», мы вместе со СберМегаМаркетом предлагаем присмотреться ещё к семи товарам, которые пригодятся зимой и не займут много места в багажнике.