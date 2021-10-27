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7 особенностей безумного Citroen Kar-a-Sutra из 1970-х

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Алексей Олефиренко

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Продолжаем раскрывать особенности самых невероятных концепт-каров прошлого века. На очереди — 1970-е с их постиндустриальным обществом, растущей компьютеризацией, «Новым Голливудом» и расцветом рок-музыки. А ещё — сумасшедшие концепт-кары! И этот тезис подтверждает прототип Kar-a-Sutra, который был представлен в 1972 году и однозначно опередил своё время. Более того, в некоторых аспектах его время пока не наступило.

1. Его создал архитектор

Автором необычного концепт-кара является архитектор и промышленный дизайнер Марио Беллини, который, кстати, своё творение автомобилем предпочитает не называть. Беллини — известная фигура в мире современного искусства: он восемь раз становился обладателем «Золотого Компаса», а 25 его работ находятся в постоянной экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства.

Заказчиками необычного проекта стали компании Citroen и Pirelli, хотя в то время Citroen де-факто принадлежал Michelin. Всё дело в том, что французский автопроизводитель и итальянский шинник вместе хотели получить «нечто автомобильное», что было бы не стыдно показать в музее современного искусства.

2. Прототип не показывали на автосалонах

По крайней мере, в дебютный год. Когда Kar-a-Sutra была готова, она сразу же отправилась в тот самый Нью-Йоркский музей современного искусства, где демонстрировалась несколько лет в тематической экспозиции Беллини.

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Именно по этой причине далеко не все знают, как конкретно абсурдный концепт называется. Посетители музея помнят его просто как «автомобиль Беллини». И ничего подобного в начале 1970-х попросту не было.

Простота и экспрессивность форм Kar-a-Sutra привели к тому, что со временем у машины начали появляться реплики по всему миру. Тем более, что воспроизвести её проще, чем какой-нибудь Lamborghini Diablo. Но качество этих реплик не всегда было высоким. К тому же оригинал у любого произведения искусства всегда один.

3. Это — родственник Citroen SM

Поскольку создавать Kar-a-Sutra абсолютно с нуля было бы сложно (в таком случае Беллини пришлось бы осваивать устройство автомобильного шасси хотя бы на базовом уровне), компания Citroen предоставила художнику готовую базу. И не какую-нибудь, а гран-турер Citroen SM!

Citroen SM

А SM, на секундочку, является одним из самых желанных Citroen для коллекционеров. Модель выпускалась с 1970 по 1975 год, частично делила интерьер с Maserati Merak (в те годы компания Maserati принадлежала Citroen) и обладала потрясающей для начала 1970-х аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления — 0,26. В общей сложности было изготовлено менее 13 тысяч этих машин.

4. Это один из первых минивэнов в мире

Своими габаритами (колёсная база составляет 2950 миллиметров, а общая длина — примерно на метр больше), а также однообъёмным силуэтом Kar-a-Sutra напоминает классический минивэн. Но есть интересная деталь: в 1970-х никаких минивэнов ещё не было — такие автомобили появились лишь в следующем десятилетии.

Конечно, были фургоны, вроде Volkswagen Transporter или Ford Econoline, но их лобовое остекление было практически вертикальным, а грузовые возможности нередко превосходили пассажирские, так что каноничными минивэнами их едва ли можно назвать. Поэтому Беллини, сам того не зная, изобрёл новый автомобильный класс.

Иронично, что воплотить эту концепцию в виде серийного автомобиля первыми додумались не в Citroen, а в конкурирующей компании Renault: ведь именно Espace считается родоначальником класса.

5. У него не было ни мотора, ни руля

Поскольку Citroen SM был переднемоторным автомобилем, а у Kar-a-Sutra переднего свеса практически нет, несложно догадаться, что двигатель у машины отсутствует. Но в представлении Беллини это «не баг, а фича»: он изначально хотел создать автомобиль, который, с одной стороны, всё ещё напоминает автомобиль, но с другой — отрицает всё сугубо автомобильное.

Потому рулевое управление у прототипа тоже «опциональное»: по умолчанию, когда Kar-a-Sutra экспонируется, у него отсутствует ещё и руль, но если нужно совершать манёвры, то рулевой механизм можно восстановить с помощью нескольких гаечных ключей.

6.  Салон — максимально многофукнциональный

Помните про «отринуть всё автомобильное»? Салон Kar-a-Sutra — максимально точная реализация этой идеи. Руль? Фактически отсутствует. Педали? К чёрту! Приборная панель? Нет её. Как и каких-либо вспомогательных рычагов. Более того, у Kar-a-Sutra даже сидений нет — их роль выполняют зелёные подушки, накиданные в салон в произвольном порядке!

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Зато нарочитая простота интерьера открывает широкие возможности для нестандартного использования. Kar-a-Sutra может стать хостелом, местом для пижамной вечеринки, площадкой для романтического ужина и даже небольшим концертным залом с роялем!

Снимаемые секции крыши и бокового остекления позволяют стереть границы между машиной и окружающим миром. Ну а если в процесс отдыха вмешивается дождь, проблем тоже не будет — ведь у Kar-a-Sutra есть…

7. Подъёмная крыша

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Благодаря подъёмной крыше в Kar-a-Sutra можно смело ходить в полный рост. Или устроить вечеринку где-то на природе, будучи защищённым от капризов природы. Правда, до этой самой природы концепт придётся дотолкать. Или отбуксировать его туда чем-то более приземлённым.

Что думаете о Citroen Kar-a-Sutra?

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