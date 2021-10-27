7 особенностей безумного Citroen Kar-a-Sutra из 1970-х

Конечно, были фургоны, вроде Volkswagen Transporter или Ford Econoline, но их лобовое остекление было практически вертикальным, а грузовые возможности нередко превосходили пассажирские, так что каноничными минивэнами их едва ли можно назвать. Поэтому Беллини, сам того не зная, изобрёл новый автомобильный класс.

Иронично, что воплотить эту концепцию в виде серийного автомобиля первыми додумались не в Citroen, а в конкурирующей компании Renault: ведь именно Espace считается родоначальником класса.

5. У него не было ни мотора, ни руля

Поскольку Citroen SM был переднемоторным автомобилем, а у Kar-a-Sutra переднего свеса практически нет, несложно догадаться, что двигатель у машины отсутствует. Но в представлении Беллини это «не баг, а фича»: он изначально хотел создать автомобиль, который, с одной стороны, всё ещё напоминает автомобиль, но с другой — отрицает всё сугубо автомобильное.

Потому рулевое управление у прототипа тоже «опциональное»: по умолчанию, когда Kar-a-Sutra экспонируется, у него отсутствует ещё и руль, но если нужно совершать манёвры, то рулевой механизм можно восстановить с помощью нескольких гаечных ключей.