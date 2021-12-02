7 необычных фишек De La Chapelle Parcours — безумного минивэна, который очень похож на ВАЗ-2110

Клиент захотел себе минивэн с динамикой и комфортом немецкого лимузина! Ничего даже близко похожего на дорогах в то время не было. Но фирма De La Chapelle, которая и раньше бралась за нестандартные проекты, решила воплотить и этот. Так и появился Parcours (в переводе с французского — «путешествие»).

Появлению единственного товарного автомобиля, который был показан в 1992 году на Женевском автосалоне, предшествовали два опытных прототипа, поэтому Parcours не является 100-процентным концептом, но и серийной моделью его тоже не назовёшь.