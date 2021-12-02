7 необычных фишек De La Chapelle Parcours — безумного минивэна, который очень похож на ВАЗ-2110

В рейтингах самых безумных вэнов всех времён и народов частенько фигурируют такие автомобили, как Ford Transit Supervan, Renault Espace F1 или Mercedes-Benz R63 AMG. Однако многие забывают про De La Chapelle Parcours — автомобиль, который застрял между мирами концепт-каров и серийных машин. Что же, настало время воздать ему должное — тем более, что интересных фишек у него как раз набралось для того, чтобы попасть в рубрику «Старые, но не бесполезные».
Если вы никогда не слышали о компании De La Chapelle, то ничего страшного: она в принципе не слишком популярна. Небольшая фирма была основана Ксавье де ла Шапелем в 1975 году в Сен-Шамоне (недалеко от французского Лиона) и большую часть времени занималась постройкой реплик довоенных Bugatti с использованием компонентов BMW. Были, конечно, и попытки создать самостоятельные модели, но дальше пары прототипов, которые удавалось всучить очень патриотичным энтузиастам, дело обычно не продвигалось.
Любопытно, что сайт De La Chapelle до сих пор функционирует — правда, с 2014–2015 года он не обновляется. При этом информации о том, что компания закрылась или обанкротилась, в новостях тоже не было. В общем, история загадочная — особенно если учесть, что в конце прошлого века де ла Шапель возглавлял другую французскую автокомпанию — Venturi. Вот о ней вы уже могли слышать — хотя и это далеко не Renault или Peugeot.
Как бы там ни было, в 1988 году в компанию обратился состоятельный клиент из зарубежья (откуда конкретно — неизвестно, но, по слухам, заказ пришёл с Ближнего Востока). И попросил построить то, что до De La Chapelle делали либо дизайнерские студии, вроде Italdesign и Bertone, либо какие-то сумасшедшие корчестроители, которым нужно было быстро заявить о себе.
Клиент захотел себе минивэн с динамикой и комфортом немецкого лимузина! Ничего даже близко похожего на дорогах в то время не было. Но фирма De La Chapelle, которая и раньше бралась за нестандартные проекты, решила воплотить и этот. Так и появился Parcours (в переводе с французского — «путешествие»).
Появлению единственного товарного автомобиля, который был показан в 1992 году на Женевском автосалоне, предшествовали два опытных прототипа, поэтому Parcours не является 100-процентным концептом, но и серийной моделью его тоже не назовёшь.
Силуэт Parcours был разработан Бертраном Барре — одним из ведущих промышленных дизайнеров Франции того периода. Согласно пресс-релизу, форма машины «воплощает скорость, монументальность и грубую мощь». Но, что гораздо важнее, она воплощает ещё и редкостную по тем временам обтекаемость: кузов Parcours, часами продуваемый в аэродинамической трубе, имеет коэффициент лобового сопротивления 0,28. То есть такой же, как у актуального Maserati Quattroporte.
Под 5,4-метровым кузовом Parcours лежит алюминиевая пространственная рама с сотовыми панелями пола. Для обшивки рамы используются панели из композитных материалов. Однако даже с таким подходом машина получилась тяжёлой: снаряжённая масса — 2200 килограммов. И на то были веские (во всех смыслах этого слова) причины.
Первая причина — тяжёлый двигатель.
Как вы помните, компания De La Chapelle построила три экземпляра Parcours. И они отличались не только мелкими техническими доработками, но и двигателями.
Самый первый экземпляр Parcours, построенный в 1990 году, получил 12-цилиндровый (!) двигатель от Jaguar. Однако 5,3-литровый мотор, развивающий 287 лошадиных сил и сочетающийся с трёхступенчатым «автоматом», сочли недостаточно эффективным и мощным. К тому же с ним Parcours весил 2,3 тонны и разгонялся «всего лишь» до 230 километров в час.
Второй экземпляр (равно как и третий) оснастили пятилитровым V8 от Mercedes, развивающим 326 «лошадей». Он не только был мощнее и легче, но и шёл уже с четырёхступенчатой коробкой передач, которая позволяла развивать Parcours скорости за 240 километров в час. Точная разгонная динамика машины неизвестна, но поговаривают, что 100 километров в час восьмицилиндровый вэн набирал быстрее чем за 8 секунд.
А ещё поговаривают, что один из трёх экземпляров Parcours компания De La Chapelle временно оснастила 408-сильным двенадцатицилиндровым мотором M120 от Mercedes-Benz S‑класса. Ещё говорят, что такой минивэн мог развить 270 километров в час. Но в De La Chapelle эту информацию никогда не подтверждали. Как, впрочем, и не опровергали.
Если не считать оригинальное шасси и моноблочные 16-дюймовые диски OZ Racing, которые на минивэне смотрятся очень смело, De La Chapelle Parcours буквально соткан из компонентов других автомобилей. Впрочем, тем же грешил и другой французский монстр — среднемоторный внедорожник Mega Track.
Задние фонари — от Audi, двигатель, трансмиссия, приборная панель — от Mercedes-Benz, блок управления климатом и аудиосистемой — от Citroen, дефлекторы климатической установкой — от BMW… И так — куда ни посмотри. Но, тем не менее, все эти компоненты умудряются органично уживаться друг с другом. Всё-таки французы умеют создавать красивые вещи.
О подвеске Parcours и её аутентичности мнения расходятся: известно, что первый прототип получил абсолютно уникальную ходовую на сдвоенных поперечных рычагах и двойных амортизаторах. Однако машины с мерседесовским мотором вроде как получили и пневматику от немецкой компании. Увы, проверить достоверность этой информации крайне сложно, хотя одно из фото с «заниженным» Parcours на это всячески намекает.
Второй причиной высокой массы Parcours был его же главный козырь — великолепный интерьер, в котором с комфортом могли перемещаться до восьми пассажиров.
Посадочная схема у минивэна, в зависимости от экземпляра, была разной: 2+2+2, 2+2+3, 2+2+2+2… Однако самыми удобными неизменно оставались кресла первых двух рядов, представляющие собой ортопедические Recaro CSE с «ломающейся» спинкой и массой электрорегулировок. Но и пассажиры «галёрки» едва ли могли жаловаться на дискомфорт.
Салон Parcours был укомплектован по последнему слову тогдашней техники: в нём были два телевизора, видеомагнитофон, холодильник, телефон, двухзонный климат-контроль, бортовой компьютер и даже простенький персональный комп!
Достоверное расположение двух из трёх Parcours на данный момент неизвестно. Но, скорее всего, ситуация обстоит следующим образом: предсерийные прототипы минивэна до сих пор находятся во Франции, а его единственный товарный вариант по-прежнему живёт где-нибудь в Эмиратах или Саудовской Аравии.
В том, что самый первый Parcours сейчас находится во Франции, мы можем быть уверены на все сто процентов: автомобиль, оснащённый ягуаровским V12, проходит реставрацию близ Лиона. Следить за процессом восстановления уникальной машины можно здесь.
Кстати, судя по элементам интерьера, публикуемым реставратором, первый Parcours отличался от своих собратьев не только двигателем...