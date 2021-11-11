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Электромобиль, который способен растопить сердце любого петролхэда. Фотопост

7 культовых машин из прошлого и будущего, на которых можно поездить в Forza Horizon 5!

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Редакция Авто.ру

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Порой так хочется бросить дела, прыгнуть за руль любимого спорткара и устроить гонку к горизонту за закатным солнцем. Но как организовать себе подобный вечер и где взять такую машину? На помощь приходят видеоигры, в которых «картинка» и физика приближены к реальности, а виртуальный автопарк неприлично богат на машины-легенды.

В честь выхода Forza Horizon 5 мы выбрали семь культовых автомобилей, поездить на которых мечтает любой петролхэд. И эта мечта осуществима: бери любую из них в игре — и вперёд, за новыми впечатлениями!

Audi Sport quattro

Прикоснуться к легенде мирового ралли и дрожащей от волнения рукой завести форсированный пятицилиндровый мотор немецкого купе — удовольствие, дорогое буквально во всех смыслах. С площадок мировых аукционов периодически доходят вести о сотнях тысяч и даже миллионах долларов, которые отдают в обмен на «короткую» спортивную Audi.

«Боевые» Sport quattro мощностью в 450 лошадиных сил с успехом выступали в ралли и лихо взбирались на знаменитый Пайкс-Пик, а фраза пилота Вальтера Рёрля, сказанная в адрес 550-сильной немецкой машины, знакома всем петролхэдам планеты: «Казалось, что я думаю слишком медленно для этой машины»...

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Здорово, что, даже не имея возможности оказаться за рулём этой Audi в реальной жизни, на ней можно от души гонять в «виртуале». И будьте уверены: каждая деталь оригинального суперкара воссоздана в игре с предельной точностью.

Jaguar E-Type

То же самое можно сказать о совсем священной автоклассике. Ну какому коллекционеру взбредёт в голову устраивать гонки на 60-летнем купе, загоняя рядную «шестёрку» к предельным для неё оборотам?

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Годы, ценность и редкость автомобиля берут своё: винтажные E-Type сегодня берегут и не треплют понапрасну. Тем не менее в своё время этот элегантный британец убедительно демонстрировал, что такое скорость! 3,8-литровый мотор развивал 265 лошадиных сил и наделял купе удивительной прытью. В год дебюта модели журналист издания The Motor смог разогнаться до 242 км﻿/﻿ч. В те времена подобной динамикой английских водителей награждали разве что новенькие спорткары Aston Martin.

Bugatti Type 35C

Этот классический автомобиль по праву считается одним из самых успешных гоночных «снарядов» в истории. За свой недолгий век (с 1924 по 1931 год) модель 35 успела поучаствовать более чем в 1800 гонках и принесла компании Bugatti сотни побед. А на модификации с литерой «С» сегодня мечтал бы проехаться любой знаток истории и техники. Разработанная в 1926 году, открытая машина оснащалась механическим нагнетателем, который увеличивал мощность мотора до невероятных 129 лошадиных сил и заметно улучшал динамику.

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В 2017 году один из «боевых» Bugatti Type 35C был продан на аукционе почти за 1,2 миллиона долларов. Но почув­ствовать себя пилотом Бугатти можно в игре Forza Horizon 5. Просто садитесь в любимое домашнее кресло и стартуете, проверяя на цепкость каждое из узеньких колёс Dunlop, которым оснащался этот античный спорткар. Стоит помнить, что в игре тоже бывает дождь, а цепкий асфальт гоночного трека отличается от влажной грунтовки или брусчатки древнего городка, куда вас может занести. Держите руль крепче!

Ferrari F40

Кажется, этот «итальянец» давно не нуждается в представлении. С 1987 года в автомобильных сообществах по всему миру не утихают споры на тему «Лучший ли это Ferrari за всю историю марки?» или «Что сложнее: водить F40 или объезжать ретивую дикую лошадь?».

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Говорят, кайф от самого факта обладания редкой 478-сильной берлинеттой (последней Ferrari, выпущенной при жизни Энцо) сравним с букетом ощущений от езды на F40. Но мы всё же надеемся, что желающих прыгнуть за руль итальянской cavallino rampante и взвизгнуть мотором V8 чуточку больше, чем отстранённых любителей стиля и истории, стремящихся хранить, а не пользоваться. По крайней мере — в демократичном игровом мире.

Lamborghini Diablo GTR

Казалось бы, невероятные Murcielago, Gallardo, Aventador и Huracan с десятком менее раскрученных моделей и спецверсий должны были притупить воспоминания о буйном «Дьяволе» из итальянской Санта-Агаты. Но даже сегодня прыгнуть за руль 30-летнего суперкара с олдскульным V12 мощностью 500 «лошадей» мечтает любой фанат Lamborghini.

Даже базовый Diablo, представленный в далёком 1990 году, поражал своими способностями и потенциалом, а десяток более мощных и быстрых модификаций, выпущенных за следующие 11 лет, лишь укрепили имидж флагмана Lamborghini. Мощность двигателя взлетела с полутысячи до 608 лошадиных сил, а максимальная скорость в какой-то момент преодолела отметку в 338 км﻿/﻿ч.

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Хотели попробовать такой в деле? Теперь это возможно в мире фестиваля Horizon: реалистичная физика, «всамделишная» графика, а также полная свобода действий за рулём познакомят вас с характером Lambo так, будто вам достался настоящий суперкар.

Mercedes-AMG ONE

Перенести технологии мира гонок на обычные дороги в компании Mercedes-Benz уже пытались, но именно гиперкар ONE можно считать самым «формульным» из Мерседесов, допущенным для езды вне трека. Только вдумайтесь: под обтекаемым кузовом здесь собран весь технический потенциал немецкого бренда, а тысячесильная гибридная «начинка», позаим­ствованная у болида Ф‑1, позволяет за шесть секунд разогнаться до 200 км﻿/﻿ч! При этом автомобилем может управлять обычный человек — без гоночной лицензии.

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Впрочем, на сегодняшний день ни один из покупателей ONE пока так и не получил возможности как следует прохватить на этом монстре: первые товарные автомобили появятся лишь в 2022 году. Поэтому у вас есть возможность опробовать новинку быстрее — в игре Forza Horizon 5. И даже сравнить Mercedes-AMG с одним из соперников — с гиперкарами Aston Martin, McLaren или Koenigsegg.

Ford Transit SuperSportVan

Прокатиться на «Транзите» с наклейками в целом несложно: массовый фургон сегодня можно встретить в грузовых компаниях и службах доставки. Но как минимум один Transit был и пока остаётся недоступным для фанатов мощи и скорости. Имя этому «спорткару» — SuperSportVan.

В 2011 году фирменный слоган компании Ford «Feel the Difference» («Почувствуй разницу») заиграл новыми красками: на арену поднялся фургон, максимально непохожий на привычные европейские «Транзиты». И если внешность с синими полосами и эффектным «литьём» вместо штампованных колёс можно было списать на желание производителя поярче представить «тривиальную» новинку, то технические характеристики реально удивляли.

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Под капотом SuperSportVan таился прокачанный 3,2-литровый турбодизель Duratorq, чья отдача составляла 200 лошадиных сил и 470 Ньютон-метров. Таким потенциалом до того момента мог похвастать лишь «старший» многотонный Transit Jumbo, а вот укороченный и лёгкий вэн мощная начинка превращала в реальную «зажигалку». Увы, задуманный как шоукар, SuperSportVan так и остался единственной моделью. И пусть в истории Транзитов в разное время имелись экземпляры помощнее (например, ураганный прототип Supervan 1971 года, построенный на основе спорткара Ford GT40 с его же мотором V8), новинку 2011 года можно опробовать в игровом мире. Да-да, вот так просто сесть и прокатиться.

Парк из сотен разнообразных автомобилей — от суперкаров до внедорожников — это ещё не самый крутой компонент Forza Horizon 5! Игровой мир новой гоночной серии стал в полтора раза больше: создатели отправят игроков в Мексику, где их ждут пустыни и горы, бесконечные пляжи и колоритные руины, буйство красок и бесконечные дороги, неотличимые от реального мира. Только на создание реали­стичного неба ушло 400 часов съёмки, а общий объём отснятого «визуала» превысил 75 терабайт. И теперь игровую графику легко спутать с реаль­ностью: детали­зация вышла на невероятный уровень, а звук авто­мобильных моторов, шин и турбин заставляет поверить в то, что всё происходит по-настоящему.

В Forza Horizon 5 игроков ждут смена сезонов и погодных условий, которые влияют на геймплей, наполненный событиями сюжет, возможность настроек всего и вся, включая собственные игровые режимы (для твор­чества теперь доступно огромное количество инструментов), «прокачку» машин, а главное — действие, от которого сложно оторваться.

Новые режимы совместной игры позволяют объединяться с другими игроками, сообща проходить сотни аркадных миссий и делиться мексикан­скими впечатле­ниями, находясь в разных концах света. И конечно, подарки: возможностей порадовать друг друга в игровом мире стало ещё больше. Возьмите любимый авто­мобиль, добавьте мощи и цвета, а затем поделитесь им с приятелем по Forza Horizon 5 или всем сообществом игры сразу. Кажется, невозможного в этом мире больше не осталось.

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