7 культовых машин из прошлого и будущего, на которых можно поездить в Forza Horizon 5!

Порой так хочется бросить дела, прыгнуть за руль любимого спорткара и устроить гонку к горизонту за закатным солнцем. Но как организовать себе подобный вечер и где взять такую машину? На помощь приходят видеоигры, в которых «картинка» и физика приближены к реальности, а виртуальный автопарк неприлично богат на машины-легенды.

В честь выхода Forza Horizon 5 мы выбрали семь культовых автомобилей, поездить на которых мечтает любой петролхэд. И эта мечта осуществима: бери любую из них в игре — и вперёд, за новыми впечатлениями!