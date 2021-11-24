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7 крутейших особенностей прототипа Toyota FX-1, который умел отключать цилиндры ещё в 1980-х

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Алексей Олефиренко

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В конце прошлого века японские автопроизводители отчаянно добивались расположения клиентов всеми возможными способами — в том числе и эффектными прототипами. Одним из таких концепт-каров была модель Toyota FX-1, которую впервые показали на Токийском автосалоне 1983 года, а затем на Женевской выставке 1984-го. FX-1 можно изучать часами и находить что-то новое. А значит это идеальный кандидат в нашу рубрику «Старые, но не бесполезные»!

1. Очень аэродинамичный кузов
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Концепт FX-1 позиционировался как купе класса «гран-туризмо» — поэтому у него внушительная колёсная база и сильно вытянутый кузов. И, согласно компьютерным симуляциям, машина обещала быть очень стабильной на высоких скоростях.

Главной особенностью кузова FX-1 стала отменная аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления купе составлял 0,25, что эквивалентно Toyota Prius третьего поколения. Достичь столь выдающейся обтекаемости удалось не только за счёт вытянутой формы, но и благодаря плоским боковинам со спрятанными ручками дверей, частично прикрытым колёсным аркам сзади, а также кузову типа «каммбэк».

2. Необычные материалы
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В брошюре, которую предлагали посетителям стенда Toyota на Женевском автосалоне, говорилось, что японская марка достигла небывалых высот в использовании инновационных материалов. И в качестве примера приводился как раз концепт FX-1, который буквально соткан из диковинных сплавов и композитов.

Так, шатуны и часть кузовных панелей FX-1 изготовлены из армированного пластиком металла, капот — из композита стали и пластика, а бамперы и крылья — из сплава R-RIM с «памятью формы»: если на панелях появлялись вмятины или царапины, то поверхности сами восстанавливались! Нашлось на борту FX-1 место даже для керамики, которая использовалась для изготовления тормозных дисков и выпускной системы.

3. Консольные двери
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Toyota FX-1 — автомобиль немаленький и двухдверный. А это значит, что перед его создателями неизбежно встал вопрос о том, какой длины должны быть двери. С одной стороны, длинные элементы визуально вытягивают автомобиль и облегчают посадку на задний ряд. С другой — короткие двери гораздо удобнее на тесных парковках.

И как же поступили инженеры Toyota? Они установили длинные двери, но поставили их на консольные петли! Это значит, что сначала двери немного выезжают наружу, а только затем распахиваются на относительно небольшой угол. Таким образом, в ограниченном пространстве у пассажиров не возникнет проблем с посадкой.

Позже идею «двуступенчатых» дверей использовала компания Renault — причём не на концепт-каре, а на вполне серийном (хоть и не особо успешном) купе Avantime.

4. Невероятно продвинутый двигатель

Необычные шатуны — лишь верхушка айсберга необычных решений, используемых в силовой установке, получившей название LASREα-X. Этот двигатель вы не встретите ни в одной другой модели Toyota, хотя основой для него послужила популярная в те годы рядная «шестёрка» 1G-GEU.

LASREα-X — это двухлитровый шестицилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, двумя турбонагнетателями и интеркулером. Он развивал около 210 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента и был ориентирован не столько на ошеломительную динамику, сколько на надёжность и топливную экономичность. Для этих целей у мотора есть изменяемые фазы газораспределения (управляемые компьютером), изменяемая геометрия впускного тракта (управляемая компьютером) и система деактивации половины цилиндров (да — управляемая компьютером!). Кроме того, у двигателя была сложная система самодиагностики, которая соединялась с бортовым компьютером: она подсказывала водителю, когда следует заглянуть на сервис и какие компоненты нуждаются в обслуживании.

В паре с двигателем работал четырёхступенчатый «автомат». И да, он тоже управляля компьютером.

5. Сложная пневматическая подвеска

В 1980-х Toyota представила технологию TEMS — Toyota Electronic Modulated Suspension. Это полуактивная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами дебютировала на купе Soarer и позже перекочевала на другие престижные модели. Однако концепт FX-1 вывел эту систему на новый уровень.

Подвеска прототипа не просто была электронно-управляемой — она была ещё и пневматической! Более того, благодаря отдельному компьютеру, подвеска автоматически меняла дорожный просвет в зависимости от разных факторов, будь то скорость движения или качество покрытия. Похоже, в FX-1 было больше компьютеров, чем во всех других машинах Токийского автосалона 1983 года вместе взятых.

6. Цифровая приборная панель

Казалось бы — что тут удивительного? У трети японских машин 1980-х годов панель приборов была похожа на часы «Электроника 6.31». Но прототип FX-1 умудрился отличиться и здесь!

В центре щитка у FX-1 стоял полноценный телевизор на основе электронно-лучевой трубки. На него и выводились все важные показатели, вроде спидометра, тахометра, уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Необычно и то, что телевизор этот был цветным! Toyota FX-1 абсолютно точно предсказала будущее приборных панелей — пускай и с поправкой на технологии своего времени.

7. Руль с фиксированной ступицей

Помните, как в начале 2000-х компания Citroen удивляла необычным рулём, у которого вращался лишь обод, а центральная часть всегда оставалась неподвижной? Такой был, например, у C4 и C5. У Toyota FX-1 тоже был такой!

А поскольку у концепт-кара отсутствовала подушка безопасности, на ступицу решили вынести множество кнопок, отвечающих за работу аудиосистемы, климат-контроля, подвески… Благодаря такому размещению органов управления центральная консоль FX-1 получилась предельно минималистичной и чистой — в лучших традициях машин 2021 года!

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