7 крутейших особенностей прототипа Toyota FX-1, который умел отключать цилиндры ещё в 1980-х

Toyota FX-1 — автомобиль немаленький и двухдверный. А это значит, что перед его создателями неизбежно встал вопрос о том, какой длины должны быть двери. С одной стороны, длинные элементы визуально вытягивают автомобиль и облегчают посадку на задний ряд. С другой — короткие двери гораздо удобнее на тесных парковках.

И как же поступили инженеры Toyota? Они установили длинные двери, но поставили их на консольные петли! Это значит, что сначала двери немного выезжают наружу, а только затем распахиваются на относительно небольшой угол. Таким образом, в ограниченном пространстве у пассажиров не возникнет проблем с посадкой.

Позже идею «двуступенчатых» дверей использовала компания Renault — причём не на концепт-каре, а на вполне серийном (хоть и не особо успешном) купе Avantime.