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От идеальной M3 до турбо-Bentley: объявления недели на Авто.ру

7 гиперкаров, которые продаются (или продавались) на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

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Прямо сейчас на Авто.ру сотни тысяч объявлений о продаже автомобилей. И далеко не все из них — городские кроссоверы или бизнес-седаны. Время от времени в продаже появляются настоящие жемчужины вроде эксклюзивных и очень редких гиперкаров. Мы решили вспомнить, каких монстров продавали у нас и сколько за них просили.

Bugatti Veyron
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Bugatti Veyron стал не только самым громким аккордом карьеры Ферди­нанда Пиха, но и «золотым стандартом» для всех гиперкаров нового тысяче­летия: именно после него для попадания в высшую лигу нужно было обязательно преодолеть барьер в 400 км﻿/﻿ч. И лучше — с запасом.

Гиперкар получился настолько знаковым, что сегодня его технические характери­стики знает каждый, кто хоть немного увлечён авто­мобилями: 4 турбины, 4 ведущих колеса, 7 передач, 8 литров рабочего объёма, 16 цилиндров и 1001 лошадиная сила.

А ещё Bugatti Veyron не теряет в цене, а зачастую наоборот — дорожает! И совсем недавно один из них продавался на Авто.ру. Выставленный на продажу автомобиль не относится ни к одной из лимитированных серий, коих у Вейрона было с десяток, однако скромный пробег в 6700 километров и безупречное состояние — хороший аргумент, чтобы запросить за автомобиль больше ста миллионов рублей.

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Bugatti Chiron
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В 2016 году на смену Bugatti Veyron пришёл ещё более величе­ственный Chiron, который смог доказать, что и 300 миль в час (482,7 км﻿/﻿ч) — не порог для серийных автомобилей. Новинка получилась ярче предшественника, мощнее, быстрее… и дороже.

228,3 миллиона рублей — именно столько планировал выручить продавец Chiron в декабре прошлого года. В эту стоимость, помимо автомобиля, входило таможенное оформление, а также доставка гиперкара в Москву. На момент продажи пробег двухгодо­валого Широна составлял всего 700 километров!

Veyron у нас имеется, Chiron — тоже. Хочется верить, что и новая модель Bugatti, проектируемая совместно с Rimac, когда-нибудь объявится на Авто.ру. Поговари­вают, что новинка не откажется от двигателя внутреннего сгорания полностью, а будет представлять собой высоко­мощный гибрид. Но подобные гиперкары тоже были на Авто.ру!

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Porsche 918 Spyder
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После инфернальной Carrera GT, казалось, что Porsche уже ничем не сможет удивить своих самых преданных фанатов. Но гибридный 918 Spyder оказался достойным наследником! И — что должно обрадовать коллекционеров — очень немного­численным.

Из тех 918 экземпляров 918 Spyder, что компания Porsche построила с 2013 по 2015 год, лишь 7 попали в Россию в рамках преду­смотренной заводом квоты. Но не исключено, что таких машин в нашей стране больше. Хотя бы потому, что один из нероссийских 918 Spyder продавался на Авто.ру осенью прошлого года.

Согласно описанию, машина предназначалась для рынка Ближнего Востока и была выпущена в 2015 году. На момент продажи пробег гиперкара составлял 5169 километров. За 887-сильный гибрид продавец хотел выручить 99 миллионов рублей. И, учитывая, что автомобиль больше не фигурирует в поиске, ему удалось это сделать.

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LaFerrari
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В 2013 году вместе с Porsche свои гиперкары представили McLaren и Ferrari. И если безумный McLaren P1 в листингах Авто.ру замечен не был, то итальянская флагманская модель успела заявить о себе. Причём сделала это даже громче, чем уже упомянутый Bugatti Chiron.

224,7 миллиона рублей хотел получить продавец одного из 499 экземпляров LaFerrari. В объявлении было указано, что пробег машины составляет всего 500 километров, что она растаможена и окрашена в фирменный алый цвет бренда. Увы, неизвестно, кто был первым владельцем. А персонаж наверняка важный: ведь изначально купить LaFerrari могли лишь те, у кого в гараже уже имеются Ferrari F40, F50 и Enzo.

Кстати, в отличие от Porsche и McLaren, на первых ролях в силовой установке LaFerrari находится не битурбированный V8, а атмосферный V12. Впрочем, гибридный гиперкар с наддувным V8 под капотом в обойме Ferrari тоже имеется. Более того — его можно прямо сейчас купить на Авто.ру! О нём — чуть ниже.

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Ferrari SF90 Stradale
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Модель SF90 не является прямым наследником LaFerrari: скорее, это лебединая песня средне­моторного шасси, ведущего свою историю ещё с модели 458 Italia. Однако по своей фактической энерго­вооружённости SF90 Stradale даже превосходит коллекци­онный гипергибрид, который продавали лишь самым преданным фанатам марки.

Если суммарная мощность силовой установки LaFerrari составляет 963 лошадиные силы, то у SF90 ровно тысяча «лошадей»! Да, SF90 ощутимо тяжелее (1570 килограммов против 1270), однако у неё есть полный привод, благодаря которому машина не только быстрее разгоняется до 100 километров в час, но и эффективнее на тестовом треке Ferrari во Фьорано: преимущество SF90 над LaFerrari составляет 0,7 секунды.

И сейчас быстрейшая дорожная Ferrari в истории продаётся на Авто.ру: автомобиль новый, без пробега, окрашен в потрясающий жёлтый цвет. Стоит такое удоволь­ствие 55 миллионов рублей.

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Mansory Carbonado
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В своём серийном варианте Lamborghini Aventador — это крутая машина, но не очень гиперкар (по крайней мере, на фоне машин выше): у него атмосферный 700-сильный V12, карбоновое шасси, полный привод и 350 километров в час максимальной скорости. Очень «супер», но пока не «гипер». И в тюнинг ателье Mansory решили это исправить.

Пара новых турбонагнетателей, полностью карбоновый кузов, новые диски — и Lamborghini Aventador превращается в Mansory Carbonado, который развивает 1250 лошадиных сил и разгоняется до 380 километров в час. Конечно, это не серийный гиперкар, но и не корч, существующий в единственном экземпляре, — даже в России Carbonado не единственный!

Экземпляр, который в начале 2021 года продавался на Авто.ру, оценили в 64 миллиона рублей. Дорого? На фоне Chiron и LaFerrari — вполне приемлемо.

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Tesla Model S Plaid
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Конечно, Model S Plaid не является гиперкаром в привычном смысле этого слова: она не двух­местная, не средне­моторная, не продаётся ограни­ченными тиражами, а по стоимости не сопо­ставима с годовым бюджетом какого-нибудь карликового государ­ства. Однако по своим динамическим возмож­ностям флагманская модель Tesla настолько превосходит традици­онные суперкары, что мы были обязаны добавить её сюда!

На Авто.ру продаётся дюжина флагманских хэтчбеков Tesla: цены уклады­ваются в диапазон от 8,2 до 13 миллионов рублей. У таких машин расширенная по сравнению с обычной Model S колея, новый салон со «штурвалом», сумасшедшая силовая установка, состоящая из трёх электро­моторов, разгон до 100 км﻿/﻿ч за пару секунд и, конечно, нетривиаль­ные возмож­ности на четверти мили. До сих пор не верится, что обычный семейный автомобиль может проезжать квотер быстрее 10 секунд!

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