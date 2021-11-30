7 гиперкаров, которые продаются (или продавались) на Авто.ру

Bugatti Veyron стал не только самым громким аккордом карьеры Ферди­нанда Пиха, но и «золотым стандартом» для всех гиперкаров нового тысяче­летия: именно после него для попадания в высшую лигу нужно было обязательно преодолеть барьер в 400 км﻿/﻿ч. И лучше — с запасом.

Гиперкар получился настолько знаковым, что сегодня его технические характери­стики знает каждый, кто хоть немного увлечён авто­мобилями: 4 турбины, 4 ведущих колеса, 7 передач, 8 литров рабочего объёма, 16 цилиндров и 1001 лошадиная сила.

А ещё Bugatti Veyron не теряет в цене, а зачастую наоборот — дорожает! И совсем недавно один из них продавался на Авто.ру. Выставленный на продажу автомобиль не относится ни к одной из лимитированных серий, коих у Вейрона было с десяток, однако скромный пробег в 6700 километров и безупречное состояние — хороший аргумент, чтобы запросить за автомобиль больше ста миллионов рублей.

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