7 гиперкаров, которые продаются (или продавались) на Авто.ру

Прямо сейчас на Авто.ру сотни тысяч объявлений о продаже автомобилей. И далеко не все из них — городские кроссоверы или бизнес-седаны. Время от времени в продаже появляются настоящие жемчужины вроде эксклюзивных и очень редких гиперкаров. Мы решили вспомнить, каких монстров продавали у нас и сколько за них просили.
Bugatti Veyron стал не только самым громким аккордом карьеры Фердинанда Пиха, но и «золотым стандартом» для всех гиперкаров нового тысячелетия: именно после него для попадания в высшую лигу нужно было обязательно преодолеть барьер в 400 км/ч. И лучше — с запасом.
Гиперкар получился настолько знаковым, что сегодня его технические характеристики знает каждый, кто хоть немного увлечён автомобилями: 4 турбины, 4 ведущих колеса, 7 передач, 8 литров рабочего объёма, 16 цилиндров и 1001 лошадиная сила.
А ещё Bugatti Veyron не теряет в цене, а зачастую наоборот — дорожает! И совсем недавно один из них продавался на Авто.ру. Выставленный на продажу автомобиль не относится ни к одной из лимитированных серий, коих у Вейрона было с десяток, однако скромный пробег в 6700 километров и безупречное состояние — хороший аргумент, чтобы запросить за автомобиль больше ста миллионов рублей.
В 2016 году на смену Bugatti Veyron пришёл ещё более величественный Chiron, который смог доказать, что и 300 миль в час (482,7 км/ч) — не порог для серийных автомобилей. Новинка получилась ярче предшественника, мощнее, быстрее… и дороже.
228,3 миллиона рублей — именно столько планировал выручить продавец Chiron в декабре прошлого года. В эту стоимость, помимо автомобиля, входило таможенное оформление, а также доставка гиперкара в Москву. На момент продажи пробег двухгодовалого Широна составлял всего 700 километров!
Veyron у нас имеется, Chiron — тоже. Хочется верить, что и новая модель Bugatti, проектируемая совместно с Rimac, когда-нибудь объявится на Авто.ру. Поговаривают, что новинка не откажется от двигателя внутреннего сгорания полностью, а будет представлять собой высокомощный гибрид. Но подобные гиперкары тоже были на Авто.ру!
После инфернальной Carrera GT, казалось, что Porsche уже ничем не сможет удивить своих самых преданных фанатов. Но гибридный 918 Spyder оказался достойным наследником! И — что должно обрадовать коллекционеров — очень немногочисленным.
Из тех 918 экземпляров 918 Spyder, что компания Porsche построила с 2013 по 2015 год, лишь 7 попали в Россию в рамках предусмотренной заводом квоты. Но не исключено, что таких машин в нашей стране больше. Хотя бы потому, что один из нероссийских 918 Spyder продавался на Авто.ру осенью прошлого года.
Согласно описанию, машина предназначалась для рынка Ближнего Востока и была выпущена в 2015 году. На момент продажи пробег гиперкара составлял 5169 километров. За 887-сильный гибрид продавец хотел выручить 99 миллионов рублей. И, учитывая, что автомобиль больше не фигурирует в поиске, ему удалось это сделать.
В 2013 году вместе с Porsche свои гиперкары представили McLaren и Ferrari. И если безумный McLaren P1 в листингах Авто.ру замечен не был, то итальянская флагманская модель успела заявить о себе. Причём сделала это даже громче, чем уже упомянутый Bugatti Chiron.
224,7 миллиона рублей хотел получить продавец одного из 499 экземпляров LaFerrari. В объявлении было указано, что пробег машины составляет всего 500 километров, что она растаможена и окрашена в фирменный алый цвет бренда. Увы, неизвестно, кто был первым владельцем. А персонаж наверняка важный: ведь изначально купить LaFerrari могли лишь те, у кого в гараже уже имеются Ferrari F40, F50 и Enzo.
Кстати, в отличие от Porsche и McLaren, на первых ролях в силовой установке LaFerrari находится не битурбированный V8, а атмосферный V12. Впрочем, гибридный гиперкар с наддувным V8 под капотом в обойме Ferrari тоже имеется. Более того — его можно прямо сейчас купить на Авто.ру! О нём — чуть ниже.
Модель SF90 не является прямым наследником LaFerrari: скорее, это лебединая песня среднемоторного шасси, ведущего свою историю ещё с модели 458 Italia. Однако по своей фактической энерговооружённости SF90 Stradale даже превосходит коллекционный гипергибрид, который продавали лишь самым преданным фанатам марки.
Если суммарная мощность силовой установки LaFerrari составляет 963 лошадиные силы, то у SF90 ровно тысяча «лошадей»! Да, SF90 ощутимо тяжелее (1570 килограммов против 1270), однако у неё есть полный привод, благодаря которому машина не только быстрее разгоняется до 100 километров в час, но и эффективнее на тестовом треке Ferrari во Фьорано: преимущество SF90 над LaFerrari составляет 0,7 секунды.
И сейчас быстрейшая дорожная Ferrari в истории продаётся на Авто.ру: автомобиль новый, без пробега, окрашен в потрясающий жёлтый цвет. Стоит такое удовольствие 55 миллионов рублей.
В своём серийном варианте Lamborghini Aventador — это крутая машина, но не очень гиперкар (по крайней мере, на фоне машин выше): у него атмосферный 700-сильный V12, карбоновое шасси, полный привод и 350 километров в час максимальной скорости. Очень «супер», но пока не «гипер». И в тюнинг ателье Mansory решили это исправить.
Пара новых турбонагнетателей, полностью карбоновый кузов, новые диски — и Lamborghini Aventador превращается в Mansory Carbonado, который развивает 1250 лошадиных сил и разгоняется до 380 километров в час. Конечно, это не серийный гиперкар, но и не корч, существующий в единственном экземпляре, — даже в России Carbonado не единственный!
Экземпляр, который в начале 2021 года продавался на Авто.ру, оценили в 64 миллиона рублей. Дорого? На фоне Chiron и LaFerrari — вполне приемлемо.
Конечно, Model S Plaid не является гиперкаром в привычном смысле этого слова: она не двухместная, не среднемоторная, не продаётся ограниченными тиражами, а по стоимости не сопоставима с годовым бюджетом какого-нибудь карликового государства. Однако по своим динамическим возможностям флагманская модель Tesla настолько превосходит традиционные суперкары, что мы были обязаны добавить её сюда!
На Авто.ру продаётся дюжина флагманских хэтчбеков Tesla: цены укладываются в диапазон от 8,2 до 13 миллионов рублей. У таких машин расширенная по сравнению с обычной Model S колея, новый салон со «штурвалом», сумасшедшая силовая установка, состоящая из трёх электромоторов, разгон до 100 км/ч за пару секунд и, конечно, нетривиальные возможности на четверти мили. До сих пор не верится, что обычный семейный автомобиль может проезжать квотер быстрее 10 секунд!