Внимание, ГАИ! 6 милицейских автомобилей (и не только) на Авто.ру

Превосходного вида «копейка» в милицейской ливрее обосновалась в разделе объявлений сравнительно недавно, и сейчас за седан 1973 года выпуска просят 380 тысяч рублей. Среди факторов, оправдывающих увесистый ценник, можно выделить отличный внешний вид, беспроблемное техническое состояние, сравнительно небольшой для 43-летней машины пробег (120 000 километров) и полный набор специальной атрибутики — от синих полос вдоль бортов до трёх мигалок и устройства громкой связи на крыше.

Под капотом седана стоит 64-сильный мотор, стандартный для гражданских «Жигулей». При этом спецавтомобили для милиции в семидесятых получали и более мощные агрегаты. Так, например, модель ВАЗ-2101-94 оснащалась 1,5-литровым 71-сильным двигателем от более поздней «тройки», а «автомобиль-догонялка» ВАЗ-21015 «Карат» хвастал доработанной подвеской, увеличенным бензобаком и 1,6-литровым «сердцем».

К слову, это не единственная милицейская «копейка» на Авто.ру — вот ещё одна. И ещё…