Как в 1970-х представляли автомобили, которые не боятся аварий

Внимание, ГАИ! 6 милицейских автомобилей (и не только) на Авто.ру

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Ездить в машине полиции — удовольствие крайне сомнительное. Но что, если вы сидите за рулём, а автомобиль — вообще ваш и куплен легально? Для тех, кто в детстве коллекционировал игрушки с мигалками, мы собрали шесть ярких объявлений с просторов Авто.ру. Сирены, синие мигалки и надписи «ГАИ» — прилагаются.

ВАЗ-2101
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Превосходного вида «копейка» в милицейской ливрее обосновалась в разделе объявлений сравнительно недавно, и сейчас за седан 1973 года выпуска просят 380 тысяч рублей. Среди факторов, оправдывающих увесистый ценник, можно выделить отличный внешний вид, беспроблемное техническое состояние, сравнительно небольшой для 43-летней машины пробег (120 000 километров) и полный набор специальной атрибутики — от синих полос вдоль бортов до трёх мигалок и устройства громкой связи на крыше.

Под капотом седана стоит 64-сильный мотор, стандартный для гражданских «Жигулей». При этом спецавтомобили для милиции в семидесятых получали и более мощные агрегаты. Так, например, модель ВАЗ-2101-94 оснащалась 1,5-литровым 71-сильным двигателем от более поздней «тройки», а «автомобиль-догонялка» ВАЗ-21015 «Карат» хвастал доработанной подвеской, увеличенным бензобаком и 1,6-литровым «сердцем».

К слову, это не единственная милицейская «копейка» на Авто.ру — вот ещё одна. И ещё…  

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«Москвич»-412
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Одетый в «служебную» форму «четыреста двенадцатый» 1973 года может стать хорошей альтернативой «копейке» — такие седаны, как правило, ищут для съёмок, организации выставок или проведения корпоративов. И судя по состоянию этого «Москвича», ничего кроме бережного ухода от нового владельца не потребуется.

Схожий с «Жигулями» пробег в 120 000 километров, полный порядок с документами и исправный громкоговоритель СГУ-60 бывший хозяин оценил в куда более весомую сумму — чуть меньше полумиллиона рублей. Однако, судя по документам, синие полосы и мигалки украшают не простую, а экспортную версию «Москвича» — с иным качеством и вниманием в процессе сборке. Для полного антуража автомобилю не хватает фары-искателя на крыле, фонаря-таблички «Остановитесь!» на крышке багажника (такие были) и дополнительной радиостанции «Пальма».

На всякий случай мы поискали на Авто.ру другие интересные Москвичи той эпохи. Вот что нашлось.

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«Москвич»-2141
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Наследника жёлтых московских седанов несколько лет назад можно было встретить у исторического музея на Красной площади — правда, в модификации «Святогор» и современной сине-белой раскраске. А этот «сорок первый» 1990 года выпуска ещё отсылает к старой, «канареечной» цветографической схеме. Вдобавок автомобиль, выставленный на Авто.ру за 300 тысяч рублей, удивляет непривычными для модели комплектностью и бодростью духа: не утрачены ни ломкая салонная фурнитура, ни целостность мягкой обивки цвета беж. Даже пластиковые колпаки, так часто отлетавшие на ходу, у этого «Москвича» на своих местах.

В числе других достоинств находки — гербы на дверях и установленный на крыше громкоговоритель с мигалкой. А вот в салоне, судя по всему, никогда не было ни милицейской радиостанции, ни креплений для дубинок, ни фиксаторных колец за наручников. Даже диван, на котором в девяностых возили задержанных, выглядит как новенький и хвастает тканевой обивкой, а не легко моющимся кожзамом. Впрочем, оно и к лучшему.

Если вы (вдруг) подыскиваете переднеприводный «Москвич», обратите внимание и на эти хэтчбеки с Авто.ру.

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ГАЗ-24-А948
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Знакомьтесь, «милицейский» пикап конца семидесятых за 5,2 миллиона рублей! Конечно, в образе этой необычной «Волги» хватает самодеятельности, но «хайповая» раскраска вовсе не снижает ценности самого автомобиля.

До реставрации редкий грузопассажирский вариант ГАЗ-24 обитал в таксомоторном парке Екатеринбурга и, что удивительно, пребывал в хорошей форме. Но настоящее перерождение машины случилось уже в Санкт-Петербурге, на «мощностях» КБ Смирнова. Кузову и агрегатам вернули свежесть, а внешность изменили, опираясь на воспоминания одного из жителей Карелии, — по его словам, в начале 80-х в республике действительно встречалась милицейская «Волга-пикап». Более того, уникальности экземпляру с Авто.ру (помимо мигалок и надписей «Милиция») добавляют «четырёхглазая» внешность с узкой решёткой радиатора и «красный» салон.

Любопытно, но «Волга» за пять миллионов — далеко не самое дорогое предложение на Авто.ру. Как вам эти варианты

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ГАЗ-67
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А вот — типичный милицейский автомобиль образца пятидесятых: в строгом синем цвете, с красными полосами, зарешеченными окнами и большим громкоговорителем на крыше. Не желаете присмотреться?

Внедорожник прошёл несколько этапов реставрации, вернулся к заводскому состоянию, а также примерил образ послевоенного служебного «воронка» с закрытым кузовом. В числе дополнительного оборудования, недоступного гражданским «газикам», стоит отметить стальную перегородку в салоне, специальное световое табло «Милиция», заменявшее в те годы проблесковые маячки, и громкое приёмо-передающее устройство. Вдобавок «шестьдесят седьмой» получил от реставраторов красивые колёсные колпаки, взятые у «эмки» (ГАЗ-М1), и хромовое покрытие элементов экстерьера.

На всякий случай: это — самый дорогой ГАЗ-67 на Авто.ру. Но вот эти варианты точно доступны большинству ценителей советской классики.

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ИМЗ-8.903
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Ну, и как забыть о трёхколёсном милицейском транспорте? Те, кто смотрел советское кино, наверняка помнят яркие, жёлто-синие патрульные «Уралы» со строгими инспекторами за рулём. Живьём такие встречались в городах и на трассах между ними, а также в парковых зонах. А полностью экипированный всем необходимым мотоцикл мог посоперничать с машиной ГАИ. Так, например, помимо маячков и механической (тросиковой) сирены, у патрульных экипажей имелись более мощные генераторы, рации с антенной, дополнительные сигнальные фары, а у версий без коляски — боковые дуги безопасности.

Экземпляр с Авто.ру, по словам продавца, оригинален, детально отреставрирован и снабжён большей частью перечисленного оборудования. На носу коляски закреплены сирена и мигалка, а под брезентовым тентом можно обнаружить милицейскую радиостанцию. Жаль, целостность образа слегка нарушает ветровое стекло из поликарбоната...

В дополнение к этому «Уралу» мы собрали ещё несколько похожих моделей — в том числе советские «Днепры» и «Ковровцы».

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Что бы вы делали с купленной машиной ГАИ?

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