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VIP-рейс: 6 автобусов класса люкс с Авто.ру

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Константин Новацкий

Выражению «коммерческий транспорт» иногда необходимо давать возможность раскрыться и обнажить свой потенциал. Мы нырнули в «грузовой» раздел Авто.ру и среди фургонов, самосвалов и тягачей отыскали самый настоящий люкс — VIP-автобусы, салоны которых способны удивить даже тех, кто регулярно катается на легковом S‑классе. Взгляните на эти роскошные междугородники, которые никогда не причаливают к вокзалам.

Higer KLQ
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Чем способны обрадовать искушённого пассажира салоны большинства автобусов? Сиденьями с раскладными спинками? Мощным кондиционером и боксом-холодиль­ником? Раскладными столиками и светящейся дорожкой вдоль прохода? Что ж, этот азиатский мастодонт готов добавить к привычному набору ещё и опоры для ног уставших пассажиров, особо мягкую набивку кресел, салонные камеры, а также развлекательную систему. Всё вместе с тридцатью двумя посадочными местами, 383-сильным дизелем, круиз-контролем и пневмо­сиденьем водителя оценивается в девять с половиной миллионов рублей, что сопоставимо с Mercedes-Benz GLS в базовом исполнении. Или тремя вэнами GAC GN8.

Поскольку бренд Higer известен не всем, давайте познакомимся с другими его моделями. Все они доступны на Авто.ру. 

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Scania Omni
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Сомневаемся, что автобусам на манер спорткаров-слиперов дают прозвища вроде «волков в овечьих шкурах». Но эту Сканию так и тянет обозвать «бизнес-залом в теле маршрутки». И всё из‑за интерьера, спрятанного за тониро­ванными стёклами.

Архитектурно салон автобуса решён в духе директорского кабинета с приёмной — главное место находится в задней части. Оно укомп­лектовано поворотным креслом и парой сидений по бокам (например, для секретаря и переводчика), длинным столом для переговоров, а также щедро отдекори­ровано деревянным шпоном. Вдоль салона размещены длинные кожаные диваны, а отделённая от кабинета центральная часть автобуса пред­ставляет собой кухню, туалет и охлаждаемую зону для хранения продуктов и напитков.

Но это не всё! В передней части автобуса нашлось достаточно места, чтобы разместить небольшую делегацию или штат сотрудников. Для них, правда, припасены вполне привычные по меркам междугородних автобусов кресла с подлокотниками и дефлекторами обдува в количестве 14 штук. И весь этот фарш продавец Scania предлагает за цену слабо укомп­лектованной «семёрки» BMW, чей 249-сильный дизель на 60 «лошадей» слабее мотора этого бизнес-шаттла.

Кстати, вот чуть менее пафосные, но при этом очень любопытные автобусы шведского бренда. Вдруг захотите присмотреться? 

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MAN Lion's Coach
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С виду обычный чёрный «междугородник» таит в себе жемчужину — просторное кондици­онированное помещение с кожаной отделкой и двумя пассажирскими классами, рассчитанными как на банальную перевозку, так и на проведение конференций.

Пока обитатели передней части созерцают красоты придорожных ландшафтов, потягивая игристое, или дремлют в ожидании «конечной», в отделённом хвостовом отсеке может проходить важное обсуждение или, на худой конец, мобильный «разнос» от шефа по видеосвязи. В отличие от интерьера автобуса Scania, представ­ленного выше, VIP-гости этого MAN располагаются у стола не на диванах, а в индивиду­альных креслах с контрастной отделкой. А кабинет-переговорка снабжён большим экраном, набором средств для коммуникации и портативной кофемашиной в углу стола. 

Больше крутых автобусов от MAN? Пожалуйста — здесь мы собрали самые интересные предложения на Авто.ру. 

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Mercedes-Benz Sprinter
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Хотя немецкий «Шпринтер» примерно вдвое компактнее автобуса, который мы до этого внимательно рассматри­вали, стоимость этого экзем­пляра с Авто.ру сразу на семь миллионов рублей выше самой дорогой модели MAN. И причина, само собой, в «начинке».

Салон автобуса представляет собой концентриро­ванный микс из жилых апартаментов, офиса, массажного кабинета и зоны ожидания в ультра­дорогой европейской клинике. За настроение здесь отвечают шикарная обивка и много­уровневое освещение. Функциональ­ности добавляют продвинутый мульти­медийный комплекс с планшетами, бортовой интернет и раскладные письменные столы с электро­приводом, а удобство и уют формируют отсеки для одежды и обуви, выдвижной бар, сейф и аппарат для приготов­ления эспрессо. Кажется, мы нашли автобус, в котором можно жить, не покупая квартиру. Но на всякий случай давайте опустимся ниже и осмотрим не менее интересное предложение — втрое дешевле и просторнее.

Кстати, вот здесь вас ждут другие люксовые Мерседесы. Рекомендуем взглянуть. 

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Thor Motor Coach
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Автобус-дом от американской компании Thor, мягко говоря, выделяется на фоне других пассажирских моделей. А говоря прямо, стоит особняком. Даже по фото­графиям экстерьера понятно, что перед нами экви­валент загородного дома, поставленного на колёса, которые вращает 6,8-литровый бензиновый мотор.

По салону «Тора» можно спокойно бродить, устраивая гостям продолжи­тельный рум-тур. Если начинать осмотр от входной двери (под навесным тентом, рядом с наружным монитором), то, пройдя мимо прихожей, гостиной, бара, душевой, ванной и полноценной «домашней» кухни, вы окажетесь перед выбором: продолжить общение на диване у телевизора в задней части или подняться на второй этаж(!) — в зону спальни, с широченной кроватью, отдельным «телеком» и окном. Со слов продавца (или скорее — риэлтора), автобус обслужен, пребывает в отличном состоянии и не требует вложений сверх тех миллионов, что придётся заплатить за его покупку.

Кстати, альтернативных предложений на Авто.ру пока не наблюдается, но несколько других автобусов-домов мы всё же нашли — оцените их простор и меблировку.

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VW Crafter
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Не верьте глазам и не надейтесь, что за тёмными стёклами этого «как бы Брабуса» за пять с лишним миллионов вас встретят дорогие кресла с массажем и обставленный мини-бар. Во-первых, это вовсе не Sprinter или Vaneo, а люксовый Volkswagen с «пересадкой лица» от Mercedes-Benz. А во-вторых, это — один из самых премиальных автобусов-катафалков, какие можно найти в продаже.

Архитектура и отделка салона вызывают примесь пиетета и оторопи: ложемент для главного «пассажира» здесь окружён мягкими диванами с золотистой прострочкой и замшевыми шторками, а теплоты добавляют амбиентная подсветка и, по всей видимости, панорамная крыша с затемня­емыми элементами.

Продавец «Крафтера» не стал расписывать особен­ности автомобиля, очевидно полагая, что потенциальный клиент само­стоятельно разберётся в нюансах интерьера. А остальное (двухлитровый дизель, задний привод и механическую коробку) не примет во внимание. От себя отметим пробег в виде внушительных 150 тысяч километров за пять лет и визуально отличное состояние кузова.

Само собой, Crafter может быть не только церемони­альным транспортом — взгляните, например, на эти VIP-автобусы в привычной конфигурации.

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Вам доводилось перемещаться на VIP-транспорте?

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