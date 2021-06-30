VIP-рейс: 6 автобусов класса люкс с Авто.ру

Сомневаемся, что автобусам на манер спорткаров-слиперов дают прозвища вроде «волков в овечьих шкурах». Но эту Сканию так и тянет обозвать «бизнес-залом в теле маршрутки». И всё из‑за интерьера, спрятанного за тониро­ванными стёклами.

Архитектурно салон автобуса решён в духе директорского кабинета с приёмной — главное место находится в задней части. Оно укомп­лектовано поворотным креслом и парой сидений по бокам (например, для секретаря и переводчика), длинным столом для переговоров, а также щедро отдекори­ровано деревянным шпоном. Вдоль салона размещены длинные кожаные диваны, а отделённая от кабинета центральная часть автобуса пред­ставляет собой кухню, туалет и охлаждаемую зону для хранения продуктов и напитков.

Но это не всё! В передней части автобуса нашлось достаточно места, чтобы разместить небольшую делегацию или штат сотрудников. Для них, правда, припасены вполне привычные по меркам междугородних автобусов кресла с подлокотниками и дефлекторами обдува в количестве 14 штук. И весь этот фарш продавец Scania предлагает за цену слабо укомп­лектованной «семёрки» BMW, чей 249-сильный дизель на 60 «лошадей» слабее мотора этого бизнес-шаттла.

Кстати, вот чуть менее пафосные, но при этом очень любопытные автобусы шведского бренда. Вдруг захотите присмотреться?