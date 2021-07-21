5 подержанных седанов за цену 2–3 миллиона рублей: выбор Авто.ру

6 странных ретромикроавтобусов с Авто.ру

Подборки

Константин Новацкий

Вы уже знаете, что грузовой и коммерческий транспорт тоже бывает интересным и неординарным. Но милая внешность классических микроавтобусиков из этой подборки — далеко не единственный их плюс. В этот список они попали благодаря ещё и «начинке»: кофейным аппаратам, игровым зонам и кушеткам. Смотрите!

Volkswagen T2
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Это — фургончик уже второго, более строгого поколения немецкой пассажирской классики. В отличие от округлого «хиппи-мобиля» шестидесятых, у модели T2 упростился дизайн, зато улучшились безопасность, комфорт и качество хода.

Такие фургоны всё так же оснащались оппозитными «воздушниками», красились сразу в два цвета и комплектовались крупной эмблемой VW на «носу», так что преемственность поколений тут буквально налицо. Даже милый, чуть грустный взгляд с круглыми глазами-фарами будто бы остался прежним.

Предложение на Авто.ру, помимо превосходного состояния, интересно ещё и тем, что ретроавтомобиль подходит для поездок за город и шумных вечеринок на природе. В салоне есть удобные мягкие диваны, в крыше — панорамный люк, а в багажнике — мощная музыка.

Если вам нравятся ретро-Фольксвагены, то здесь мы собрали все актуальные предложения на Авто.ру 

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УАЗ-2206
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А вот — попытка обыграть образ самого первого автобуса Volkswagen с помощью богатого воображения и ульяновской «Буханки». Нам кажется, что вышло неплохо. Тут и сочный цвет кузова, и ярко выраженная цветовая граница вдоль подоконной линии с V-образным «клювом» в передней части, и белоснежные боковины шин, дополненные хромированными колпаками. А главное, что кастомизацией экстерьера дело не кончилось.

В салоне УАЗа больше не найти спартанских лавок — теперь там индивидуальные комфортабельные кресла с обогревом, кондиционер, музыка и шторки на окнах. А тем, кому образ автомобиля вдруг покажется знакомым, продавец готов напомнить: ретрофургончик снимался в свежей картине «Сердце и как им пользоваться». Причём, помимо провенанса, покупатель может рассчитывать на комплект зимних колёс и альтернативную меблировку салона.

Да, цену этой «Буханки» не назвать доступной. Но посмотрите, что ещё есть на Авто.ру.

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Ford Transit
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Полукапотные фургоны этого поколения принято считать первыми настоящими «Транзитами»: в 1965 году европейский Ford избавился от приставки Taunus к названию, и имя Transit украсило новенькую модель с легковым шасси и вместительным салоном. Уже в те годы компания предлагала множество грузовых решений и несколько вариантов кузова для самых разных задач.

«Начинка» автомобиля на Авто.ру, правда, не имеет отношения к заводским решениям Форда. Внутри этого кастомизированного вэна установлены фотокабинка с моментальными снимками, игровая приставка и большой монитор — такого точно не было в начале семидесятых! Зато своеобразным путешествием в прошлое можно считать дизайн и ощущения от управления «бусом». Полвека назад разработчики модели постарались сделать её вёрткой и шустрой, так что сегодня огорчить может разве что нехватка мощности от небольшой оригинальной V-образной «четвёрки» рабочим объёмом всего 1,7 литра.

Кстати, у этого Транзита есть «брат-близнец» — он тоже продаётся на Авто.ру!

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Ford Econoline
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Рождённая в 1960-м модель Econoline должна была подвинуть в Америке конкурентов от Chevrolet и Volkswagen — то есть заднемоторные фургоны Corvair и Transporter. С тех пор Econoline с нами, а совсем недавно ему стукнуло 60 лет. Этот стильный автобус заметно моложе: он произведён в 1974-м, то есть принадлежит к вэнам второго поколения, стилистически и технически близким к фордовским грузовикам F-серии. У него есть небольшой капот для доступа к мотору (на этой модели впервые дебютировал двигатель V8), но часть манипуляций с агрегатом можно совершать прямо из кабины.

А ещё у Econoline есть вместительный пассажирский салон. В данном случае речь идёт о полностью переработанном интерьере, в котором заменено и улучшено буквально всё — от формы и дизайна руля до кресел и их обивки. 

Любопытно, что, в отличие от ретро-Транзитов, этих моделей на Авто.ру немного. Вот что сейчас есть в разделе объявлений.

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ZSD Nysa-522 T
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Польскую Нысу на агрегатах лицензированной «Победы» мы упоминали в одной из недавних подборок — тот микроавтобус хвастал реставрированным кузовом и «откапиталенным» мотором. А эта модель, помимо хорошего технического состояния, обрадует ещё и наличием аппарата для приготовления капучино и флэт-уайта.

Увы, 10 посадочных мест, которыми Nysa комплектовались с завода, в результате тотального ребилда сократились до двух — остальное пространство занято зоной для приготовления горячих и горячительных напитков. В режиме мобильной кофейни крыша фудтрака приподнимается, а борт откидывается, превращаясь в небольшой прилавок.

А пока вы раздумываете, не нужен ли вам фургон с кофе, мы подыскали другие милые Nysa с Авто.ру — вот они. 

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РАФ-2203
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А как насчёт настоящей ретро-скорой? Шныряющий по городским улицам медицинский «Рафик» с заострённым носом наверняка помнят те, кому за сорок. Остальные, привыкшие пропускать на дорогах «скорые-Газели», отметят особый стиль и удивятся интересному оборудованию почти полностью укомплектованного микроавтобуса. В отделённой от водителя задней части имеются кушетка, пара складных сидений, кресло для фельдшера и закреплённые вдоль борта, матерчатые санитарные носилки. Кроме того, микроавтобус укомплектован спецсигналами, фарами-искателями (например, для поиска номера дома в незнакомом районе или освещения пространства для загрузки больного), телефоном и передающим устройством СГУ-60.

А вот другие «Рафики», которые можно купить (или просто оценить) Авто.ру. Они без мигалок и носилок.

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Обращаете внимание на старенькие микроавтобусы?

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