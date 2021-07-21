6 странных ретромикроавтобусов с Авто.ру

Это — фургончик уже второго, более строгого поколения немецкой пассажирской классики. В отличие от округлого «хиппи-мобиля» шестидесятых, у модели T2 упростился дизайн, зато улучшились безопасность, комфорт и качество хода.

Такие фургоны всё так же оснащались оппозитными «воздушниками», красились сразу в два цвета и комплектовались крупной эмблемой VW на «носу», так что преемственность поколений тут буквально налицо. Даже милый, чуть грустный взгляд с круглыми глазами-фарами будто бы остался прежним.

Предложение на Авто.ру, помимо превосходного состояния, интересно ещё и тем, что ретроавтомобиль подходит для поездок за город и шумных вечеринок на природе. В салоне есть удобные мягкие диваны, в крыше — панорамный люк, а в багажнике — мощная музыка.

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