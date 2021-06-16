Перекати-дом: 6 уютных кемперов с Авто.ру

А вот — вариант пикапа, в котором можно позволить себе больше, чем пребывание в тесноватой комнатушке. В обмен на восемь миллионов рублей в вашем распоряжении окажется не только культовый «крузак» семидесятой серии с надёжным полным приводом и 4,5-литровым дизельным V8, но и персональные апартаменты, в которые не стыдно зазвать избалованного комфортом путешественника.

Прямо над кабиной Тойоты нависает двухместный «спальный» отсек-альков с мягкой обивкой, подушками и откидной центральной секцией для удобства перемещения по салону. За (и под) ним расположена «сидячая» зона для приёма пищи — с диванами, ТВ-панелью, складной деревянной столешницей и вещевыми ящиками. Помимо искусственного освещения, эта часть интерьера наполняется и естественным светом за счёт прозрачного люка.

В хвостовой части модуля размещены функциональные отсеки — мини-кухня, санузел с биотуалетом и душем, холодильник, хранилища для воды и баллонов с газом, а также шкафы. Отдельным пунктом продавец помечает отсек для оружия, предполагая, что кемпер будет использоваться вдали от асфальта и просёлочных дорог.

Для пребывания в таких местах пригодятся широкий влагозащитный тент, солнечные панели на крыше, москитные сетки на окнах, а также автономный отопитель. Крутость самого «Крузака», укомплектованного лебёдкой, шноркелем и силовыми бамперами, лишний раз описывать не будем.