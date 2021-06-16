Милитаристы: 8 харизматичных военных вездеходов на базе гражданских моделей

Перекати-дом: 6 уютных кемперов с Авто.ру

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Константин Новацкий

Вариант отпуска в собственном автомобиле — с ночёвкой, приготовлением еды и разведкой новых мест — не выходит из моды десятилетиями. Но полтора года повальной изоляции заставили по-иному взглянуть на кемперы и дома на колёсах. Возможно, о таком виде транспорта подумывали и вы, оценивая удобства современных «моторхоумов». На всякий случай мы пробежались по объявлениям на Авто.ру и нашли несколько любопытных домиков. С колёсами, тяговитыми моторами и шторками на окнах, разумеется. Взгляните!

Nissan Vanette
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Несмотря на компактность (4,8 метра в длину), мини-моторхоум на базе Nissan спроектирован так, чтобы с комфортом вмещать большую семью. Для создания необходимого комфорта в жилом отсеке имеется не только «приветственный» базовый набор в виде раскладной кровати и столика, но и мойка, холодильник, вытяжка с вентилятором, отсеки для личных вещей, одежды и посуды, полноценная обеденная зона на четыре персоны, верхний ярус со спальными местами и отдельные блоки управления электричеством.

В плане мощности миниатюрный «Ванет» не поразит воображения: под кабиной расположена «четвёрка» объёмом 1,8 литра, развивающая 102 лошадиных силы. С другой стороны, мотор не шибко прожорлив и при заявленном пробеге в 34 с небольшим тысячи километров вполне способен укладываться в паспортные 10 литров на «сотню».

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УАЗ Профи
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Превращением «обычных» коммерческих моделей Профи в симпатичные кемперы активно занимается компания из Владимира. Но такой  УАЗ трудно назвать доступным: первый экземпляр, например, был оценён создателями в 2,7 миллиона рублей. Примерно в те же деньги обойдётся  и «дом» от бренда ТоргМаш за два с половиной миллиона.

Так что перед нами — заметно упрощённый вариант, в котором привилегии дома на колёсах удачно соседствуют с заводскими грузовыми возможностями пикапа. По сути, в металлический кузов УАЗа тут вставлена жилая «капсула», которую при необходимости можно демонтировать. Всё, что находится внутри, продавец автомобиля называет новым и датирует 2020 годом постройки.

Собственно, для автономного путешествия предусмотрены стационарное спальное место, пара коротких диванчиков с раскладным столом, мойка с раковиной и зоной для готовки, холодильник, 220-вольтовая сеть, контроллер для работы с солнечными панелями, отдельный отопитель и отсеки для поклажи. В отделке кухонного уголка предусмотрительно использован моющийся металл, а остальная часть помещения обита мягким велюром и деревом. Поскольку задний модуль изолирован, для входа-выхода предусмотрена дверь с удобной подножкой, а боковое окно открывается для притока свежего воздуха.

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Toyota Land Cruiser
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А вот — вариант пикапа, в котором можно позволить себе больше, чем пребывание в тесноватой комнатушке. В обмен на восемь миллионов рублей в вашем распоряжении окажется не только культовый «крузак» семидесятой серии с надёжным полным приводом и 4,5-литровым дизельным V8, но и персональные апартаменты, в которые не стыдно зазвать избалованного комфортом путешественника.

Прямо над кабиной Тойоты нависает двухместный «спальный» отсек-альков с мягкой обивкой, подушками и откидной центральной секцией для удобства перемещения по салону. За (и под) ним расположена «сидячая» зона для приёма пищи — с диванами, ТВ-панелью, складной деревянной столешницей и вещевыми ящиками. Помимо искусственного освещения, эта часть интерьера наполняется и естественным светом за счёт прозрачного люка.

В хвостовой части модуля размещены функциональные отсеки — мини-кухня, санузел с биотуалетом и душем, холодильник, хранилища для воды и баллонов с газом, а также шкафы. Отдельным пунктом продавец помечает отсек для оружия, предполагая, что кемпер будет использоваться вдали от асфальта и просёлочных дорог.

Для пребывания в таких местах пригодятся широкий влагозащитный тент, солнечные панели на крыше, москитные сетки на окнах, а также автономный отопитель. Крутость самого «Крузака», укомплектованного лебёдкой, шноркелем и силовыми бамперами, лишний раз описывать не будем.

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Citroen Jumper
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Отвлечёмся от эксклюзивных домов на колёсах и, на примере этого 5,4-метрового Jumper Possl, рассмотрим более просторные варианты асфальтовых кемперов. Причём, просторные — даже в плане высоты. Благодаря подъёмной крыше с защитной сеткой, пассажиры этого вэна получают дополнительный спальный этаж, попасть на который можно по удобной лестнице. Оснащение же нижней «палубы» пусть и кажется привычным, предлагает заметно больше пространства.

Кухню, например, можно назвать полноценной, благодаря отдельной раковине, газовой плите с двумя конфорками и встроенному холодильнику. А в туалете можно задержаться, совмещая гигиенические процедуры с созерцанием стильной отделки. Да, это не полноценный трёхзвёздочный номер, но и не кабинка для быстрого посещения.

На стоянке Citroen можно слегка трансформировать: раздвинуть и разложить столики, развернуть передние кресла на 180 градусов, растянуть боковой тент и активировать внешнюю камеру, следящую за периметром. К слову, с поднятой крышей количество спальных мест увеличивается до четырёх. Пятого постояльца можно худо-бедно приютить на мини-диване в «гостиной».

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ГАЗель Next ModuleVan
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Схожий уровень оснащения (за исключением подъёмной крыши-палатки — её тут нет) для путешественников предлагает и отечественный фургон, доработанный компанией из Набережных Челнов. Правда, в смысле стиля и эргономики ГАЗель от ModuleVan способна дать фору не только Ситроену выше, но и новым, распиаренным вагонам РЖД.

Контрастное оформление интерьера здесь подкупает новизной и светом, а организация пространства продумана почти до мелочей. При этом, жилые модули внутри обычного фургона Next возводятся всего за два часа — об этом говорит компания-продавец.

Перед установкой раскладных кроватей, кухонного отсека, санузла и мебели «нутро» голой ГАЗели проклеивают вибро- и шумоизоляцией и утепляют стёганным кожзамом. В кузове размещаются пара отопителей, каналы кондиционера, утеплённый 130-литровый бак для воды, инвертор и другая важная электрика — а следом «встают» два готовых трансформируемых отсека для отдыха и готовки. Обивка распашных задних дверей превращается в вертикальные органайзеры, а на крыше размещаются блоки солнечных батарей.

Любопытно, что цена базового модуля с мебелью и фурнитурой составляет 150 000 рублей. Однако, это предложение на Авто.ру — самый настоящий «полный фарш», оценённый намного дороже, с учётом автомобиля-носителя.

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Bremach T-Rex
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А вот и настоящий монстр для тех, кто желает удалиться от цивилизации на максимально возможное расстояние. Возведённый на рамном шасси итальянского вездехода автодом может предложить не только проходимость и ломовую тягу, но и уют с удобствами.

Интерьер нельзя назвать ультрасовременным или дизайнерским — судя по пробегу, кемпер активно использовался для путешествий, и за пять лет оброс разного рода артефактами и украшательствами. С другой стороны, всё необходимое для автономного проживания, имеется: двуспальная кровать в задней части кузова, обеденная зона со столом, три окна с занавесками, кухня с плитой, биотуалет, душ, «кладовка» с инструментом и раскладной палаткой-баней — минимум из того, на что можно рассчитывать «в пампасах». Вдобавок в автомобиле установлены 130-литровая ёмкость для воды (с подогревом), пара 125-литровых баков для солярки, дополнительные топливные фильтры, два аккумулятора, 220-вольтовый инвертор, мощная лебёдка, внешний багажник с креплениями для трёх велосипедов и многое-многое другое.

Учитывая объём изменений и редкость самой модели на российском рынке (часто ли мы слышим о марке Bremach?), не вызывает удивления и цена: 6,9 миллиона рублей. Или всё-таки вызывает?

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Как вам идея отпуска в доме на колёсах?

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