Новая Mazda3: полный привод, балка и революционный мотор

Шесть Бамблби в одном кадре

Видео
ИТОГИ КОНКУРСА! Набор подарков от Бамлби достается пользователю с ником Barnfinder! Сертификат от магазина комиксов Чук и Гик уходит к пользователю с ником Андрей Щербаков! А ездить целую неделю на новеньком Chevrolet Camaro будет пользователь с ником Джон! Поздравляем победителей – со всеми из них мы скоро свяжемся и обсудим способы получения заслуженных призов! Спасибо всем-всем-всем за участие! Заглядывайте на наш канал почаще: мы готовим еще множество интересных конкурсов с крутыми призами! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В этом видео мы проводим сразу три конкурса! 1️⃣Чтобы выиграть первый – пофантазируйте, в какой автомобиль мог бы превратиться Бамблби в следующей части фильма. Предложите свой вариант в комментариях и станьте одним из победителей — авторы двух самых креативных вариантов получат подарки от Бамблби или сертификат на 5000 рублей от нашего партнера, магазина комиксов «Чук и Гик». 2️⃣Чтобы стать участником второго конкурса, ответьте на первый комментарий к видео и напишите, почему именно вы были бы лучшим напарником Бамблби! Победитель сможет целую неделю кататься на новейшем Chevrolet Camaro! Внимание: для этого нужно, чтобы вы были в Москве и имели водительские права. 3️⃣И наконец, пройдите по ссылке https://autoru.me/Eoyxg, внимательно прочитайте объявление и найдите подсказку, которая поможет выиграть третий конкурс. Первые 50 самых сообразительных участников получат по два билета на закрытый показ нового фильма о желтом автоботе 11 декабря в «КАРО Октябрь», в Москве. Обязательное условие: чтобы стать участником любого из конкурсов, поставьте видео лайк и подпишитесь на наш канал в Youtube. Торопитесь! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - С правилами конкурса вы можете ознакомиться по ссылке: https://autoru.me/Eoywr #конкурс #бамблби

Chevrolet Camaro – пожалуй, главный автомобильный киногерой современности. Мировая слава пришла к нему вместе с ролью в кинофраншизе «Трансформеры», и жёлтый Камаро ассоциируется с Бамблби уже больше десяти лет. Но знали ли вы, что по первоначальной задумке создателей робот не должен был превращаться ни в какой Chevrolet? Мы разобрались в запутанной истории «Трансформеров», пригласили в гости все экранные воплощения Бамблби и сняли обо всём этом динамичный видеоролик.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение