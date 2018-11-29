Шесть Бамблби в одном кадре

Chevrolet Camaro – пожалуй, главный автомобильный киногерой современности. Мировая слава пришла к нему вместе с ролью в кинофраншизе «Трансформеры», и жёлтый Камаро ассоциируется с Бамблби уже больше десяти лет. Но знали ли вы, что по первоначальной задумке создателей робот не должен был превращаться ни в какой Chevrolet? Мы разобрались в запутанной истории «Трансформеров», пригласили в гости все экранные воплощения Бамблби и сняли обо всём этом динамичный видеоролик.