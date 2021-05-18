Как настоящие: пять странных, но зрелищных гонок игрушечных машин
Константин Новацкий
Не будем в очередной раз пенять на то, как просела зрелищность в настоящих автомобильных гонках. Вместо этого давайте обратим внимание на «чемпионаты» поменьше — в которых гоняют на игрушечных машинках и по игрушечным правилам. Но уровень задора, запала и зрелищности этих странных состязаний вполне сопоставим с Фор
Diecast Rally Championship
Подозреваем, что вы не только не следите за чемпионатом Diecast Rally Championship, но и даже не слышали о нём. А меж тем автоспортивное мероприятие проводится уже второй сезон, привлекая зрителей к трансляциям на YouTube. В двух словах, DRC — это мир раллийных гонок в миниатюре. Есть большая и довольно сложная трасса с поворотами, есть игрушечные машинки размером с детскую ладошку, есть чекпоинты и система очков, по которой определяется победитель. А ещё, как у добротной взрослой серии, здесь есть паддоки с техникой и механиками, палаточные лагеря, зрительские трибуны, табло и комментаторские кабинки, качественная трансляция прямо с трассы и миниатюрные фотографы у финишной черты. Словом, настоящий мир — просто маленький!
Сами машинки (в масштабе 1:64) движутся по пластиковому желобу под действием силы тяжести. Спускаясь с холма к линии финиша, они встречают на своём пути скоростные прямики, техничные шиканы и настоящие трамплины, где приходится прыгать, отчего положение в турнирной таблице постоянно меняется. Время на участке, а также техничность и зрелищность его прохождения награждаются дополнительными бонусами. Не стоит забывать и о том, что на спецучастке может случиться авария или эффектный вылет, после чего тот или иной экипаж теряет преимущество в гонке.
И если вы дочитали досюда, ещё ни разу не взглянув на сами заезды, то прервитесь и посмотрите хотя бы пару минут. Со звуком!
Hot Wheels от Dude Perfect
«Чемпионаты» с участием игрушечных моделек Hot Wheels, которые гоняют по специально построенным трассам, в мире очень популярны. Соорудить забористый трек несложно: пластиковые желобки, по которым носятся машинки, позволяют сымитировать повороты самых сложных трасс мира, а в отдельных случаях — создать нечто невероятно замороченное, вроде двойной мёртвой петли или американских горок. И всё это — в гостиной или во дворе собственного дома.
Однако особенными трассы Hot Wheels становятся тогда, когда за их постройку берутся настоящие петролхэды. Взгляните, например, на этот игрушечный трек, изобилующий виражами, накачивающий адреналином и подталкивающий к исполнению трюков прямо в ходе гонки!
Для создания одной из крутейших трасс для Hot Wheels парни с канала Dude Perfect использовали несколько этажей и комнат просторного дома, а также задействовали территорию вокруг, включая лужайки и бассейн. А уровень зрелищности «докрутили» с помощью игрового и бытового инвентаря, радиоуправляемых моделей, летающего дрона и многого другого. В итоге заезд в режиме «от первого лица» больше походит на смесь Джимханы и игры Mario Kart, чем на реально существующий гоночный чемпионат. Чистое безумие без капли компьютерной графики!
Карантинный Demolition Derby
Как показывает опыт брокера Стива Уилкинса из Канады, организовать забористый автоспортивный чемпионат с правдоподобным соперничеством и страстями на трассе можно без спецэффектов и сотен метров пластикового «подобия» Нюрбургринга. Вполне достаточно нескольких десятков обычных машинок и беговой дорожки с регулировкой наклона. На слух пресно и скучно? А теперь взгляните, как здорово это выглядит!
Создатель «серии» вспоминает, как начал выдумывать варианты развлечения для сына на время локдауна. Идея с беговой дорожкой показалась бриллиантовой: Стив выставил несколько машинок на движущееся полотно, отрегулировал угол и получил почти полноценные гоночные баталии — с опережением, вылетами и яростным соперничеством. Теперь вместе с сыном он устраивает соревнования с сотнями машин-участниц. Поскольку подчиняться гравитации и двигаться линейно могут не все миниатюрные болиды, вылет одного-двух провоцирует хаос, сравнимый с «завалами» в чемпионате NASCAR. Победителем становится последний автомобильчик на дорожке.
Здорово, что идея подобных гонок не подразумевает живого участия в процессе: мини-болиды мчат сами, а всё, что нужно сделать, — это выстроить их в шеренгу и дать старт. А ещё можно делать ставки и наблюдать за гонкой, потягивая колу у ноутбука. Вот почему у каждого ролика гоночной серии Treadmill Series на YouTube несколько тысяч просмотров.
Форд против мини-Форда
Не сказать, что идея противостояния игрушечного и настоящего автомобилей свежа и нова. Масштабные радиоуправляемые копии уже несколько лет как опережают по своим возможностям реальные спорт- и суперкары: они умеют качественно дрифтить, ускоряться до 100 километров в час за пару секунд и проезжать классические четверть мили быстрее метаноловых дрэгстеров.
Но наблюдать за тем, как радиоуправляемая козявка даёт жару на «кольце», соревнуясь с настоящим автомобилем, интересно и сейчас — причём не только детям. Недавно европейский офис компании Ford столкнул лбами два хэтчбека Puma ST: серийный, с 200-сильным турбомотором, и игрушечный, в масштабе 1:10, оснащённый 402-ваттной (0,5 лошадиной силы) электрической силовой установкой и способный развить
Уже любопытно? Тогда маленький спойлер: яркую во всех смыслах гонку выиграл Форд. Но какой именно? Готовы догадаться до просмотра ролика?
Гонка моторов
Напоследок — автомобильное соревнование из того раздела YouTube, к которому лучше не приближаться во избежание потери остатков свободного времени. К счастью, сам ролик довольно короткий и не лишён драйва. В нём авторы выясняют, какой тип двигателя быстрее приведёт импровизированную машинку к финишу: основанный на углекислотном баллончике или на спичечной сере. На старт довольно короткой трассы рукастые парни вывели примитивное подобие реактивного автомобиля Cheeze-N-Ator из деревянного бруска и модифицированный вариант банки кока-колы, набитый головками от спичек и внешне напоминающей рекордный электрокар конца XIX века. Исход гонки раскрывать не станем, но отметим жизнеспособность обоих проектов, а также зрелищность самого соревнования. Во всяком случае оно лишено скучной уравниловки, присущей большинству реальных гоночных серий.