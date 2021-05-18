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Как настоящие: пять странных, но зрелищных гонок игрушечных машин

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Константин Новацкий

Не будем в очередной раз пенять на то, как просела зрелищ­ность в настоящих авто­мобиль­ных гонках. Вместо этого давайте обратим внимание на «чемпи­онаты» поменьше — в которых гоняют на игрушечных машинках и по игрушеч­ным правилам. Но уровень задора, запала и зрелищ­ности этих странных состязаний вполне сопо­ставим с Фор­мулой-1 и WRC, а то и превосходит этих масто­донтов. Оцените, какими серьёзными могут быть эмоции от несерьёзных соревнований!

Diecast Rally Championship

Подозреваем, что вы не только не следите за чемпионатом Diecast Rally Championship, но и даже не слышали о нём. А меж тем авто­спортивное меро­приятие проводится уже второй сезон, привлекая зрителей к трансляциям на YouTube. В двух словах, DRC — это мир раллийных гонок в миниатюре. Есть большая и довольно сложная трасса с поворотами, есть игрушечные машинки размером с детскую ладошку, есть чекпоинты и система очков, по которой определяется победитель. А ещё, как у добротной взрослой серии, здесь есть паддоки с техникой и механиками, палаточные лагеря, зрительские трибуны, табло и коммента­торские кабинки, качественная трансляция прямо с трассы и миниатюрные фото­графы у финишной черты. Словом, настоящий мир — просто маленький!

Сами машинки (в масштабе 1:64) движутся по пластиковому желобу под действием силы тяжести. Спускаясь с холма к линии финиша, они встречают на своём пути скоростные прямики, техничные шиканы и настоящие трамплины, где приходится прыгать, отчего положение в турнирной таблице постоянно меняется. Время на участке, а также технич­ность и зрелищность его прохождения награждаются дополни­тель­ными бонусами. Не стоит забывать и о том, что на спецучастке может случиться авария или эффектный вылет, после чего тот или иной экипаж теряет преимущество в гонке.

И если вы дочитали досюда, ещё ни разу не взглянув на сами заезды, то прервитесь и посмотрите хотя бы пару минут. Со звуком!

Hot Wheels от Dude Perfect

«Чемпионаты» с участием игрушечных моделек Hot Wheels, которые гоняют по специально построенным трассам, в мире очень популярны. Соорудить забористый трек несложно: пластиковые желобки, по которым носятся машинки, позволяют сымити­ровать повороты самых сложных трасс мира, а в отдельных случаях — создать нечто невероятно замороченное, вроде двойной мёртвой петли или американских горок. И всё это — в гостиной или во дворе собственного дома.

Однако особенными трассы Hot Wheels становятся тогда, когда за их постройку берутся настоящие петролхэды. Взгляните, например, на этот игрушечный трек, изобилующий виражами, накачи­вающий адреналином и подталки­вающий к испол­нению трюков прямо в ходе гонки!

Для создания одной из крутейших трасс для Hot Wheels парни с канала Dude Perfect использо­вали несколько этажей и комнат просторного дома, а также задейство­вали территорию вокруг, включая лужайки и бассейн. А уровень зрелищности «докрутили» с помощью игрового и бытового инвентаря, радио­управляемых моделей, летающего дрона и многого другого. В итоге заезд в режиме «от первого лица» больше походит на смесь Джимханы и игры Mario Kart, чем на реально существующий гоночный чемпионат. Чистое безумие без капли компьютерной графики!

Карантинный Demolition Derby

Как показывает опыт брокера Стива Уилкинса из Канады, организовать забористый авто­спортивный чемпионат с правдо­подобным соперни­чеством и страстями на трассе можно без спец­эффектов и сотен метров пластико­вого «подобия» Нюрбург­ринга. Вполне достаточно нескольких десятков обычных машинок и беговой дорожки с регулировкой наклона. На слух пресно и скучно? А теперь взгляните, как здорово это выглядит!

Создатель «серии» вспоминает, как начал выдумывать варианты развле­чения для сына на время локдауна. Идея с беговой дорожкой показалась брил­лиантовой: Стив выставил несколько машинок на движуще­еся полотно, отрегулировал угол и получил почти полно­ценные гоночные баталии — с опереже­нием, вылетами и яростным соперни­чеством. Теперь вместе с сыном он устраивает соревно­вания с сотнями машин-участниц. Поскольку подчиняться гравитации и двигаться линейно могут не все миниатюрные болиды, вылет одного-двух прово­цирует хаос, сравнимый с «завалами» в чемпионате NASCAR. Победителем становится последний авто­мобильчик на дорожке.

Здорово, что идея подобных гонок не подразумевает живого участия в процессе: мини-болиды мчат сами, а всё, что нужно сделать, — это выстроить их в шеренгу и дать старт. А ещё можно делать ставки и наблюдать за гонкой, потягивая колу у ноутбука. Вот почему у каждого ролика гоночной серии Treadmill Series на YouTube несколько тысяч просмотров.

Форд против мини-Форда

Не сказать, что идея противостояния игрушечного и настоящего авто­мобилей свежа и нова. Масштабные радио­управляемые копии уже несколько лет как опережают по своим возмож­ностям реальные спорт- и суперкары: они умеют качественно дрифтить, ускоряться до 100 километров в час за пару секунд и проезжать классические четверть мили быстрее метаноловых дрэгстеров.

Но наблюдать за тем, как радио­управляемая козявка даёт жару на «кольце», соревнуясь с настоящим автомо­билем, интересно и сейчас — причём не только детям. Недавно европейский офис компании Ford столкнул лбами два хэтчбека Puma ST: серийный, с 200-сильным турбомотором, и игрушечный, в масштабе 1:10, оснащённый 402-ваттной (0,5 лошадиной силы) электрической силовой установкой и способный развить 80 км/ч за три секунды. За рулём и пультом ДУ находились опытные пилоты (именитая раллистка Луиза Кук и призовой RC-гонщик Ли Мартин), а сама «заруба» проходила на известном треке Brands Hatch в британском графстве Кент.

Уже любопытно? Тогда маленький спойлер: яркую во всех смыслах гонку выиграл Форд. Но какой именно? Готовы догадаться до просмотра ролика?

Гонка моторов

Напоследок — автомобильное соревнование из того раздела YouTube, к которому лучше не приближаться во избежание потери остатков свободного времени. К счастью, сам ролик довольно короткий и не лишён драйва. В нём авторы выясняют, какой тип двигателя быстрее приведёт импровизи­рованную машинку к финишу: основанный на угле­кислотном баллончике или на спичечной сере. На старт довольно короткой трассы рукастые парни вывели примитивное подобие реактивного автомобиля Cheeze-N-Ator из деревян­ного бруска и модифи­цированный вариант банки кока-колы, набитый головками от спичек и внешне напоминающей рекордный электрокар конца XIX века. Исход гонки раскрывать не станем, но отметим жизне­способность обоих проектов, а также зрелищ­ность самого соревно­вания. Во всяком случае оно лишено скучной уравниловки, присущей большин­ству реальных гоночных серий.

Готовы смотреть игрушечные гонки, если наскучат настоящие?

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