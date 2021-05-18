Как настоящие: пять странных, но зрелищных гонок игрушечных машин

Подозреваем, что вы не только не следите за чемпионатом Diecast Rally Championship, но и даже не слышали о нём. А меж тем авто­спортивное меро­приятие проводится уже второй сезон, привлекая зрителей к трансляциям на YouTube. В двух словах, DRC — это мир раллийных гонок в миниатюре. Есть большая и довольно сложная трасса с поворотами, есть игрушечные машинки размером с детскую ладошку, есть чекпоинты и система очков, по которой определяется победитель. А ещё, как у добротной взрослой серии, здесь есть паддоки с техникой и механиками, палаточные лагеря, зрительские трибуны, табло и коммента­торские кабинки, качественная трансляция прямо с трассы и миниатюрные фото­графы у финишной черты. Словом, настоящий мир — просто маленький!

Сами машинки (в масштабе 1:64) движутся по пластиковому желобу под действием силы тяжести. Спускаясь с холма к линии финиша, они встречают на своём пути скоростные прямики, техничные шиканы и настоящие трамплины, где приходится прыгать, отчего положение в турнирной таблице постоянно меняется. Время на участке, а также технич­ность и зрелищность его прохождения награждаются дополни­тель­ными бонусами. Не стоит забывать и о том, что на спецучастке может случиться авария или эффектный вылет, после чего тот или иной экипаж теряет преимущество в гонке.

И если вы дочитали досюда, ещё ни разу не взглянув на сами заезды, то прервитесь и посмотрите хотя бы пару минут. Со звуком!