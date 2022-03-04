В Москве на месте незаконных платных парковок появились 4 тысячи парковочных мест

На официальном сайте мэра Москвы опубликован отчёт о борьбе с незаконными платными парковками. Их ограждения демонтируют, а территорию превращают в бесплатные стоянки. В 2021 году таким способом в столице ликвидировали 92 незаконные парковки, 65 из них стали общедоступными — тем самым число парковочных мест увеличилось примерно на 4 тысячи.

По словам заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, нелегальными признаются парковки, которые образуются посредством установки ограждений на принадлежащих городу участках земли. Организаторы таких парковок взимают плату за размещение автомобилей, но при этом не вносят средства в бюджет. Власти назвали этот процесс «фактическим захватом территорий общего пользования».

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что для сообщений о нелегальных парковках жители Москвы могут использовать телеграм-бот «Свободный доступ» — с его помощью можно обратиться к инспектору своего района. «В течение трёх дней специалисты Госинспекции по недвижимости проверят обращение: опровергнут или зафиксируют факт нарушения. В случае подтверждения факта самозахвата будут приняты меры по снятию ограничений» , — приводит слова Овчинского сайт мэра Москвы.

В нынешнем году столичный дептранс намеревается ввести в строй 13 новых парковок, большинство из которых будут перехватывающими. Разместиться на них смогут до 2300 автомобилей, однако новые парковки планируется сделать платными.