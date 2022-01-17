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64-летний Chevrolet Corvette доработали современным шасси и выставили на торги

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Дмитрий Елизаров

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На аукционе Barrett-Jackson в конце января состоятся торги за необычный Chevrolet Corvette: родстер выглядит как модель первого поколения, но при этом базируется на доработанном шасси Corvette C7 и оснащена множеством современных компонентов. Ценовые ожидания аукционный дом не публикует, однако в марте прошлого года известный по «Форсажам» актёр Кевин Харт заплатил за аналогичный рестомод 825 тысяч долларов (62,5 миллиона рублей).

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  • Шасси Chevrolet Corvette C7, на котором основан этот экземпляр, дополнительно доработано ателье Art Morrison при помощи регулируемых амортизаторов и кастомных пружин. Таким образом, этот родстер может менять величину дорожного просвета. Автомобиль также снабдили эксклюзивными колёсными дисками EVOD с покрышками Nitto, выполненными в ретро-стиле, и тормозами Wilwood с шестипоршневыми суппортами.
  • В движение рестомод приводится восьмицилиндровым мотором LT1 от General Motors объёмом 6,2 литра. Развивает он 460 л.с. и 630 Нм крутящего момента и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
  • Утверждается, что при создании рестомода использовались только оригинальные кузовные панели конца 1950-х и оригинальный же полностью отреставрированный складной верх. Интерьер также выглядит полностью оригинальным, однако он дополнен авторскими креслами и необычным блоком управления развитой аудиосистемой, стилистически вписанным в дизайн салона. Управляет этот блок усилителем JL и акустикой Focal с сабвуфером.
  • С момента постройки автомобиль проехал немногим более тысячи километров.

Ещё один необычный рестомод на базе Corvette выставляли на продажу в конце прошлого года. Шасси 1964 года оснастили полностью новым оригинальным кузовом в сочетании с новым V8 и оценили в 399 995 долларов.

Круто вышло, согласитесь?

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