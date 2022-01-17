64-летний Chevrolet Corvette доработали современным шасси и выставили на торги

На аукционе Barrett-Jackson в конце января состоятся торги за необычный Chevrolet Corvette: родстер выглядит как модель первого поколения, но при этом базируется на доработанном шасси Corvette C7 и оснащена множеством современных компонентов. Ценовые ожидания аукционный дом не публикует, однако в марте прошлого года известный по «Форсажам» актёр Кевин Харт заплатил за аналогичный рестомод 825 тысяч долларов (62,5 миллиона рублей).