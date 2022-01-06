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64-летний BMW оценили в 182 миллиона рублей: он очень редкий

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-площадке Hemmings выставлен на продажу родстер BMW 507, собранный в 1958 году. Продавец рассчитывает получить за автомобиль 2 450 000 долларов (эквивалент 182 миллиона рублей). Объясняет он это как исключительной редкостью, так и прекрасной сохранностью и аутентичностью этого экземпляра, что подтверждено официальным сертификатом BMW.

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  • Всего BMW собрала только 254 родстера этой модели: выставленный на продажу экземпляр является 110-й по счёту машиной в партии. Кроме того, это один из всего 21 спорткаров, чьи кузова окрашены в серебристый цвет.
  • Утверждается, что история BMW 507 полностью прозрачна: известны имена всех владельцев и маршрут перемещения автомобиля по планете. К примеру, сразу после сборки он служил демонстрационным экземпляром, затем был перевезён в Венесуэлу, а с 1960 по 2010 годы обитал в Германии. В 2007 году спорткар отправили для реставрации в BMW Classic, а семь лет спустя провели дополнительную ревизию. Последние пять лет родстер находится в США.
  • Официально подтверждено, что автомобиль полностью оригинален, включая экзотические колёсные диски Rudge. Результатом изучения аутентичности этого 507 специалистами классического подразделения BMW стала оценка 900 баллов из 1000 возможных.
  • Спорткар оснащён 3,16-литровым V8, развивающим 150 л.с., в паре с четырёхступенчатой механической коробкой ZF. Пробег этого экземпляра — 84,7 тысячи километров. В комплект продажи входит заводская жёсткая крыша.

Осенью 2020 года один из BMW 507 смог поставить рекорд онлайн-аукциона Bring a Trailer — за родстер чёрного цвета заплатили 1 957 507 долларов. Однако ни тот, ни другой спорткары не могут претендовать на титул самого дорогого 507 в мире. Он принадлежит экземпляру, владельцем которого когда-то был Элвис Пресли: этот родстер оценивается в 9 миллионов долларов и сейчас находится в заводском музее BMW.

Как считаете, адекватная цена?

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