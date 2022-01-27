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На аукцион выставили очень необычный Porsche — на нём можно пахать землю

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Алексей Олефиренко

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На аукционе Artcurial, который состоится 18 марта в Париже, будет выставлен на торги трактор Porsche-Diesel 218﻿/﻿H Standard, выпускавшийся с 1957 по 1963 год. Отреставри­рованный экземпляр, собранный в 1959 году, рассчитывают продать за 15–25 тысяч евро (1,34–2,23 миллиона рублей) — примерно столько же в России стоит новый кроссовер Skoda Karoq. 63‑летний Porsche продают без резерва.

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  • Трактор был зарегистрирован в Эне (восточный департамент Франции) 5 июня 1959 года. Первая смена владельцев состоялась в феврале 1970 года, вторая — в 1996‑м, сразу после масштабной реставрации.
  • Сейчас трактор пребывает в отличном состоянии: у него новая проводка, шланги, шины. Все механические компоненты отлично работают. Несмотря на возраст, машина готова трудиться в полях.
  • Трактор оснащён опциональной трёхточечной сцепкой, позволяющей крепить навесное оборудование массой до 550 килограммов, а также располагает дополнитель­ным местом на левом заднем крыле — может использоваться как пассажирское кресло или как столик для обеда в поле. Корпус окрашен в традиционный для модели красный цвет Karmin.
  • Porsche 218 оснащался двухцилиндровым четырёх­поршневым двигателем воздушного охлаждения, который работал на дизельном топливе и развивал 25 лошадиных сил при 2000 об﻿/﻿мин и 91,2 Нм при 1800 об﻿/﻿мин. Коробка передач — механическая, шестиступенчатая.
  • Модель Porsche-Diesel 218 Standard стала наследницей другого успешного трактора Porsche — 208. 218 Standard предлагался в четырёх исполнениях, которые отличались декоративными элементами, шириной колёсной базы и некоторыми механическими особенностями.

Сейчас компания Porsche не занимается выпуском тракторов, зато создаёт тысячесильные электрические концепт-кары, которые, как ожидается, являются предвестниками автоспорта будущего.

Знали о тракторах Porsche?

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