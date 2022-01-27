На аукцион выставили очень необычный Porsche — на нём можно пахать землю

На аукционе Artcurial, который состоится 18 марта в Париже, будет выставлен на торги трактор Porsche-Diesel 218﻿/﻿H Standard, выпускавшийся с 1957 по 1963 год. Отреставри­рованный экземпляр, собранный в 1959 году, рассчитывают продать за 15–25 тысяч евро (1,34–2,23 миллиона рублей) — примерно столько же в России стоит новый кроссовер Skoda Karoq. 63‑летний Porsche продают без резерва.