На аукцион выставили очень необычный Porsche — на нём можно пахать землю

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На аукционе Artcurial, который состоится 18 марта в Париже, будет выставлен на торги трактор Porsche-Diesel 218/H Standard, выпускавшийся с 1957 по 1963 год. Отреставрированный экземпляр, собранный в 1959 году, рассчитывают продать за 15–25 тысяч евро (1,34–2,23 миллиона рублей) — примерно столько же в России стоит новый кроссовер Skoda Karoq. 63‑летний Porsche продают без резерва.
Сейчас компания Porsche не занимается выпуском тракторов, зато создаёт тысячесильные электрические концепт-кары, которые, как ожидается, являются предвестниками автоспорта будущего.