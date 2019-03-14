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У VW угнали 61 автомобиль, выкупленный после Дизельгейта

Новости

Андрей Шульдешов

В штате Мичиган с парковки заброшенного стадиона Pontiac Silverdome, на которой хранились выкупленные в ходе дизельного скандала Volkswagen и Audi, угнали 61 автомобиль

Машины хранились там на протяжении долгого времени, и угоняли их постепенно: по версии следствия, воры работали в период с марта по сентябрь 2017 года. Похищенные автомобили перепрятали, 46 из них вывезены за пределы штата, а один удалось вывезти даже за пределы страны. Часть машин угонщики успели продать.

Преступников уже задержали, их оказалось двое. Теперь за воровство по предварительному сговору им грозит до десяти лет тюрьмы и до 250 000 долларов штрафа.

Концерн Volkswagen, уличённый в фальсификации данных о токсичности выхлопа дизельных двигателей, по решению американских властей был вынужден выкупить уже реализованные автомобили с моторами на «тяжёлом топливе». Их оказалось так много, что компании пришлось арендовать несколько больших парковок в разных штатах, чтобы где-то хранить все эти машины. Только посмотрите, как выглядит одна из таких парковок в Калифорнии.

Volkswagen has spent more than $7.4 billion (£5.2 bn) to buy back around 350,000 diesel vehicles after the emissions scandal. They're being stored at sites across the US. Please subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog

Вы видите дыру в заборе парковки, на которой стоят сотни брошенных Фольксвагенов. Ваши действия?

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