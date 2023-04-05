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GMA T.33 стал родстером с 617-сильным V12 и «механикой». Их выпустят всего 100

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Кирилл Малышев

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Компания Gordon Murray Automotive (GMA), основанная создателем McLaren F1, представила новую версию суперкара Т.33. Он получил открытый кузов и сохранил атмосферник V12. Как и в случае с купе, тираж будет ограничен сотней экземпляров.

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  • Рабочий объём расположенного сзади мотора — 3,9 литра. Он раскручивается до 11 100 об/мин. Мощность достигает 617 лошадиных сил. У закрытой версии T.33 настройка чуть иная: 615 сил и 10 500 об/мин. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.
  • Модель изначально проектировалась под два типа кузова. Поэтому открытая версия получилась всего на 18 килограммов тяжелее купе. Благодаря карбоновому кузову снаряжённая масса машины составляет всего 1108 килограммов.
  • Схема подвески одинаковая для всех колёс  на двойных поперечных рычагах. Амортизаторы обычные, не адаптивные. Задняя подвеска, как на гоночных болидах, крепится непосредственно к механической трансмиссии. На родстере стоят 6-поршневые передние и 4-поршневые задние тормозные суппорты и карбон-керамические тормозные диски (спереди диаметром 370 мм, сзади — 340 мм).
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  • Жёсткие съёмные панели крыши легко умещаются в багажник. За дверями в боковинах кузова сделаны ещё два грузовых отсека, в которые легко помещаются дорожные сумки. Их крышки открываются против хода движения. Суммарно три багажника предоставляют 295 литров объёма.
  • Кокпит выполнен в духе сурового минимализма. В нём даже нет медиасистемы, непременного атрибута любой современной машины. Водителю и пассажиру предлагается наслаждаться свистом ветра и звуком V12. Чтобы лучше слышать двигатель, можно опустить заднее стекло, снабжённое электроприводом.

Каждый T.33 Spider будет стоить как минимум 1,89 миллиона фунтов. Производство стартует в конце года. Вероятно, к моменту его начала весь тираж будет распродан, как это уже случилось с закрытой версией модели.

Каким должен быть суперкар?

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