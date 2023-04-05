GMA T.33 стал родстером с 617-сильным V12 и «механикой». Их выпустят всего 100

Кокпит выполнен в духе сурового минимализма. В нём даже нет медиасистемы, непременного атрибута любой современной машины. Водителю и пассажиру предлагается наслаждаться свистом ветра и звуком V12. Чтобы лучше слышать двигатель, можно опустить заднее стекло, снабжённое электроприводом.

Каждый T.33 Spider будет стоить как минимум 1,89 миллиона фунтов. Производство стартует в конце года. Вероятно, к моменту его начала весь тираж будет распродан, как это уже случилось с закрытой версией модели.