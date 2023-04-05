GMA T.33 стал родстером с 617-сильным V12 и «механикой». Их выпустят всего 100

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Компания Gordon Murray Automotive (GMA), основанная создателем McLaren F1, представила новую версию суперкара Т.33. Он получил открытый кузов и сохранил атмосферник V12. Как и в случае с купе, тираж будет ограничен сотней экземпляров.
Каждый T.33 Spider будет стоить как минимум 1,89 миллиона фунтов. Производство стартует в конце года. Вероятно, к моменту его начала весь тираж будет распродан, как это уже случилось с закрытой версией модели.