60-летний кабриолет Toyota FJ40 снабдили современным мотором и теперь продают

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50-летний Toyota FJ40 превратили в монстр-трак и оценили в 9 миллионов рублей
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На площадке Collecting Cars идут торги за рестомод, построенный ателье Icon. Это классический внедорожник Toyota FJ40 выпуска 1962 года с мягким верхом, который тюнеры полностью восстановили и оснастили целым рядом современного оборудования. Сейчас за необычный автомобиль предлагают 25 750 долларов (около 2 миллионов рублей), но до конца торгов ещё два дня.
Одним из самых известных FJ40, выставлявшихся на продажу в последнее время, стал личный внедорожник знаменитого актёра Тома Хэнкса. За основательно доработанный автомобиль, номинально выпущенный в 1980 году, заплатили в августе прошлого года 123 200 долларов (почти 10 миллионов рублей).