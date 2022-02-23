60-летний кабриолет Toyota FJ40 снабдили современным мотором и теперь продают

На площадке Collecting Cars идут торги за рестомод, построенный ателье Icon. Это классический внедорожник Toyota FJ40 выпуска 1962 года с мягким верхом, который тюнеры полностью восстановили и оснастили целым рядом современного оборудования. Сейчас за необычный автомобиль предлагают 25 750 долларов (около 2 миллионов рублей), но до конца торгов ещё два дня.