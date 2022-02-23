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60-летний кабриолет Toyota FJ40 снабдили современным мотором и теперь продают

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Дмитрий Елизаров

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На площадке Collecting Cars идут торги за рестомод, построенный ателье Icon. Это классический внедорожник Toyota FJ40 выпуска 1962 года с мягким верхом, который тюнеры полностью восстановили и оснастили целым рядом современного оборудования. Сейчас за необычный автомобиль предлагают 25 750 долларов (около 2 миллионов рублей), но до конца торгов ещё два дня.

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  • В ателье внедорожник полностью разобрали и восстановили все компоненты шасси, а детали кузова покрыли порошковой краской цвета Rocky Mountain Grey. Для крыши тюнеры изготовили новое трёхслойное покрытие с утеплением. Верхние части дверей также выполнены тканевыми и съёмными. Кузов получил силовые бампера: в передний интегрирована лебёдка Warn, в задний — площадка для топливной канистры. Кроме того, FJ40 снабжён дополнительной оптикой и экспедиционным багажником.
  • Параллельно внедорожник оснастили современным дизельным мотором от International: «турбочетвёрка» имеет объём 2,8 литра и работает с пятиступенчатой механической коробкой и системой полного привода. О доработках ходовой части продавец не сообщает, но судя по фото в подвеске применены как минимум новые амортизаторы. На внедорожник установлены 17- дюймовые колёса American Racing с резиной BFGoodrich.
  • Отделка интерьера полностью обновлена с применением сочетания кожи и ткани. В салоне появились стереосистема Alpine со скрытно установленным усилителем и спутниковая навигация.
  • Заявленный пробег внедорожника составляет 25,6 тысячи километров с момента постройки, при этом дата сборки рестомода не уточняется.

Одним из самых известных FJ40, выставлявшихся на продажу в последнее время, стал личный внедорожник знаменитого актёра Тома Хэнкса. За основательно доработанный автомобиль, номинально выпущенный в 1980 году, заплатили в августе прошлого года 123 200 долларов (почти 10 миллионов рублей).

Выбрали бы такой FJ40 или новый Land Cruiser?

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