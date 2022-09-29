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607 тысяч водителей оштрафовали в Москве за использование телефона за рулём
Новости

Кирилл Малышев

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по август на территории города было оштрафовано 607 673 водителей, которые пользовались мобильным телефоном во время вождения. В ведомстве также пояснили, что почти все они были привлечены к ответственности благодаря дорожным камерам.

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  • Как отметили в Госавтоинспекции, непосредственно сотрудники ведомства оштрафовали только 598 нарушителей. В остальных случаях «письма счастья» приходили с дорожных камер.
  • «Отвлекаясь на общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно опасное оружие. При этом разговор по сотовому телефону или набор сообщения становится главной задачей, а управление автомобилем — второстепенной», — подчеркнули в ГИБДД.
  • В соответствии со статьёй 12.36.1 КоАП России, штраф за использование мобильного телефона во время вождения составляет 1500 рублей.

Первые дорожные камеры, штрафующие водителей за непристёгнутый ремень и использование смартфона, появились в Москве в декабре 2020 годаСегодня на столичных дорогах установлено 491 комплексов фиксации с нейросетью, способной распознавать эти нарушения. При этом нередко автомобилистам приходят ошибочные постановления. Например, в мае водители праворульных машин массово жаловались на штрафы из-за пассажиров с телефонами.

Пользуетесь телефоном за рулём?

Фото на обложке: smartik.ru

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