607 тысяч водителей оштрафовали в Москве за использование телефона за рулём

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по август на территории города было оштрафовано 607 673 водителей, которые пользовались мобильным телефоном во время вождения. В ведомстве также пояснили, что почти все они были привлечены к ответственности благодаря дорожным камерам.