«Длиннохвостый» McLaren 600LT получил открытую версию Spider

Версия LT отличается от стандартного родстера удлинённым на 47 миллиметров кузовом, аэродинамическим обвесом с увеличенным диффузором, сплиттером и стационарным антикрылом. Также не забыта укороченная выхлопная система, патрубки которой выведены вверх через крышку моторного отсека.

600LT Spider весит 1356 килограммов, но при заказе пакета MSO Clubsport вес снизится на 59 кг. За 18 200 фунтов стерлингов (1,57 миллиона рублей) из машины уберут кондиционер и мультимедийку, но добавят титановые колёсные болты и большее количество углепластика, из которого, в частности, будут сделаны каркасы сидений. В результате новинка на 50 килограммов тяжелее купе 600LT, но на 100 килограммов легче модели 570S Spider.

В полном соответствии с индексом, двигатель 3.8 V8 с двумя турбинами развивает 600 л.с. (620 Н·м). Благодаря семиступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями 600LT Spider разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а 200 км/ч набирает за 8,4 секунды. Максимальная скорость с поднятой крышей составляет 324 км/ч, а с опущенной – 315 км/ч. Как и у стандартного родстера, жёсткая крыша складывается за 15 секунд на скорости до 40 км/ч.

Производство McLaren 600LT Spider продлится всего 12 месяцев, а точный объём выпуска не назван. Начальная стоимость составляет 201 500 фунтов стерлингов (17,4 миллиона рублей).