Более 600 тысяч кроссоверов Ford отозвали из-за пожароопасного дефекта

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Александр Орехов
Ford отзовёт по всему миру 634 тысячи автомобилей, пишет Reuters со ссылкой на заявление производителя. Причиной масштабной сервисной кампании стал дефект, который может привести к возгоранию в моторном отсеке.
Несколькими днями ранее Lamborghini объявила отзыв новых суперкаров Countach LPI 800-4. У машин могут на ходу выпадать стеклянные панели, закрывающие моторный отсек, что создаёт угрозу аварии для автомобилей, следующих позади. Дефект впервые обнаружили в Катаре, при этом под акцию попали экземпляры, зарегистрированные в США.