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Более 600 тысяч кроссоверов Ford отозвали из-за пожароопасного дефекта
Новости

Александр Орехов

Ford отзовёт по всему миру 634 тысячи автомобилей, пишет Reuters со ссылкой на заявление производителя. Причиной масштабной сервисной кампании стал дефект, который может привести к возгоранию в моторном отсеке.

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Ford Bronco Sport

  • Акция затрагивает кроссоверы Bronco Sport и Escape 2020–2023 модельных годов, оснащённые трёхцилиндровыми двигателями 1.5, – в их топливных форсунках могут образоваться трещины. Многие из этих машин уже попадали под отзыв в апреле 2022 года из-за того, что мог треснуть корпус маслоотделителя, что также грозило возникновением пожара. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) пояснили, что вседорожники, проходившие ремонт в рамках предыдущей кампании, вновь нужно будет предоставить на сервис.
  • Дилеры Ford обновят программное обеспечение автомобилей для обнаружения поломки. Если будет зарегистрировано падение давления в топливной рампе, мощность двигателя автоматически снизится. После этого водитель сможет доехать до безопасного места и вызвать помощь.
  • Около 520 тысяч отзываемых автомобилей были проданы в США, прочие — в других странах по всему миру. К настоящему времени Ford уже получил 54 жалобы на возгорания 1,5-литровых двигателей.

Несколькими днями ранее Lamborghini объявила отзыв новых суперкаров Countach LPI 800-4. У машин могут на ходу выпадать стеклянные панели, закрывающие моторный отсек, что создаёт угрозу аварии для автомобилей, следующих позади. Дефект впервые обнаружили в Катаре, при этом под акцию попали экземпляры, зарегистрированные в США.

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