Более 600 тысяч кроссоверов Ford отозвали из-за пожароопасного дефекта

Дилеры Ford обновят программное обеспечение автомобилей для обнаружения поломки. Если будет зарегистрировано падение давления в топливной рампе, мощность двигателя автоматически снизится. После этого водитель сможет доехать до безопасного места и вызвать помощь.

Около 520 тысяч отзываемых автомобилей были проданы в США, прочие — в других странах по всему миру. К настоящему времени Ford уже получил 54 жалобы на возгорания 1,5-литровых двигателей.

Несколькими днями ранее Lamborghini объявила отзыв новых суперкаров Countach LPI 800-4. У машин могут на ходу выпадать стеклянные панели, закрывающие моторный отсек, что создаёт угрозу аварии для автомобилей, следующих позади. Дефект впервые обнаружили в Катаре, при этом под акцию попали экземпляры, зарегистрированные в США.