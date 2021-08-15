6 советов, как защитить кузов от сколов и царапин

Команда Авто.ру
Даже если вы очень аккуратный водитель, шансы обнаружить на своём автомобиле царапину или получить скол на трассе всё равно велики. Увы, полностью обезопасить лакокрасочное покрытие кузова от повреждений и выгорания нереально. Но можно снизить возможный урон: вот несколько простых советов.
Совет #1: Избегайте стоянок под палящим солнцем
Как видите, первый совет не связан ни со сколами, ни с царапинами. Однако прямое воздействие ультрафиолета и перепады температур могут обработать автомобиль не менее жестоко, чем грязь и летящий из-под колёс гравий.
От долгих стоянок на открытом солнце, особенно в жаркое время года, краска на автомобильном кузове стареет, оттенок лишается сочности, а лак теряет блеск. Поэтому летом по возможности ищите тенистые места или пользуйтесь услугами крытых паркингов.
Совет #2: Мойте кузов. Но с умом
Дорожная грязь, которая неизбежно покрывает кузов автомобиля, содержит множество агрессивных компонентов, которыми «удобряют» дорогу проезжающие автомобили. То же самое — причём в большей степени — касается грязного снега и той каши, что лежит на дорогах с ноября по апрель. Соль, реагенты и продукты износа шин и тормозных колодок, если их вовремя не смыть, атакуют лакокрасочное покрытие и через микротрещины в краске добираются до голого металла, провоцируя коррозию.
Лучшим способом избавить автомобиль от медленной гибели считается мойка. Однако не стоит слишком часто и усердно пользоваться чистящими средствами. В особенности — пеной низкого качества на дешёвых автомойках: состав такой жижи никому неизвестен, а об активности компонентов можно лишь догадываться. Поэтому совет банален: отправляясь на моечный комплекс, выбирайте сервис посолиднее.
Совет #3: Не пренебрегайте полировкой
Когда-то заехать на мойку и потратить чуть больше времени на дополнительную защиту полиролью и впрямь считалось хорошим решением. Но у регулярного наведения блеска есть большой минус: такая процедура раз за разом стирает слой защитного лака и краски. Это касается не только радикальной абразивной полировки, разглаживающей микроцарапины на кузове, но и вполне рядового нанесения воскового состава с помощью хлопковых салфеток или шлифовальной насадки. Здесь вывод один: по возможности увеличьте интервал между посещением студий полировки и детейлинг-центров или выбирайте наиболее щадящие варианты защиты кузова.
Совет #4: Используйте плёнку
Одним из самых эффективных способов защиты ЛКП сегодня считаются защитные плёнки — виниловые или на основе полиуретана. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но в любом случае такая «вторая кожа» способна эффективно отражать атаку камней и грязи из-под колёс.
Винил — более твёрдый по составу и хуже принимает форму кузовных панелей, а с течением времени может лопаться и отклеиваться. Полиуретан толще, пластичнее, но дороже. Зато может самовосстанавливаться — кузову достаточно нагреться на солнце, чтобы мелкие потёртости на плёнке исчезли.
Совет #5: Подумайте о нанесении «керамики» или «жидкого стекла»
Альтернатива дорогой плёнке — жидкие составы на основе оксидов кремния, титана и алюминия в сочетании со специальными полимерами. При высыхании они затвердевают и образуют на кузове тонкую прочную «скорлупу». Автомобили с «керамикой» блестят лучше новых, но кроме эффектного внешнего вида дают и дополнительную защиту от грязи, дорожного абразива и небольших камешков.
Примерно так же наносят на кузов «жидкое стекло» — более дешёвое пластичное покрытие, которое тоже твердеет при высыхании. Правда, его защитные свойства слабее, а толщина слоя меньше. «Стекло» защитит кузов от грязи и пыли, а также эффективно отразит ультрафиолетовые лучи, однако в защите от механических повреждений тонкое покрытие проигрывает: выдерживает атаку разве что лёгкого «пескоструя». А ещё оба покрытия требуют регулярного обновления.
Совет #6: Изучите ассортимент автохимии
Правило «хочешь, чтобы было сделано хорошо, — сделай сам» применимо и в деле защиты автомобильного кузова. А главное, современные непрофессиональные средства из магазина автохимии позволяют сэкономить и не обращаться в специализированные центры.
Что важно знать, выбирая наиболее подходящую автокосметику? Во-первых, действительно качественные продукты существуют и доступны рядовому автомобилисту. Во-вторых, помимо блеска с их помощью можно добиться неплохого гидрофобного эффекта и защитить машину от дорожной грязи. Минус только один: срок службы таких составов составляет пару месяцев и надеяться на защиту от камней и песка не приходится.
Это далеко не всё, что стоит знать о защите кузова своей машины. Подробный материал с советами, лайфхаками, а главное — примерными ценами на такие услуги — можно прочитать в Журнале Авто.ру. Переходите, смотрите, сохраняйте в закладках!