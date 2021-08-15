6 советов, как защитить кузов от сколов и царапин

Совет #1: Избегайте стоянок под палящим солнцем

Как видите, первый совет не связан ни со сколами, ни с царапинами. Однако прямое воздействие ультрафиолета и перепады температур могут обработать автомобиль не менее жестоко, чем грязь и летящий из-под колёс гравий.

От долгих стоянок на открытом солнце, особенно в жаркое время года, краска на автомобильном кузове стареет, оттенок лишается сочности, а лак теряет блеск. Поэтому летом по возможности ищите тенистые места или пользуйтесь услугами крытых паркингов.