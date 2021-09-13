6 метров и 5 тонн: известны характеристики премиального вэна Aurus Arsenal

Дмитрий Елизаров
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на минивэн Aurus Arsenal. Тем самым впервые стали известны некоторые его технические характеристики, включая вес и габариты. При этом ОТТС выписано на бронированную версию Арсенала, которую согласно документу соберут ограниченной партией, не превышающей 100 экземпляров.
- Бронированный Aurus Arsenal назван в ОТТС «автомобилем специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров». Класс бронирования в документе не указывается, но правительственный лимузин Aurus Senat имеет бронезащиту высшего класса VR10. При этом он значительно крупнее.
- Aurus Arsenal имеет габариты 5980х2020х2090 миллиметров при колёсной базе 3550 миллиметров. Тем самым по длине он занимает промежуточное положение между седаном Aurus Senat со стандартной колёсной базой и его «растянутой» модификацией, длина которой составляет 6,6 метра.
- Весит бронированный минивэн 4950 килограммов. Это примерно на 400 килограммов меньше, чем у бронированного седана, что заставляет предположить более скромный класс защиты, чем у легковых моделей Aurus. В салоне Арсенала четыре ряда посадочных мест, но каждый состоит только из двух кресел.
- Силовая установка минивэна идентична той, что применяется на седане. Это 4,4-литровый V8 НАМИ-4123, который вместе с электромотором развивает 598 л.с. и работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Aurus Arsenal комплектуется безальтернативными 20-дюймовыми колёсами. Производителем вэна в документе указан ФГУП НАМИ.
Будут ли такие Aurus Arsenal доступны в свободной продаже, пока не сообщается. Официальной премьеры минивэна не было, хотя автомобили уже используются российскими властями. Ближайшей новинкой бренда Aurus должен стать внедорожник Komendant: его премьера после неоднократных переносов назначена на весну следующего года.