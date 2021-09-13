6 метров и 5 тонн: известны характеристики премиального вэна Aurus Arsenal

Бронированный Aurus Arsenal назван в ОТТС «автомобилем специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров». Класс бронирования в документе не указывается, но правительственный лимузин Aurus Senat имеет бронезащиту высшего класса VR10. При этом он значительно крупнее.

Aurus Arsenal имеет габариты 5980х2020х2090 миллиметров при колёсной базе 3550 миллиметров. Тем самым по длине он занимает промежуточное положение между седаном Aurus Senat со стандартной колёсной базой и его «растянутой» модификацией, длина которой составляет 6,6 метра.

Весит бронированный минивэн 4950 килограммов. Это примерно на 400 килограммов меньше, чем у бронированного седана, что заставляет предположить более скромный класс защиты, чем у легковых моделей Aurus. В салоне Арсенала четыре ряда посадочных мест, но каждый состоит только из двух кресел.

Силовая установка минивэна идентична той, что применяется на седане. Это 4,4-литровый V8 НАМИ-4123, который вместе с электромотором развивает 598 л.с. и работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Aurus Arsenal комплектуется безальтернативными 20-дюймовыми колёсами. Производителем вэна в документе указан ФГУП НАМИ.

Будут ли такие Aurus Arsenal доступны в свободной продаже, пока не сообщается. Официальной премьеры минивэна не было, хотя автомобили уже используются российскими властями. Ближайшей новинкой бренда Aurus должен стать внедорожник Komendant: его премьера после неоднократных переносов назначена на весну следующего года.