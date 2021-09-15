6 интересных машин с Авто.ру по цене Lada Granta

Начнём с больших и чёрных седанов. Ведь именно такой формат автомобиля первым приходит на ум при фразе «больше машины за меньшие деньги». В данном случае речь идёт о пятиметровой BMW 735i в олдскульном, но стильном кузове E38. Если судить по фото и описанию на Авто.ру, 3,5-литровый «бумер» полностью исправен и не нуждается в сервисе или диагностике. А продавец (он же владелец с 2009 года) готов рассказать всё о богатой «начинке» и нюансах обслуживания BMW, которая прямо сейчас стоит... дешевле новой «Гранты»!

Если вы ценитель седанов или целенаправленно ищете предложения в трёхобъёмном кузове, то взгляните на другие варианты Авто.ру в бюджете Lada Granta.