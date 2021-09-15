6 интересных машин с Авто.ру по цене Lada Granta

Константин Новацкий
С начала 2021 года АвтоВАЗ успел пять раз переписать ценники, а доступная Granta, от стоимости которой мы уже отталкивались в поиске альтернатив на российском рынке, за девять месяцев подорожала на 57 тысяч рублей. Сегодня мы опять взяли за бенчмарк Гранту и заглянули в раздел объявлений Авто.ру, чтобы подыскать самые интересные предложения в диапазоне 546 000 – 790 000 рублей — именно столько сейчас стоит отечественный бестселлер, в зависимости от комплектации. И вот что нашли.
Начнём с больших и чёрных седанов. Ведь именно такой формат автомобиля первым приходит на ум при фразе «больше машины за меньшие деньги». В данном случае речь идёт о пятиметровой BMW 735i в олдскульном, но стильном кузове E38. Если судить по фото и описанию на Авто.ру, 3,5-литровый «бумер» полностью исправен и не нуждается в сервисе или диагностике. А продавец (он же владелец с 2009 года) готов рассказать всё о богатой «начинке» и нюансах обслуживания BMW, которая прямо сейчас стоит... дешевле новой «Гранты»!
Если вы ценитель седанов или целенаправленно ищете предложения в трёхобъёмном кузове, то взгляните на другие варианты Авто.ру в бюджете Lada Granta.
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Хочется больше спорта? Как насчёт Subaru? Причём в данном случае нас будут интересовать не 400-литровый багажник и отделка салона, а потенциал оппозитного мотора WRX и состояние автомобиля, оценённого в 760 тысяч рублей.
Двухлитровый двигатель «Импрезы» полностью перебран, но не тюнингован. Пробег после «капиталки» составляет 3500 километров, а другие узлы, по заверению продавца, модифицировались для повседневной эксплуатации. При этом 280-сильный автомобиль ездил нечасто и немного, что, по всей видимости, позволяет считать его «почти новым». А за бонус к покупке можно принять лёгкий и ненавязчивый стайлинг и без того стильного кузова.
На всякий случай здесь мы собрали другие мощные седаны с Авто.ру. Каждый из них может предложить больше 250 «лошадей» за не очень большие деньги.
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А как насчёт «горячих» хэтчбеков? Культовая турбированная «трёшка» второго поколения развивала достойные 260 лошадиных сил и ускорялась до 100 км/ч примерно за шесть секунд, здорово цепляясь за асфальт в поворотах. Сегодня шильдик MPS не столь популярен, а «живые» хэтчи встречаются на дорогах реже, чем электрические Теслы. Тем интереснее находка с Авто.ру, которую считают отлично сохранившейся. По словам продавца, Mazda не знала ни ДТП, ни работ по кузову. А вот в модернизацию шасси и мотора вложено немало средств и времени, так что вполне вероятно, что «шесть-и-одна» до «сотни» уже потеряли актуальность.
Само собой, мы присмотрели для вас намного больше хэтчбеков — а потом отобрали из них самые быстрые и доступные. Все — строго в заданном ценовом диапазоне.
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Имея 700–800 тысяч в кармане, можно стать обладателем кроссовера с кожей, стилем и именем. Это мы сейчас про Porsche Cayenne с V8. И такое предложение на Авто.ру имеется.
Внедорожник 2007 года выпуска, по счастью, исправен и обслужен, а приятными дополнениями к плюсам этого экземпляра (оцените фото и оснащение) станут «родная» краска и отсутствие зарегистрированных аварий в истории. Ложка дёгтя, по мнению продавца, — царапины и сколы краски на бамперах.
А пока обратимся к другим доступным вседорожникам с Авто.ру. Вот они: все — с полным приводом и за разумные деньги.
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А что вы скажете, если взамен новенькой Granta кто-то предложит вам кабриолет? Например, такой, как эта A4 2007 года в хорошей комплектации, доступная на Авто.ру чуть больше чем за полмиллиона рублей.
Никаких сюрпризов нового владельца ждать не должно: всё, что касается механизма складной крыши, уже обслужено, кондиционер заправлен, а «болячки» наддувного мотора TFSI устранены нынешним владельцем. Хорош и кузов, однако дополнительная защита лакокрасочному покрытию всё же не повредит. Но это, кажется, уже мелочи.
На всякий случай: на Авто.ру есть и другие недорогие кабриолеты. Здесь мы собрали «открывашки» со всей России: от бюджетных до вполне статусных.
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Наконец, взглянем на купе. В диапазон от 550 до 790 тысяч рублей попадает великое множество симпатичных двухдверок с пробегом, так что выбрать что-то одно непросто... но мы всё же выбрали. RCZ 2010 года австрийской сборки до сих пор выглядит здорово. Во внешности этой модели, построенной на платформе хэтчбека 308, полно интересных деталей: выпуклости стекла и крыши, изгибы толстых стоек кузова, форма задних крыльев. «Спасибо» за это передаём дизайнеру Борису Райнмёллеру, рисовавшему концепт-кар в середине нулевых.
А вот сохранность машины — заслуга владельца, который (судя по описанию) не «прогуливал» визиты на ТО, катался без аварий и выбирал оригинальные запчасти и расходники. За всё время «ар-си-зетка» пробежала около полутора сотен тысяч километров и обзавелась новыми фильтрами, свечами, колодками, насосом и ещё кое-чем по электрике.
Если Peugeot не ваш выбор, но непременно хочется двухдверку, то здесь мы собрали все купе, чья стоимость сопоставима с Lada Granta. Взгляните.