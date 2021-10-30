6 квадроциклов с Авто.ру, которые вы захотите купить своему ребёнку

Возможно, это кого-то удивит, но большинство детских квадроциклов оснащены двигателем внутреннего сгорания, просто компактным и маломощным. Но есть и варианты с электриче­скими движками. Такие берут, чтобы «вкатиться»: приучить ребёнка не бояться скорости и дать почувствовать новые ощущения.

Среди достоинств электрических квадроциклов — тишина и отсутствие выхлопа. А модели послабее — вроде этого Gekkon — ещё и не пугают своей динамикой. Внешне аппараты для пилотов от 3,5 лет выглядят как настоящие: у них прочная рама, тормозные рукоятки на мотоциклетном руле и цепкие шины. Но «максималка», как правило, сильно ограничена.

Продавец этого Геккона дал понять, что квадроцикл почти новый и не ездил. За пятисильный аппарат с ограничителем скорости в диапазоне от 5 до 35 км﻿/﻿ч и трёхчасовым запасом батареи он просит треть топового «айфона».

На Авто.ру есть и другие модели с электромоторами. Несколько интересных мы собрали здесь.

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