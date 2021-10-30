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6 квадроциклов с Авто.ру, которые вы захотите купить своему ребёнку

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Константин Новацкий

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Да-да, сегодня говорим о технике для детей. Малыши растут, педальных автомобильчиков им становится мало, а скорости, которые развивают электрические машинки в ТЦ и парках, уже не впечатляют. На помощь придут аппараты пошустрее, которые тоже есть на Авто.ру. Посмотрите, какими бывают детские «квадрики» и сколько они стоят. В конце концов, скоро Новый год! И Деду Морозу, возможно, понадобится мешок побольше.

Motax Gekkon
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Возможно, это кого-то удивит, но большинство детских квадроциклов оснащены двигателем внутреннего сгорания, просто компактным и маломощным. Но есть и варианты с электриче­скими движками. Такие берут, чтобы «вкатиться»: приучить ребёнка не бояться скорости и дать почувствовать новые ощущения.

Среди достоинств электрических квадроциклов — тишина и отсутствие выхлопа. А модели послабее — вроде этого Gekkon — ещё и не пугают своей динамикой. Внешне аппараты для пилотов от 3,5 лет выглядят как настоящие: у них прочная рама, тормозные рукоятки на мотоциклетном руле и цепкие шины. Но «максималка», как правило, сильно ограничена.

Продавец этого Геккона дал понять, что квадроцикл почти новый и не ездил. За пятисильный аппарат с ограничителем скорости в диапазоне от 5 до 35 км﻿/﻿ч и трёхчасовым запасом батареи он просит треть топового «айфона».

На Авто.ру есть и другие модели с электромоторами. Несколько интересных мы собрали здесь.

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Mowgli Mini Hardy
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И всё же аппараты с ДВС кажутся более интересными. Например, этот 40-килограммовый детский Mowgli. Под обтекателем из пластика скрыт четырёхтактный моторчик объёмом 45 кубических сантиметров, максимальная отдача которого составляет всего две с половиной лошадиные силы. Зато тут «взрослый» звук, стильная внешность и мягкая подвеска. А ещё такую технику нужно заправлять топливом, как настоящую (причём не смешивая бензин с маслом).

Квадроциклов, подобных этому, на Авто.ру много, и большинство моделей не только круто выглядят и шустро едут, но и обладают функцией «родитель­ского контроля» — дистанционного выключения мотора, если ребёнок поехал не туда.

Все актуальные предложения мощностью до 5 лошадиных сил мы собрали здесь.

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Polaris Sportsman 90
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А эта, «взрослая» с виду, утилитарная модель подойдёт тем, кто уверенно сидит в седле и не боится приключений. 90-кубовый бензиновый мотор Поляриса мощнее (7 лошадиных сил), а возможности для преодоления препят­ствий — шире. Также неплоха и грузо­подъёмность: рама и подвеска готовы принять даже взрослого человека, но идеальным райдером для Sportsman всё же остаётся подросток — в экипировке и с багажом, который легко крепится на двух площадках.

Впрочем, «утилитарники» — не единственный вид квадроциклов в условной категории «до 10 лошадиных сил». Здесь мы собрали другие модели: тяговитые, быстрые и яркие.

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Stels ATV-110
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Лёгкая 8-сильная модель от компании Stels выглядит очень задорно. Визуальной дерзости добавляют разноширокие колёса и развитые щитки, а 110-кубовый двухтактный мотор способен разогнать эту малютку до 60 километров в час. Идеально для уик-энда на природе!

По словам производителя, этот «квадр» обожает сложный рельеф и играючи взбирается на подъёмы. А компактные габариты (1,5×0,9 метра) и наличие задней передачи позволят объезжать те препятствия, которые большая и широкая техника вынуждена брать напролом. Однако для полноценных первых шагов в спорте и трюков с отрывом от земли (да, мы всё ещё говорим о детских квадроциклах) стоит подыскать аппарат иного рода.

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Yamaha Raptor YFM90
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Чтобы научиться прыгать (а это «квадрики» умеют независимо от размера), нужна спортивная и устойчивая модель с мягкой длинноходной подвеской и мощным мотором. В арсенале этого Раптора — два десятка лошадиных сил, снятых с 88-кубового мотора, а также шасси с регулируемой подвеской, рассчитанное на активную езду.

Что именно считать спортом: гонки по кочкам, прыжки с трамплинов, заносы по снежной каше или полноценный детский квадрокросс на специальных трассах — решать райдеру и его родителям. В любом случае езда на спортивном квадроцикле будет быстрой и богатой на эмоции.

Интересно, что в числе альтернатив Ямахе на Авто.ру особо выделяется эта, ещё более мощная модель с 26-сильным мотором. Взгляните.

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Бонус: Sherhan Cruiser Lux
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Возможно ли пройти мимо квадроциклов, замаскиро­ванных под внедорожники? Вот и мы не смогли. В сравнении с пластмассовой машинкой из парка аттракционов, этот «Шерхан» не такой уж и детский, каким может казаться на первый взгляд. 150-кубовый силовой агрегат развивает 15 лошадиных сил, а максимальная скорость равна 60 км﻿/﻿ч. Причём даже с пассажиром!

Из других плюсиков Шерхана отметим лебёдку, смонтированную на стальном бампере, высокое лобовое стекло, зеркала заднего вида и защитные поручни по периметру кузова, ремни безопасности, полно­размерную «запаску» и крепление для канистры с топливом. Также изготовитель готов дооснастить «квадро-Jeep» бортовой акустикой и даже яркой подсветкой салона и днища. 

Кстати: ценителям армейской классики стоит взглянуть на эти миниатюрные аппараты.

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Задумывались о покупке подобной техники для ребёнка?

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