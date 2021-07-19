5 подержанных седанов за цену 2–3 миллиона рублей: выбор Авто.ру

Toyota Camry — королева российского бизнес-класса, одинаково широко используемая и в корпоративных гаражах, и в личном владении. Несмотря на довольно агрессивную внешность, это в первую очередь комфортный седан с хорошей шумоизоляцией, неплохой эргономикой и отличной плавностью хода. Но главное в Тойоте, конечно, имидж неубиваемого и ликвидного автомобиля!

Лучше обычной Камри может быть только Камри с V6. Это классический «атмосферник» с налоговыгодной мощностью 249 л.с., который в дополнение к динамике прилагает классный звук и достойный уровень надёжности. Ресурс V6 — более 300 тыс. км, «автомат», при аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании, прослужит не меньше. Остальные возможные проблемы — мелочи жизни.

Имея 3 миллиона, можно поискать и новую Camry 3.5. А тем, кто хочет сэкономить, посоветуем двухлетний седан с небольшим пробегом и в богатой комплектации, который обойдётся примерно в 2,5 миллиона рублей.