5 подержанных седанов за цену 2–3 миллиона рублей: выбор Авто.ру
Вячеслав Залевский
Согласны, с таким бюджетом можно купить и новый четырёхдверный автомобиль. Но что делать, если хочется не просто седан, а мощный и престижный бизнес-класс? Или вообще представительский автомобиль?! Пожалуйте на вторичный рынок. Мы подобрали на нём пять интересных вариантов из разных классов, но за один бюджет — не дороже трёх миллионов рублей.
Toyota Camry — королева российского бизнес-класса, одинаково широко используемая и в корпоративных гаражах, и в личном владении. Несмотря на довольно агрессивную внешность, это в первую очередь комфортный седан с хорошей шумоизоляцией, неплохой эргономикой и отличной плавностью хода. Но главное в Тойоте, конечно, имидж неубиваемого и ликвидного автомобиля!
Лучше обычной Камри может быть только Камри с V6. Это классический «атмосферник» с налоговыгодной мощностью 249 л.с., который в дополнение к динамике прилагает классный звук и достойный уровень надёжности. Ресурс V6 — более 300 тыс. км, «автомат», при аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании, прослужит не меньше. Остальные возможные проблемы — мелочи жизни.
Имея 3 миллиона, можно поискать и новую Camry 3.5. А тем, кто хочет сэкономить, посоветуем двухлетний седан с небольшим пробегом и в богатой комплектации, который обойдётся примерно в 2,5 миллиона рублей.
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«Пятёрка» BMW — классика премиального бизнес-класса. У неё эффектная, но без дизайнерских перегибов внешность и привычный по архитектуре салон, где главные удобства отведены водителю. Несмотря на обилие современных опций, на ходу BMW не производит впечатление четырёхколёсного компьютера. Седан комфортен, но если надо, то может и зажечь. Таким автомобилем интересно управлять самому.
Оптимальная «пятёрка» — версия 520d xDrive. 190 дизельных сил сочетают приличную динамику с экономичностью. Образцово настроенный полный привод xDrive зимой подарит не только уверенность, но и водительское удовольствие. К турбодизелю В47D20 в плане надёжности претензий нет. А 8‑ступенчатый «автомат» ZF при своевременной замене масла проживёт до 300 тыс. км.
Два миллиона — низ рынка по полноприводным дорестайлинговым машинам поколения G30. На трёхлетний седан с пробегом до 100 тыс. км нужно закладывать как минимум 2,6–2,7 млн рублей.
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Не хотите «быть как все»? Посмотрите в другую сторону от «немецкой тройки» — например, на Lexus GS. Он симпатичен и узнаваем, но в потоке встречается редко. Интерьер уютный, роскошно отделан, щедро сдобрен опциями и просторен. Едет этот Lexus по-европейски — у него точный руль, отзывчивая педаль газа и хваткие тормоза. А слегка зажатая подвеска не доставляет дискомфорта.
Оптимальный Lexus – версия GS 350 с V6 мощностью 317 л.с. У неё убедительная динамика, а полный привод поможет справиться с машиной зимой. Двигатель 2GR, при должном обслуживании и контроле за состоянием системы охлаждения, пройдёт не меньше 300 тыс. км.
Двух миллионов (или чуть больше) вполне хватит на приличный полноприводный дорестайлинговый GS 2012–2014 годов выпуска с пробегом около 150 тыс. км. Рестайлинговые машины, увы, в Россию уже не поставлялись.
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Хочется Mercedes-Benz, но не хочется покупать скучный Е‑класс? CLS — это тоже седан, который прикидывается купе. И получается у него неплохо. Правда, из-за необычного силуэта на втором ряду будет тесновато, но в целом салон очень уютный. Сзади есть подогрев, свой климат-контроль, ниши под мелочёвку и разъёмы на 12 В. На ходу CLS, несмотря на умеренные крены и плотную подвеску, далёк от азарта. Но кого это волнует при такой внешности?!
Лучший выбор — версия CLS 350 CDI 4Matic. Турбодизель OM642 вполне надёжен и не склонен к перегревам, а ресурс цепи ГРМ — около 200 тыс. км. Механическая часть полноприводной трансмиссии особых хлопот не доставляет, ресурс раздаточной коробки — примерно 250 тысяч километров.
Правда, приличный CLS 350 CDI за два миллиона не купишь. Стоит добавить ещё тысяч 300–500, чтобы приобрести рестайлинговый седан поколения С218 с пробегом до 100 тыс. км.
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Хороший вариант для тех, кому нужен большой представительский седан за вменяемые деньги. Audi A8 не такой чопорный, как S‑класс, и подкупает строгой арийской внешностью и уютным салоном в стиле техно. На ходу седан будет таким, каким захочет водитель, выбравший один из режимов системы Audi drive select — от комфортного лайнера на подушке пневмоподвески до спорткара в кузове лимузина.
Если уж брать А8, то с трёхлитровым дизелем. Из очевидных бонусов — небольшой транспортный налог, низкий расход топлива и приятные 550 Нм крутящего момента. Ресурс турбины — около 170 тыс. км, но сам мотор может пройти и полмиллиона километров.
Выбор дизельных А8 по цене 2–3 млн рублей небогат — но это будут ухоженные экземпляры III поколения с относительно небольшим пробегом. В реальности машин больше, просто стоят они дешевле.