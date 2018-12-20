5 неизвестных прототипов из запасников Porsche
Компания Porsche регулярно выпускает на собственном Youtube-канале подборки необычных автомобилей, а также интересные факты о них. Свежий эпизод – о машинах, которым не предназначено было стать серийными. А мы решили рассказать о них немного подробнее.
1. Porsche 984: завтра был Boxster
Одно из направлений деятельности Porsche – инжиниринг «на сторону». Например, с помощью немцев создавался наш ВАЗ-2108. А ещё в 80-х инженеры компании разрабатывали проект родстера для одного из брендов концерна Volkswagen. Проект, правда, в итоге прикрыли – но наработки остались. На их основе в Porsche подумывали выпустить недорогой спорткар «начального уровня» – и в 1984–1987 годах даже работали над прототипом Porsche 984. У него была жёсткая складная крыша, двухлитровый мотор мощностью 135 л.с. и... полный привод! При этом весила машина всего 880 килограммов. Увы, тогда не сложилось, но спустя десять лет мы получили Porsche Boxster.
2. Porsche Cayenne Cabrio: уверены, что хотите это увидеть?
Помните шутки про «кабрио-кроссовер» Nissan Murano, когда тот появился в 2011 году? Машине пророчили провал, что в итоге и случилось. Но, оказывается, у Porsche тоже были планы на кроссовер без крыши! В 2002 году немцы создали прототип Cayenne Cabrio: у него две двери, четыре места и открытый кузов типа Targa. К счастью, в Вайсахе вовремя одумались и не стали веселить мир. Хотя о первоначальной серьёзности намерений Porsche свидетельствует тот факт, что прототипу сделали два варианта задней части кузова и оригинальные фары.
3. Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster: назад к истокам
В Porsche регулярно возвращаются к теме спидстера – ведь в 50-х годах такие машины создали компании репутацию производителя самых быстрых гоночных автомобилей. Один из таких автомобилей – прототип, созданный в 1987 году. Заложенная в него идея была радикальной, а её исполнение – до гениального простым. С 911-го срезали крышу вместе со стёклами, и накрыли кузов пластиковым колпаком с вырезом под единственного седока и малюсеньким дефлектором на месте лобового стекла.
А в 1989-м увидел свет и серийный 911 Carrera Speedster. Но тот уже был для двоих и со стеклом почти нормальных размеров.
4. Porsche Panamericana: с днем рождения, Ферри!
Единственный в подборке прототип, уже демонстрировавшийся всему свету – на Франкфуртском автосалоне 1989 года. У машины, созданной на базе Porsche 911, был уникальный карбоновый кузов с открытыми колёсными арками (над дизайном работал Ульрих Бец, создатель BMW Z1), мягкая крыша на молнии, огромный для 911-го дорожный просвет, 250-сильный мотор с 5-ступенчатой «механикой» и шины с вырезанными на протекторе логотипами марки. Машину создали всего за несколько месяцев – как подарок к 80-летию сына основателя фирмы, Фердинанда Порше-младшего.
5. Porsche 918 Spyder rolling chassis: я маленькая лошадка
Среди прототипов это, пожалуй, самый известный автомобильный «мул» в истории. Подогревая интерес к грядущему гиперкару Porsche 918, немцы не стеснялись демонстрировать журналистам инженерное шасси для тестирования узлов и агрегатов. А те прилежно пересказывали читателям все подробности создания самого быстрого серийного Porsche.
А вот и сам ролик, если интересно.