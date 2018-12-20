5 неизвестных прототипов из запасников Porsche

В Porsche регулярно возвращаются к теме спидстера – ведь в 50-х годах такие машины создали компании репутацию производителя самых быстрых гоночных автомобилей. Один из таких автомобилей – прототип, созданный в 1987 году. Заложенная в него идея была радикальной, а её исполнение – до гениального простым. С 911-го срезали крышу вместе со стёклами, и накрыли кузов пластиковым колпаком с вырезом под единственного седока и малюсеньким дефлектором на месте лобового стекла.

А в 1989-м увидел свет и серийный 911 Carrera Speedster. Но тот уже был для двоих и со стеклом почти нормальных размеров.



