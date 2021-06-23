Одинокий Мустанг в пустом Лос-Анджелесе. Фотопост

Добро пожаловать! Пять невероятно роскошных минивэнов на Авто.ру

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Константин Новацкий

Ищете прсторную машину, способную стать добротным офисом на колёсах? Желаете, чтобы было удобно и непременно «дорого-богато»? Готовы доплатить за высокий потолок, раскладные столики и хрусталь в мини-баре? Тогда вместо громил-внедорожников вроде Cadillac Escalade рекомендуем взглянуть на эти щедро фарширо­ванные бизнес-шаттлы. Интерьер каждого из минивэнов по-особенному гостеприимен, а вот цена... Что ж, роскошный офис принято оценивать в хорошие деньги. Оцените и вы.

Toyota Alphard за 11 миллионов
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Особенности и манеры этого японского «лайнера» вам наверняка знакомы — в заводской комплектации Альфард готов принять на борт до шести человек, а благодаря мягкому шасси, приличной шумоизоляции и вентилируемым креслам-оттоманкам второго ряда, он способен окружить пассажиров комфортом и настроить на деловой лад, даже застряв в мёртвой пробке.

Однако конкретно этот Alphard ещё круче! Минивэн, выставленный на Авто.ру почти за 11 миллионов рублей, снабжён массивной перегородкой для пассажир­ского отсека, широченным экраном, на котором с одинаковым удобством можно показывать презентации и наслаждаться просмотром фильмов, а также дорогой на вид и ощупь отделкой. Продавец Тойоты, как заправский бизнесмен, решил сэкономить время и буквы, так что описание машины максимально скромное. А зря: ценник и фото­графии интерьера пробуждают интерес к коммуникации.

Не станем спрашивать, есть ли у вас с собой такие деньги, а лишь услужливо предложим подборку других Альфардов с Авто.ру.

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Mercedes-Benz Vito за 11,5 миллиона
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Если в вашем гараже (или, по меньшей мере, в шорт-листе ближайших авто­мобильных покупок) уже есть пара Майбахов — седан S‑класса и внедорожник GLS — то для создания премиального триптиха не хватает вот этого «Вито» в двухцветном окрасе. Открываем дверь?

Внутри притаилась роскошь, смешанная с сибаритством, но простить этому салону нарочитый выпендрёж легче лёгкого. Ведь пассажирам предлагается отдых в вентилиру­емых бежевых креслах-кроватях от «семёрки» BMW с видом на 48-дюймовый телевизор, вмонтиро­ванный в перегородку, а также потолок «звёздное небо» с эффектом падающих светил. Когда с релаксом будет покончено, можно немного поработать на компьютере или послушать бизнес-подкаст через акустику 5.1 со встроенным сабвуфером. Разумеется, «потайные» отсеки с напитками, электроникой и выдвижными столиками присут­ствуют в полном объёме. Иначе цена автомобиля не достигла бы одиннадцати с половиной миллионов. Да-да, и это — с учётом пробега в 84 000 километров!

К слову, это не единственный люксовый Vito на Авто.ру — как вам, например, бронированные вэны?

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Chevrolet Express за 22 миллиона
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Нет, это вовсе не доработанный вариант «Эскалейда» с поднятой крышей, а лишь узнаваемое «лицо», натянутое на ещё большую по габаритам модель концерна General Motors. Впрочем, внешность в данном случае — далеко не главная фишка вэна Express. За тониро­ванными дверьми прячется роскошный интерьер, обитый дорогими материалами, щедро украшенный деревом и заполненный электроникой под самую крышу (она, к слову, панорамная, с затемне­нием).

Посадочных мест всего три, что при выдающихся габаритах автомобиля кажется нерациональным. Однако индивиду­альные кресла (с 18 регулировками) расставлены так, чтобы каждому из пассажиров досталось как можно больше пространства: сидеть — так вытянув ноги, стоять — так в полный рост, работать — так с комфортом офиса класса «А». Признаки индивидуальной сборки (вэн собран под конкретного заказчика) — фурнитура от Mercedes-Benz, декоративные панели из натуральных материалов, амбиентная подсветка и центральная консоль, в которой прячутся ёмкий мини-бар, раскладные столики и перчаточный ящик. Цена с учётом подготовки автомобиля, доводки адаптивной пневмо­подвески, прокладки шумовибро­изоляции и усиления кузова взлетает до нескромных 21,9 миллиона рублей. Дороже большинства величественных лимузинов, но всё ещё дешевле частного джета.

К слову, вариантов «фаршировки» громадного Chevrolet Express оказалось так много, что изучать автомобили с Авто.ру можно часами.

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Mercedes-Benz V-Class Z’art за 29 миллионов
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А вот и неизменный лидер подборки дорогих и пафосных минивэнов — немецкий V‑класс, чьи интерьеры в разных вариантах кастомизации готовы преподать уроки хороших манер даже Майбахам. На сегодня стоимость самого «фарширо­ванного» бизнес-шаттла со звездой на капоте пробивает отметку в 28 миллионов рублей — интерьер именно этого «Мерседеса» вы сейчас разглядываете.

Атмосфера шика и блаженства здесь создана не только материалами отделки и компонентами, которые затрудни­тельно встретить в обычных микро­автобусах (часто ли вы встречаете там 40-дюймовую ЖК‑панель, бар с электро­приводом, хрусталь баккара, скрытый сейф или, скажем, часы IWC?), но и деликатностью процесса инсталляции.

Формально двухместный задний отсек V-класса при необходимости предложит пассажирам ещё два раскладных сиденья, которые «вырастают» из толстой салонной перегородки. Всё, что нужно, — распорядиться их разложить и слегка поступиться собственным комфортом, убрав площадку для ног. Чего не сделаешь, чтобы громадный вэн принял на борт больше трёх пассажиров...

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Mercedes-Benz V-Class Everest за 30 миллионов
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Четыре человека войдут в салон и этого «ви-класса», но сделают это по-азиатски, предварительно разувшись. Иначе велик шанс оставить следы на белой (или «реально белой», как настаивает продавец) салонной обивке.

За сумму, сопоставимую со стоимостью «золотого паспорта», вы получаете погонные метры первосортной кожи, невидимые глазом, но прекрасно ощущаемые телом технологии комфорта (от раздельного климата до массажа и вентиляции кресел), множество подстаканников и охлаждаемый бокс со спиртным, перелив­чатую подсветку салона, громадный телевизор с серво­приводом, топовый «звук» и дерево, по которому можно постучать «на удачу», инвестируя в молодой стартап. Впрочем, если почти тридцать миллионов на покупку минивэна вы готовы назвать допустимыми тратами, удача будто бы не покидала вас вовсе.

Насмотрелись на пару дорогущих V-Class? Взгляните на остальные — они тоже ого-го! 

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Минивэн может стоить десятки миллионов?

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