Добро пожаловать! Пять невероятно роскошных минивэнов на Авто.ру

Особенности и манеры этого японского «лайнера» вам наверняка знакомы — в заводской комплектации Альфард готов принять на борт до шести человек, а благодаря мягкому шасси, приличной шумоизоляции и вентилируемым креслам-оттоманкам второго ряда, он способен окружить пассажиров комфортом и настроить на деловой лад, даже застряв в мёртвой пробке.

Однако конкретно этот Alphard ещё круче! Минивэн, выставленный на Авто.ру почти за 11 миллионов рублей, снабжён массивной перегородкой для пассажир­ского отсека, широченным экраном, на котором с одинаковым удобством можно показывать презентации и наслаждаться просмотром фильмов, а также дорогой на вид и ощупь отделкой. Продавец Тойоты, как заправский бизнесмен, решил сэкономить время и буквы, так что описание машины максимально скромное. А зря: ценник и фото­графии интерьера пробуждают интерес к коммуникации.

Не станем спрашивать, есть ли у вас с собой такие деньги, а лишь услужливо предложим подборку других Альфардов с Авто.ру.