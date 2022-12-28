Команда Авто.ру
Загруженность дорог и средняя скорость, маршруты и частота поездок на каршеринге и такси — специалисты «Развязки», дата-блога столичного ЦОДД, собрали и проанализировали для Журнала Авто.ру огромный массив данных, чтобы составить прогноз транспортной ситуации в Москве на предновогоднюю неделю и зимние каникулы. Мы выбрали из этого самые главные факты.
Машин станет меньше на последней неделе декабря
Финальным рабочим днём года следует считать предпоследнюю пятницу, 23 декабря. Поэтому на заключительной календарной неделе трафик у главных деловых центров столицы резко сокращается. Например, ежедневный поток такси к небоскрёбам «Москва-Сити» падает более чем на 1,2 тысячи поездок и не восстанавливается до конца каникул.
После праздников люди возвращаются в офисы неспешно. В первый рабочий день нового года транспортная обстановка около крупных бизнес-кварталов вроде «Даниловской мануфактуры» и «Москвы-Сити» куда спокойнее, чем в предпоследнюю пятницу прошлого года. И только ближе к концу недели показатели поднимаются до привычного уровня. Лишь к февралю число поездок достигает осенних показателей.
В конце года больше всего машин у торговых центров
Перед Новым годом москвичи активно закупают подарки, продукты на праздничный стол и встречаются с друзьями. Пик поездок приходится на заключительные выходные и начало последней недели: загруженность дорог вокруг всех значимых торговых точек и популярных мест отдыха ощутимо растёт.
И эксперты отмечают на фоне ажиотажа более рациональное поведение горожан. Статистика показывает, что количество уезжающих от ТРЦ такси обычно превышает число приезжающих. То есть люди предпочитают отправляться за покупками на общественном транспорте — метро или автобусе, а возвращаются домой с сумками уже на автомобиле с водителем. Либо на каршеринге — машины краткосрочной аренды тоже пользуются стабильным спросом на парковках моллов.
У вокзалов и аэропортов два пика активности
За день-два до Нового года люди начинают массово покидать Москву: одни отправляются в путешествие, другие — навестить родных. В 2021-м максимальное число поездок в аэропорты и на крупные железнодорожные станции пришлось на 30 декабря. В тот день только на Комсомольскую площадь (у Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалом) такси привозило клиентов более 10,6 тысячи раз! Вероятно, в 2022-м сценарий повторится.
Любопытно, что авиапассажиры охотнее пользуются каршерингом, а те, кто предпочитает ехать на поезде, выбирают, в основном, такси. Специалисты связывают это с опасением потратить слишком много времени на поиск парковки у вокзала.
Обратная волна миграции приходится на пару заключительных дней длинных каникул. 8 января 2022 года от всё той же Комсомольской площади такси заказывали в 4,9 раза чаще, чем 1 января. Похожая ситуация складывалась и в столичных аэропортах. В этот раз пик трафика у вокзалов и аэропортов придётся на 7 и 8 января.
Меньше всего пробок — 1 января
Обычно на улицах Москвы становится намного свободнее уже 30-31 декабря. И на протяжении всех новогодних каникул трафик не возвращается к будничному уровню — можно ездить по почти пустому городу, не опасаясь утомительных заторов.
Но самый приятный день для автомобилиста — 1 января. Особенно его первая половина, примерно с 9 до 13 часов, когда средняя скорость в городе достигает пика в 43 км/ч — почти в два раза больше, чем перед Новым годом, а средний балл загруженности улиц опускается до рекордно низкого значения 0,6 из 10.
7 января много транспорта будет у храмов
Москвичи с большим почтением относятся к Рождеству. Во всяком случае, статистика ЦОДД демонстрирует заметное оживление у церквей и монастырей в этот день новогодних каникул, а также в Сочельник.
Правда, повышенная транспортная активность наблюдается, главным образом, около крупных культовых объектов вроде Храма Христа Спасителя или Новодевичьего монастыря, к которым многие жители Москвы предпочитают добираться на такси и каршеринге. Однако в уходящем году в Рождество трафик у Храма Христа Спасителя был меньше, чем в последние выходные декабря.
А вот у локальных церквей изменение дорожной ситуации почти не фиксируют — это, скорее всего, связано с тем, что люди предпочитают посещать такие места пешком.
Фото на обложке: Evg Klimov (unsplash.com)