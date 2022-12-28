Любопытно, что авиапассажиры охотнее пользуются каршерингом, а те, кто предпочитает ехать на поезде, выбирают, в основном, такси. Специалисты связывают это с опасением потратить слишком много времени на поиск парковки у вокзала.

Обратная волна миграции приходится на пару заключительных дней длинных каникул. 8 января 2022 года от всё той же Комсомольской площади такси заказывали в 4,9 раза чаще, чем 1 января. Похожая ситуация складывалась и в столичных аэропортах. В этот раз пик трафика у вокзалов и аэропортов придётся на 7 и 8 января.