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5 подержанных кроссоверов за 1–2 миллиона рублей: выбор Авто.ру

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Вячеслав Залевский

Вторичный рынок доверху набит кроссоверами, которые укладываются в бюджет до 2 миллионов. Среди них есть мощные и престижные, красивые и не очень, вместительные или компактные. Какой же выбрать? Мы подобрали пять моделей, выделяющихся на фоне многообразия рынка особыми качествами, и которые стоит рассмотреть к покупке.

Skoda Kodiaq
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Skoda Kodiaq 1.4 TSI

Skoda Kodiaq – крупный родственник очень популярного VW Tiguan. Конёк чешского кроссовера — большой багажник и продуманный, просторный салон с отличной эргономикой. Кроме того, Кодиак доступен даже в 7‑местном варианте. На ходу Skoda тоже не разочарует: кроссовер умеет ездить быстро и азартно, экономно расходуя топливо. Подвеска жестковата, зато энергоёмкость на высоте. С учётом клиренса в 187 мм редкие заезды на грунтовку для кроссовера не станут проблемой.

Оптимальный Kodiaq — версия 1.4 TSI с «роботом» DSG. Она же самая массовая и ликвидная. Полный привод предпочтительнее, но и вариант 4х2 подойдёт тем, кто ездит по хорошим дорогам. Проблемы с техникой, вроде «масложора» и пинков коробки, у Шкоды встречаются редко. Цепь у двигателя больше не растягивается — её давно заменили ремнём ГРМ. Кузов крепок, подвеска ходит долго.

В теории, с двумя миллионами можно поискать у дилеров и новый Kodiaq, но сегодня они смогут предложить только совсем «пустой» базовый кроссовер с МКПП. Логичнее присмотреться к двух-трёхлетним машинам с пробегом в районе 50 тыс. км.

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Hyundai Santa Fe
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В отличие от Шкоды, Hyundai Santa Fe III поколения чужд водительским удоволь­ствиям — зато ещё просторнее! И в остальном силён: дизайн, несмотря на возраст, не выглядит устаревшим, интерьер сработан очень добротно. Задние сиденья регулируемые — изменяется даже угол наклона спинок! Есть двухступенчатый обогрев. Огромный багажник легко трансформируется в полноценное спальное место, а в подполье есть масса отсеков для хранения мелочей.

Hyundai Santa Fe лучше брать с дизелем 2.2 под капотом. Он тихий, тяговитый и экономичный, а главное – избавлен от проблем с задирами в цилиндрах, которые случаются у бензинового мотора. И вообще он довольно надёжный, как и остальная техническая часть «корейца». Лучше предпочесть рестайлинговую машину — с перена­строенной подвеской и пересмотренной ради безопасности силовой структурой кузова. Дорестайлинговый кроссовер не очень хорошо себя показал в испытаниях на безопасность американского института IIHS.

Средняя цена ухоженного Santa Fe первых лет выпуска — около 1,4 млн рублей. Эта же сумма — минимальный входной билет для покупки рестай­лингового кроссовера 2015–2018 года. А ближе к двум миллионам уже будут машины с совсем небольшим пробегом и в отличном состоянии.

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Toyota RAV4
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Подержанный RAV4 прошлого поколения — это та самая Toyota, которая всегда в цене. Никакого азарта на ходу, зато подвеска проглотит всё, что попадётся под колеса. Лёгкого бездорожья кроссовер не боится, выручают клиренс в 197 миллиметров и выносливая муфта полного привода. В салоне порадуют комфортные кресла и задний диван, легко вмещающий троих. Багажник по объёму — как в кроссовере классом выше.

В отсутствие зажигательного шасси нет большого смысла гнаться за топовым мотором 2.5. Двухлитровый RAV4 тоже хорош, ликвиден и надёжен. Двигатель с цепным приводом ГРМ хлопот не доставит, идущий с ним в паре вариатор, при своевременной замене масла, тоже. Ресурс ходовой очень достойный. Разумнее выбрать рестай­линговый экзем­пляр — у него посвежее дизайн, доработана подвеска, улучшена шумо- и виброизоляция и шире список опций.

На дорестайлинговый RAV4 в приличном состоянии и с не слишком большим пробегом нужно хотя бы 1,3 млн рублей. Цены на рестайлинговые кроссоверы  начинаются с 1,4–1,5 миллиона, а хорошую полно­приводную «трёхлетку» с пробегом около 80 тыс. км можно купить примерно за 1,9 млн рублей.

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Volvo XC60
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Нужен не просто кроссовер, а автомобиль престижной марки? Стоит присмотреться к Volvo XC60 – средне­размерному кроссоверу, демонстри­рующему, что такое роскошь по-скандинавски. С просторным и качественно отделанным салоном, большим багажником и продуманной трансформацией. На ходу XC60 совсем не провокатор, зато комфортен. Грамотно настроенный полный привод нужен ему не для внедорожных вылазок, а как дополнение к много­численным системам безопасности.

Лучший XC60 — с дизелем 2.4. Вместо переднего привода и «робота» Getrag, как у бензиновой версии, в таком Volvo будут полный привод и 6‑ступенчатая АКПП Aisin. Двигатель надёжен, коробка, при грамотном обслуживании, тоже. Серьёзных проблем с кузовом, электрикой, полным приводом и подвеской у XC60 нет.

Премиальный Volvo в бюджете 1–2 миллиона будет старше других кроссоверов, но и приличный вид сохраняет дольше. В среднем ухоженный дорестайлинговый XC60 I поколения стоит от 1,4 млн рублей. На рестайлинговую машину 2015–2017 годов выпуска нужно уже около 2 миллионов.

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Mazda CX-5
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CX-5 II поколения сначала очаровывает внешностью, а потом окончательно покоряет ездовыми повадками. Под стильным кузовом скрыто одно из самых талантливых шасси в классе. Полный привод тут не для бездорожья, а для большего водительского кайфа. Подвеска достаточно коротко­ходная, но в дискомфорте Мазду не упрекнёшь. Есть и другие поводы влюбиться: например, салон — с почти премиальной отделкой и интересным дизайном.

Базовый двухлитровый мотор для CX-5 — разумный выбор в смысле ликвидности и надёжности. Двигатель известен по прошлому поколению, и проблемы с ним возникают редко. Он отлично ладит с 6‑ступенчатым «автоматом», не огорчит расходом топлива и вполне даёт возможность насладиться настройками ходовой. Подвеска у CX‑5 не только плотная, но и крепкая, с хорошим ресурсом. Остальная техника ей под стать.

За двухлитровый кроссовер нужно отдать минимум 1,5 миллиона рублей, а на трёхлетний экземпляр с пробегом до 60 тысяч км лучше приготовить 1,8 миллиона. Впрочем, если очень хочется новый СХ‑5, такие тоже предлагаются на Авто.ру – но за 2 миллиона это будет кроссовер с передним приводом, «механикой» и с минимумом опций.

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Какой кроссовер предпочли бы вы в этом ценовом диапазоне?

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