5 подержанных кроссоверов за 1–2 миллиона рублей: выбор Авто.ру

Skoda Kodiaq – крупный родственник очень популярного VW Tiguan. Конёк чешского кроссовера — большой багажник и продуманный, просторный салон с отличной эргономикой. Кроме того, Кодиак доступен даже в 7‑местном варианте. На ходу Skoda тоже не разочарует: кроссовер умеет ездить быстро и азартно, экономно расходуя топливо. Подвеска жестковата, зато энергоёмкость на высоте. С учётом клиренса в 187 мм редкие заезды на грунтовку для кроссовера не станут проблемой.

Оптимальный Kodiaq — версия 1.4 TSI с «роботом» DSG. Она же самая массовая и ликвидная. Полный привод предпочтительнее, но и вариант 4х2 подойдёт тем, кто ездит по хорошим дорогам. Проблемы с техникой, вроде «масложора» и пинков коробки, у Шкоды встречаются редко. Цепь у двигателя больше не растягивается — её давно заменили ремнём ГРМ. Кузов крепок, подвеска ходит долго.

В теории, с двумя миллионами можно поискать у дилеров и новый Kodiaq, но сегодня они смогут предложить только совсем «пустой» базовый кроссовер с МКПП. Логичнее присмотреться к двух-трёхлетним машинам с пробегом в районе 50 тыс. км.