5 недорогих кроссоверов, которые вот-вот приедут в Россию

Компактный (4,47 метра в длину) кроссовер из Китая обещает к концу весны добраться до российских покупателей — причём сразу в статусе модели отечественного производства. Сборку Jolion компания Haval наладит на собственном заводе под Тулой, где уже выпускаются кроссоверы F7 и H5, а сама новинка станет самой маленькой в модельной гамме.

«Джолион» получился весьма гармоничным, стильным и потенциально шустрым кроссовером. Под капотом российских моделей будет стоять 1,5-литровая «четвёрка» с наддувом, которая развивает 143 лошадиных силы. Haval предложит для своей новинки две коробки передач на выбор: шестиступенчатую «механику» и семидиапазонный «робот» с мокрыми сцеплениями. Полный привод также анонсирован — такая опция для Jolion должна появиться позже.

Цены тоже должны порадовать: если более крупный Haval F7 в России стоит минимум 1,53 миллиона рублей, то «младшая» новинка окажется заметно дешевле. Конкуренты — Geely Coolray, Renault Kaptur и, возможно, даже Duster.