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5 недорогих кроссоверов, которые вот-вот приедут в Россию

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Константин Новацкий

Сегмент компактных вседорожников готовится к очередному пополнению. Уже к середине весны Россию навестят несколько новинок из Европы и Азии — с яркими лицами, полным приводом и круто оснащёнными салонами. Что это за модели и чем они хороши?

#1. Haval Jolion

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Компактный (4,47 метра в длину) кроссовер из Китая обещает к концу весны добраться до российских покупателей — причём сразу в статусе модели отечественного производства. Сборку Jolion компания Haval наладит на собственном заводе под Тулой, где уже выпускаются кроссоверы F7 и H5, а сама новинка станет самой маленькой в модельной гамме.

«Джолион» получился весьма гармоничным, стильным и потенциально шустрым кроссовером. Под капотом российских моделей будет стоять 1,5-литровая «четвёрка» с наддувом, которая развивает 143 лошадиных силы. Haval предложит для своей новинки две коробки передач на выбор: шестиступенчатую «механику» и семидиапазонный «робот» с мокрыми сцеплениями. Полный привод также анонсирован — такая опция для Jolion должна появиться позже.

Цены тоже должны порадовать: если более крупный Haval F7 в России стоит минимум 1,53 миллиона рублей, то «младшая» новинка окажется заметно дешевле. Конкуренты — Geely Coolray, Renault Kaptur и, возможно, даже Duster.

#2. Volkswagen Taos

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Не менее любопытна (и ожидаема) премьера самого маленького в России Фольксвагена. Судя по утекшей в Сеть информации, компактный (4417 мм) Таос вот-вот поступит в продажу: приём предзаказов дилеры откроют в этом месяце. Нам обещаны четыре варианта исполнения и далеко не «пустая» начальная комплектация — в неё должны войти кондиционер, подогрев передних кресел, медиакомплекс с 6,5-дюймовым дисплеем, 8-дюймовая приборная панель, датчик света и круиз-контроль. Для топ-версий предусмотрены литые 17-дюймовые колёса (в «базе» идут штамповки диаметром 16 дюймов), адаптивный свет, богатая отделка салона, амбиентная подсветка, подогрев дивана, двухзонный климат-контроль, задняя камера, 10-дюймовый приборный щиток, а также несколько дополнительных опциональных пакетов.

Силовых установок для Taos обещано две — мощностью 110 (1.6) и 150 (1.4-турбо) лошадиных сил. Кроме того, будут доступен полный привод. Ожидается, что Taos в России будет заметно дешевле Tiguan, но при этом чуть дороже модели Karoq от Skoda.

#3. Opel Crossland

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Российский офис компании Opel тем временем открыл приём заказов на свежий «компакт-кросс» размером с Крету. В октябре прошлого года у модели поменялась внешность, обновилось шасси, улучшилась бортовая мультимедийка и даже сократилось имя — из шильдиков «Crossland X» исчез лишний символ.

В России рестайлинговый Кроссланд предлагается с единственным силовым агрегатом — компактной 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 110 сил (205 Нм) — и только в паре с шестиступенчатым «автоматом». Зато вариантов комплектаций насчитывается целых четыре: от базовой (на штампованных колёсах, с шестью «эйрбегами», аудио с bluetooth, круиз-контролем и подогревами руля и сидений) до топовой (в «хроме», на литых дисках, с адаптивными фарами, беспроводной зарядкой для смартфона, набором водительских ассистентов и контроллером ездовых режимов IntelliGrip). Цены также известны — от 1 699 000 до 2 119 000 рублей, что делает новинку самым доступным Опелем в России, но при этом — одной из самых дорогих в сегменте.

#4. Hyundai Creta

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Упомянутая выше Крета в России готовится к яркому обновлению. Правда, знаменательный момент смены поколений отложен до середины 2021 года. Как уже сообщалось, кроссовер «переедет» на модернизированную платформу с деталями от модели Seltos и предстанет в новом ярком образе.

На фото выше вы видите предложенный нашим дизайнером, но при этом максимально правдоподобный вариант новинки — с двухэтажной передней светотехникой, крупной решёткой радиатора в духе гранд-кроссовера Palisade и витиеватой пластикой боковин.

А вот среди моторов для новой Креты не будет новичков — и 1,6-литровая «четвёрка», и более мощный двухлитровый агрегат отлично знакомы по актуальному поколению и едва ли получат технический апдейт. Базовым версиям положен передний привод, чуть более дорогим — полный. Слухов о смене трансмиссий также не появлялось, а значит, на выбор покупателям будут предложены шестиступенчатые «механика» и «автомат». Что касается семиместной версии Креты с красивым именем Alcazar, то появление этой новинки в России не озвучено.

#5. Mitsubishi Eclipse Cross

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Да-да, речь идёт о рестайлинговой версии кроссовера, которую японцы анонсировали ещё полгода назад. Продажи свежего «Кросса» как раз должны начаться в апреле, а самый доступный вариант новинки уже оценён в 2 379 000 рублей.

Помимо обновлённой внешности — с видоизменённой решёткой, бампером и фарами — японский кроссовер получил увеличенный на 15 процентов багажник, новую медиасистему с 8-дюймо­вым экраном, панорамную крышу, комплекс электронных водитель­ских ассистентов (включая адаптивный круиз, «умный» дальний свет и контроль движения в полосе) и новый мотор.

Гибридных версий на российском рынке не появится, зато мы получим возмож­ность познако­миться со 150-сильным двух­литровым «атмо­сферником», который будет альтер­нативой турбомотору той же мощности. Един­ственный нюанс: опционально доступный для Eclipse Cross полный привод S-AWC идёт в тандеме только с наддувным агрегатом. Самая «фарширо­ванная» комплектация 1.5T Ultimate 4WD CVT оценивается в 2 719 000 рублей.

Планируете сменить автомобиль в этом году?

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