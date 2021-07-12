Автомобиль для новичка: 5 вариантов ценой до 1 миллиона рублей. Выбор Авто.ру
Вячеслав Залевский
К выбору первого автомобиля надо подходить ответственно и прагматично. Хорошо, если он будет надёжным, чтобы не «зависать» неделями в сервисе, и не разорительным в ремонте, который всё-таки может понадобиться из-за неопытности владельца. Не стоит также забывать о практичности машины и лёгкости управления. Ну и высокой ликвидности — поездив пару лет, бывшему новичку наверняка захочется чего-то поинтереснее. Руководствуясь этими критериями, мы подобрали 5 интересных вариантов на Авто.ру.
В активе корейской парочки — пусть и примелькавшийся, но симпатичный дизайн, неплохая эргономика и приличный багажник на 480 литров. Незатейливые материалы отделки, теснота на втором ряду и посредственная шумоизоляция — в этом классе обычное дело. В движении оба седана не азартны, зато предсказуемы и понятны — то, что нужно для первого автомобиля.
Учитывая огромное количество машин на вторичке, вместо базового двигателя 1.4 (100 л.с.) лучше сразу выбрать более мощный 1.6 на 123 л.с., особенно если предполагается часто ездить за город. Да и комплектация такой машины будет получше. В остальном оба мотора очень похожи и больших проблем не доставят — случаи задиров в цилиндрах встречаются редко. Коробки, подвеска, рулевое управление и тормоза «корейцев» ходят без особых нареканий, расходники стоят недорого и недефицитны. Вот за кузовом придётся следить: ЛКП тут слабое.
Формально в пределах миллиона можно взять даже новый Solaris или Rio c двигателем 1.6 (правда, с «механикой»). Но в 2021 году рекомендованные производителем цены — теория, оторванная от реальности дилерских центров. Поэтому лучше ориентироваться на немного подержанные экземпляры. Миллиона хватит на двухлетний Solaris 1.6 AT с пробегом до 50 тыс. км. Брать его или Kia Rio — только вопрос предпочтений в дизайне.
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Новичкам часто советуют компактные автомобили, и в этом есть смысл. На них проще маневрировать и парковаться, особенно на забитых улицах мегаполисов. Раз так, рекомендуем присмотреться к Kia Picanto. Стильный компактный хэтчбек с интересно оформленным салоном и внушительным списком опций, где можно найти бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев руля и мультимедийку с семидюймовым тачскрином. В салоне смогут уместиться четверо, есть и багажник, пусть и объёмом всего 225 литров.
Из двух версий Picanto лучше предпочесть старший мотор 1.3 (84 л.с.), который сочетается с 4‑ступенчатым автоматом. Коробка отличается плавными и логичными переключениями и довольно надёжна. Двигатель — тоже, но требователен к качеству топлива. Ресурс деталей подвески не меньше 100 тыс. км, что для такого «малыша» хороший результат. ЛКП, как и у Rio, не слишком стойкое к сколам.
Picanto с АКПП — самая популярная модификация, поэтому с поиском подходящего варианта проблем быть не должно. В пределах миллиона можно найти «трёхлетку» с пробегом до 70 тысяч километров.
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Кроссоверы Renault — хороший вариант для тех, кто хочет выбираться на природу, но пока имеет мало опыта езды по бездорожью. У них изрядный запас прочности, а главное — они не застрянут на ровном месте, как иные городские «паркетники». Оптимальным выбором среди моделей Renault выглядит Kaptur, сочетающий стиль с функциональностью и простотой эксплуатации.
Лучшая версия Каптюра для новичка — полноприводная, с двухлитровым двигателем мощностью 143 л.с. Такой кроссовер может оснащаться как МКПП, так и «автоматом». Обе коробки надёжны, разве что АКПП иногда подводит клапан модуляции. Двухлитровый двигатель способен пройти не меньше 400 тыс. км. Подвеска, рулевое управление, тормозная система и электрика Каптюра ярко выраженных слабых мест не имеют.
В пределах миллиона можно найти полноприводный Kaptur не старше трёх лет и с пробегом до 100 тысяч километров.
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«Матрёшка» манит дизайном и впечатляет салоном, сочетающим хорошую эргономику и качественную отделку. А главное, шасси Мазды — одно из самых талантливых в классе. При этом жёсткости подвески прошлых поколений уже нет, зато остались энергоёмкость и стабильность на прямой.
Mazda3 с двухлитровым мотором — лучший вариант, но таких в продаже единицы. Поэтому искать придётся среди экземпляров со 120-сильным двигателем 1.5. Несмотря на сложную конструкцию, он надёжный — надо только лить качественный бензин и не экономить на обслуживании. Беспроблемны и работающие с ним в паре 6‑ступенчатые коробки — «механика» или АКПП. И ресурс подвески неплохой, разве что задние пружины, бывает, лопаются.
В пределах миллиона можно найти 1,5-литровую «трёшку» 2013–2015 года выпуска с пробегом до 150 тысяч километров. И, скорее всего, это будет седан.
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Ещё один японский автомобиль, не такой красивый и заводной, как Mazda, зато отличающийся надёжностью и универсальностью — за счёт увеличенного клиренса и опционального полного привода. На внедорожный имидж SX4 работает также обвес из некрашеного пластика. Простой с виду салон радует вертикальной посадкой в передних креслах и диваном, который размещён «амфитеатром». Уже в базе есть кондиционер, электропакет, подогревы сидений и зеркал.
Лучший вариант покупки — хэтчбек SX4 с полным приводом. Благодаря увеличенному клиренсу (190 вместо 170 мм у переднеприводных версий) получается настоящий маленький кроссовер. Мотор 1.6 мощностью 112 л.с., по сути, безальтернативен, но при правильном обслуживании ходит долго. Обе сочетающиеся с ним коробки (5‑ступенчатая МКПП и 4‑ступенчатый «автомат») консервативны по конструкции и надёжны. Подвеска неубиваемая.
В пределах миллиона можно отыскать рестайлинговый полноприводный SX4 2011–2014 года выпуска с пробегом до 150 тыс. км.