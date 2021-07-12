Автомобиль для новичка: 5 вариантов ценой до 1 миллиона рублей. Выбор Авто.ру

В активе корейской парочки — пусть и примелькав­шийся, но симпатичный дизайн, неплохая эргономика и приличный багажник на 480 литров. Незатейливые материалы отделки, теснота на втором ряду и посред­ственная шумоизоляция — в этом классе обычное дело. В движении оба седана не азартны, зато предсказуемы и понятны — то, что нужно для первого автомобиля.

Учитывая огромное количество машин на вторичке, вместо базового двигателя 1.4 (100 л.с.) лучше сразу выбрать более мощный 1.6 на 123 л.с., особенно если предполагается часто ездить за город. Да и комплектация такой машины будет получше. В остальном оба мотора очень похожи и больших проблем не доставят — случаи задиров в цилиндрах встречаются редко. Коробки, подвеска, рулевое управление и тормоза «корейцев» ходят без особых нареканий, расходники стоят недорого и недефицитны. Вот за кузовом придётся следить: ЛКП тут слабое.

Формально в пределах миллиона можно взять даже новый Solaris или Rio c двигателем 1.6 (правда, с «механикой»). Но в 2021 году рекомендованные производи­телем цены — теория, оторванная от реальности дилерских центров. Поэтому лучше ориентиро­ваться на немного подержанные экзем­пляры. Миллиона хватит на двухлетний Solaris 1.6 AT с пробегом до 50 тыс. км. Брать его или Kia Rio — только вопрос предпочтений в дизайне.

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