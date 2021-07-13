Автомобиль для новичка: 5 вариантов ценой до 1 миллиона рублей. Выбор Авто.ру

Пять автобусов на Авто.ру, которые вернут вас в детство и юность

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Константин Новацкий

Как забыть транспорт, что возил нас по делам, катал по городу и распахивал скрипучие двери, предвещая короткую поездку или целый между­городний вояж? Сегодня старые добрые ЛиАЗы, ЛАЗы и Икарусы можно встретить разве что в тематических музеях, гаражах энтузиастов-романтиков, тёмных углах автобусных парков и… в продаже на Авто.ру! Мы пробежались по актуальным предложе­ниям и нашли сразу пять знакомых автобусов в отличном состоянии. Оцените!

ЛАЗ-4207
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Наследника знаменитой «округлой» модели 695 Львовский автобусный завод представил на заре девяностых. Новая модель получила дизельный двигатель от КамАЗа, гидро­усилитель руля венгерского произ­водства и пассажирский салон на 41 посадочное место. Помимо базовой модели, на заводе был разработан и продвинутый вариант с увеличенной вместимостью и более мощными двигателями. Средой обитания таких ЛАЗов были преимуще­ственно курортные зоны и межгород, а внутри­городские маршруты в ту пору обслуживали более компактные низкопольные модели 696Н.

Экземпляр, найденный на Авто.ру, несмотря на 24-летний возраст, чувствует себя хорошо. Пробег автобуса, судя по объявлению, невелик, салон с комфортабель­ными креслами радует чистотой, а обилие штатного оборудования — от мощного обогревателя до ТВ и микрофона — добавляет интереса потенциальной покупке.

На случай, если вы следите за актуальными предложениями на Авто.ру, мы собрали все объявления о продаже ЛАЗов. 

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ЛАЗ-695
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А вот и тот самый 695-й «Львів», который большинство из нас встречало на городских и пригородных маршрутах. Тридцать три посадочных места успевали занимать обилеченные или самые шустрые из пассажиров, а ещё примерно столько же размещались вдоль прохода и у тесной задней площадки, доводя пассажиро­вместимость до 60–70 человек. Срабатывал пневмо­привод дверей, сдвоенные створки закрывались, и 150-сильный мотор V8 принимался ускорять автобус до его предельных 80 километров в час.

Однако именно этот экземпляр с Авто.ру оснащён дизельной «восьмёркой» ЯМЗ мощностью 193 лошадиных силы. А ещё у ЛАЗа довольно скромный пробег и прекрасно сохранив­шийся салон, которым пользовались в служебных целях. Шторки-занавески на окнах, само собой, имеются.

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Ikarus 256
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Прокатиться на красном туристическом Икарусе 250‑й серии в своё время было чуть ли не подарком судьбы (или как минимум — отличным бонусом к путёвке или командировке). Сегодня же встретить новенький венгерский автобус из далёких семидесятых почти невозможно: очень уж интенсивной была их эксплуатация в Союзе и за его пределами.

Однако совсем недавно на Авто.ру появилось уникальное объявление о продаже. Помимо превосходного состояния, продавец «туриста» отметил удивительно скромный пробег в 3000 километров. С его слов, почти весь намотанный километраж пришёлся на перегон автобуса из Венгрии. По странному стечению обстоятельств, на маршрут Икарус так и не вышел, зато элементы внешнего оформления не потускнели и не растерялись, шины не износились, а пассажирский салон остался в защитном целлофане.

Уникальность этого объявления делает сложным поиск аналогичных автобусов, но мы попытались. Вот какие Икарусы есть на Авто.ру прямо сейчас. 

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Nysa 522
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Польская Ныса с 10-местным салоном — гостья из более далёких времён. Эту модель микро­автобуса на агрегатах «Победы» Варшавский завод FSO разработал больше полувека назад. Но выпуск, с доработками и модернизацией, продолжался вплоть до 1994 года, за пару лет до того, как предприятием завладела компания Daewoo. В семи­десятых в СССР такой «бусик» можно было встретить у автовокзалов и рынков, на территории предприятий и складов, у дверей продуктовых магазинов и почтовых отделений, а также на съёмочных площадках в роли фургона с оборудова­нием. Кроме того, предприятие выпускало доработанные варианты для медицинских служб и милиции.

Увы, до наших дней в приличном состоянии дожило мало таких микроавтобусов, а те, что ездят, как правило, регулярно познают все тяготы эксплуатации. Однако несколько интересных «Ныс» мы всё же отыскали. Эта модель из Новотроицка пережила полный ребилд, а пробег в тысячу километров владелец отсчитывает с момента «второго рождения» машины. Капремонт, оригинальный 2,4-литровый мотор, ухоженный интерьер и уютное водительское место с вентилятором оцениваются в 350 тысяч рублей.

Кстати, прямо сейчас на Авто.ру есть Nysa и подороже — она переделана в мобильную кофейню. Любопытно?

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РАФ-2203
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Отыскать «живую» Нысу, но пройти мимо пассажирских «Рафиков»? Такого мы не можем себе позволить! Тем более, рижские автобусы известны куда большему числу пользователей Авто.ру.

Конечно, первыми на ум приходят остроносые кареты скорой помощи (такие тоже есть в продаже), но назвать их пассажир­скими можно с большущей натяжкой. А этот, отличного вида RAF позволяет кататься вдесятером, причём сидя в креслах с раздельными спинками.

Помимо тщательно восстановленного интерьера с полным набором фурнитуры (есть даже микрофон и громко­говоритель), «Рафик» хвастает полностью исправным шасси и неглючной электрикой. А вдобавок продавец готов отсыпать аутентичных деталей и при необходимости лично помочь с перегоном автомобиля на новое место.

Да, это предложение стоит внимания. Но, как водится, на Авто.ру есть другие автобусы RAF. В том числе — та самая «скорая». 

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Храните воспоминания, связанные с поездками в автобусах?

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