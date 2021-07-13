Пять автобусов на Авто.ру, которые вернут вас в детство и юность

Наследника знаменитой «округлой» модели 695 Львовский автобусный завод представил на заре девяностых. Новая модель получила дизельный двигатель от КамАЗа, гидро­усилитель руля венгерского произ­водства и пассажирский салон на 41 посадочное место. Помимо базовой модели, на заводе был разработан и продвинутый вариант с увеличенной вместимостью и более мощными двигателями. Средой обитания таких ЛАЗов были преимуще­ственно курортные зоны и межгород, а внутри­городские маршруты в ту пору обслуживали более компактные низкопольные модели 696Н.

Экземпляр, найденный на Авто.ру, несмотря на 24-летний возраст, чувствует себя хорошо. Пробег автобуса, судя по объявлению, невелик, салон с комфортабель­ными креслами радует чистотой, а обилие штатного оборудования — от мощного обогревателя до ТВ и микрофона — добавляет интереса потенциальной покупке.

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