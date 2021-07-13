Opel Mokka показал на «лосином тесте» хорошую скорость

53-летний масл-кар, о котором мало кто слышал, оценили в 11,5 миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

На площадке Streetside Classics выставлен на продажу редкий масл-кар Dodge Coronet — это купе в исполнении Super Bee выпуска 1968 года. Автомобиль с семилитровым мотором, изначально построенный для некоего любителя дрэг-рейсинга, пережил тщательную реставрацию и имеет небольшой для этого возраста пробег. Поэтому его продают за 154 995 долларов или 11,5 миллиона рублей.

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  • 1968 год стал годом дебюта Dodge Coronet Super Bee, однако заряженная версия купе не получила самый мощный мотор: на Coronet устанавли­вались и более объёмные V8, а штатный для этой модификации семилитровый Hemi развивал до 425 л.с. и 660 Нм крутящего момента.
  • В первый год выпуска было собрано только 125 таких машин, но выставленный на продажу экземпляр укомплектован ещё и трёх­ступенчатым «автоматом», а подобных Super Bee первого года, по данным продавцов, на свете существует меньше сотни. Ещё одним достоин­ством этого купе служит пробег, едва превышающий 26 тысяч километров.
  • Продавец утверждает, что первый владелец этого Dodge Coronet — некий дрэг-рейсер из Индианаполиса — в один прекрасный момент взорвал двигатель масл-кара, после чего отправил его на ремонт, а саму машину продал. У нового хозяина она стояла без движения до 2017 года, когда автомобиль и оригинальный силовой агрегат воссоединились, а купе отправили на тотальную реставрацию. Обошлась она, как утверждается, в 110 тысяч долларов, чему имеются подтверждающие документы.

Ещё один редкий масл-кар выставляли на аукцион в январе прошлого года — это модель Ford Torino Twister Special, существующая в 30 экзем­плярах. За машину рассчитывали выручить до 250 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей): сделка состоялась, но конкретную сумму аукционный дом не раскрыл.

Слышали когда-нибудь о Dodge Coronet?

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