53-летний масл-кар, о котором мало кто слышал, оценили в 11,5 миллиона рублей

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Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать
Opel Mokka показал на «лосином тесте» хорошую скорость
Дмитрий Елизаров
На площадке Streetside Classics выставлен на продажу редкий масл-кар Dodge Coronet — это купе в исполнении Super Bee выпуска 1968 года. Автомобиль с семилитровым мотором, изначально построенный для некоего любителя дрэг-рейсинга, пережил тщательную реставрацию и имеет небольшой для этого возраста пробег. Поэтому его продают за 154 995 долларов или 11,5 миллиона рублей.
Ещё один редкий масл-кар выставляли на аукцион в январе прошлого года — это модель Ford Torino Twister Special, существующая в 30 экземплярах. За машину рассчитывали выручить до 250 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей): сделка состоялась, но конкретную сумму аукционный дом не раскрыл.