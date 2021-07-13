53-летний масл-кар, о котором мало кто слышал, оценили в 11,5 миллиона рублей

На площадке Streetside Classics выставлен на продажу редкий масл-кар Dodge Coronet — это купе в исполнении Super Bee выпуска 1968 года. Автомобиль с семилитровым мотором, изначально построенный для некоего любителя дрэг-рейсинга, пережил тщательную реставрацию и имеет небольшой для этого возраста пробег. Поэтому его продают за 154 995 долларов или 11,5 миллиона рублей.