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53-летний Dodge Charger оценили вдвое дороже суперкара Lamborghini Huracan
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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum состоялись торги за купе Dodge Charger Daytona образца 1969 года. Автомобиль сменил владельца за 418 000 долларов, при этом цена Lamborghini Huracan в США стартует примерно с 206 тысяч долларов. Столь высокая ставка объясняется не столько редкостью автомобиля, сколько его коллекционным состоянием.

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  • Компания Dodge в 1969 году собрала только 503 спорткара Charger в модификации Daytona, которая отличалась главным образом клиновидным носовым обтекателем и массивным антикрылом сзади. Часть из них оснащалась двигателями V8 Hemi, но на этом экземпляре установлен более стандартный V8 Magnum объёмом 7,2 литра. Развивает мотор 375 л.с. в сочетании с автоматической коробкой Torqueflite.
  • Основным достоинством этого автомобиля названо полное соответствие всех номерных агрегатов заводской спецификации. Аукционисты объясняют это обстоятельство тем, что первый владелец Dodge Charger им практически не пользовался и хранил в гараже до 2001 года. В 2002-м автомобиль отправили на тщательную реставрацию, которая продолжалась около года.
  • Помимо прочего купе отличается рядом заводских опций, среди которых, к примеру, альтернативный задний мост, передние дисковые тормоза и необычное оформление салона в чёрно-белой гамме. Необычным названо также цветовое решение кузова — ярко-зелёный основной тон с белыми акцентами.

Сумма, которую выложили именно за этот Dodge Charger Daytona, рекордом не является. По данным Autoevolution самая крупная сделка, предметом которой стало купе этой модели, была заключена в мае нынешнего года. Тогда за редкий экземпляр с V8 Hemi, четырёхступенчатой «механикой» и большим количеством заводских опций выложили 1,32 миллиона долларов — это и стало новым аукционным рекордом.

А вам нравится Charger Daytona?

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