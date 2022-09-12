53-летний Dodge Charger оценили вдвое дороже суперкара Lamborghini Huracan

Компания Dodge в 1969 году собрала только 503 спорткара Charger в модификации Daytona, которая отличалась главным образом клиновидным носовым обтекателем и массивным антикрылом сзади. Часть из них оснащалась

двигателями

V8 Hemi, но на этом экземпляре установлен более стандартный V8 Magnum

объёмом 7,

2 литра. Развивает мотор 375 л.с. в сочетании с автоматической коробкой Torqueflite.