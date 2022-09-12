53-летний Dodge Charger оценили вдвое дороже суперкара Lamborghini Huracan

Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum состоялись торги за купе Dodge Charger Daytona образца 1969 года. Автомобиль сменил владельца за 418 000 долларов, при этом цена Lamborghini Huracan в США стартует примерно с 206 тысяч долларов. Столь высокая ставка объясняется не столько редкостью автомобиля, сколько его коллекционным состоянием.
- Компания Dodge в 1969 году собрала только 503 спорткара Charger в модификации Daytona, которая отличалась главным образом клиновидным носовым обтекателем и массивным антикрылом сзади. Часть из них оснащалась двигателями V8 Hemi, но на этом экземпляре установлен более стандартный V8 Magnum объёмом 7,2 литра. Развивает мотор 375 л.с. в сочетании с автоматической коробкой Torqueflite.
- Основным достоинством этого автомобиля названо полное соответствие всех номерных агрегатов заводской спецификации. Аукционисты объясняют это обстоятельство тем, что первый владелец Dodge Charger им практически не пользовался и хранил в гараже до 2001 года. В 2002-м автомобиль отправили на тщательную реставрацию, которая продолжалась около года.
- Помимо прочего купе отличается рядом заводских опций, среди которых, к примеру, альтернативный задний мост, передние дисковые тормоза и необычное оформление салона в чёрно-белой гамме. Необычным названо также цветовое решение кузова — ярко-зелёный основной тон с белыми акцентами.
Сумма, которую выложили именно за этот Dodge Charger Daytona, рекордом не является. По данным Autoevolution самая крупная сделка, предметом которой стало купе этой модели, была заключена в мае нынешнего года. Тогда за редкий экземпляр с V8 Hemi, четырёхступенчатой «механикой» и большим количеством заводских опций выложили 1,32 миллиона долларов — это и стало новым аукционным рекордом.