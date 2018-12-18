В ЮАР нашли редкую «пятерку» BMW, появившуюся раньше, чем M5. Теперь ее восстановят

Детали:

530 Motorsport Limited Edition построили на базе модификации 525i. Ее отличала доработанная рядная «шестерка», выдававшая 200 л.с. и 277 Нм крутящего момента. Разгон до сотни у этой машины занимал 9,3 секунды . Двигатель работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Getrag, максимальная скорость достигала 208 километров в час . Гоночная же версия 530 MLE выдавала 275 л.с. мощности, а ее максимальная скорость достигала 235 километров в час .

Для сравнения, первая «пятерка» М-семейства, M535i в кузове E12, вышла лишь в 1979 году и оснащалась 3,5-литровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил и разгонялась до сотни за 7,6 секунды .

Помимо форсированного мотора, версия MLE выделялась более широкими крыльями, задним спойлером и колесными дисками BBS Mahle . Автомобиль оснащался спортивной подвеской и был легче гражданского седана – правда, в ущерб комфорту: кондиционер 530 MLE не полагался, стеклоподъемники были только механические, а сами стекла стали тоньше.

А, пожалуй, самой интересной отличительной чертой седана была ливрея из фирменных полос M-Sport: южноафриканская «пятерка» примерила такую раскраску за три года до дебюта первой M5.



Фото с сайта sabeemer.co.za

Найденный автомобиль раньше принадлежал местному автогонщику и менеджеру гоночной команды. Он был выпущен в 1976 году и стал последним экземпляром 530 MLE того года (в 1977 году было выпущено еще 117 машин обновленной версии Type 2). Примечательно, что реставрацией машины будут заниматься те же мастера, что когда-то собирали 530 MLE на заводе BMW в Росслине (Южная Африка).