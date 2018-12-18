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В ЮАР нашли редкую «пятерку» BMW, появившуюся раньше, чем M5. Теперь ее восстановят

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Южноафриканское подразделение BMW взялось за восстановление редкого экземпляра BMW 5 серии в кузове Е12 – в особой модификации 530 Motorsport Limited Edition. Эта версия предназначалась исключительно для южноафриканского рынка и была построена в ходе омологации автомобилей для южноафриканского кузовного чемпионата Modified Production Series. Чтобы вывести на старт две гоночные машины, баварцам необходимо было выпустить их гражданскую версию тиражом не менее 100 экземпляров.

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Детали:

  • 530 Motorsport Limited Edition построили на базе модификации 525i. Ее отличала доработанная рядная «шестерка», выдававшая 200 л.с. и 277 Нм крутящего момента. Разгон до сотни у этой машины занимал 9,3 секунды. Двигатель работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Getrag, максимальная скорость достигала 208 километров в час. Гоночная же версия 530 MLE выдавала 275 л.с. мощности, а ее максимальная скорость достигала 235 километров в час.

  • Для сравнения, первая «пятерка» М-семейства, M535i в кузове E12, вышла лишь в 1979 году и оснащалась 3,5-литровым двигателем мощностью 218 лошадиных сил и разгонялась до сотни за 7,6 секунды.

  • Помимо форсированного мотора, версия MLE выделялась более широкими крыльями, задним спойлером и колесными дисками BBS Mahle. Автомобиль оснащался спортивной подвеской и был легче гражданского седана – правда, в ущерб комфорту: кондиционер 530 MLE не полагался, стеклоподъемники были только механические, а сами стекла стали тоньше. 

  • А, пожалуй, самой интересной отличительной чертой седана была ливрея из фирменных полос M-Sport: южноафриканская «пятерка» примерила такую раскраску за три года до дебюта первой M5.

Фото с сайта sabeemer.co.za

Найденный автомобиль раньше принадлежал местному автогонщику и менеджеру гоночной команды. Он был выпущен в 1976 году и стал последним экземпляром 530 MLE того года (в 1977 году было выпущено еще 117 машин обновленной версии Type 2). Примечательно, что реставрацией машины будут заниматься те же мастера, что когда-то собирали 530 MLE на заводе BMW в Росслине (Южная Африка).

  • Завод в Росслине (Южная Африка) стал первым сборочным предприятием BMW, построенным за пределами Германии. На протяжении последующих десятилетий (завод открыли в 1974 году) с его конвейера сошел несколько особых версий моделей BMW, предназначенных специально для южноафриканского рынка.

  • Гоночная «пятерка» BMW (ради которой и была выпущена дорожная версия 530 MLE) выиграла пятнадцать гонок из пятнадцати и три раза подряд победила в южноафриканском чемпионате. Это была самая успешная гоночная BMW 5 серии в истории, а в гонках она участвовала до 1985 года.

The BMW 530 MLE was the most successful racing BMW 5 Series in history when it was retired in 1985. And now, the crew who helped create it are helping to restore it to its former glory. Follow #BMW530MLE for restoration progress updates and as we go back in time to the start of an important era of Motorsport in SA.

Взялись бы за реставрацию такой BMW?

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