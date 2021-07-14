5,3 секунды до сотни: представлена самая «горячая» Hyundai Elantra

Компания Hyundai представила первый седан из своей спортивной линейки N Performance — им стала заряженная версия модели Elantra. «Спорткар на каждый день» получил двухлитровую «турбочетвёрку» с отдачей до 290 л.с. и две коробки передач на выбор, доработанное шасси и регулируемый выхлоп. На ускорение до 100 км/ч седан потратит 5,3 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.