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5,3 секунды до сотни: представлена самая «горячая» Hyundai Elantra

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai представила первый седан из своей спортивной линейки N Performance — им стала заряженная версия модели Elantra. «Спорткар на каждый день» получил двухлитровую «турбочетвёрку» с отдачей до 290 л.с. и две коробки передач на выбор, доработанное шасси и регулируемый выхлоп. На ускорение до 100 км/ч седан потратит 5,3 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.

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  • Наддувный двигатель, который получила Elantra N, — по сути, тот же самый, что применяется на i30 N и кроссовере Kona N, однако для новинки его несколько усовер­шенствовали. В частности, он получил более производи­тельную систему наддува с турбиной увеличенного диаметра.
  • Номинально двигатель развивает 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента, однако в «экстремаль­ном» режиме роботи­зированной коробки под названием N Grin Shift за счёт повышения давления мощность мотора на 20 секунд можно увеличить до 290 л.с. Кроме того, в этом режиме меняется логика переключения передач. Преду­смотрены два более комфортных режима — N Power Shift для повседневной езды и имитирующий гоночный трек N Track Sense Shift.
  • Вторая коробка передач, которая будет доступна Elantra N на некоторых рынках, — это шести­ступенчатая «механика». Кроме того, седан снабдили электронно­управляемым дифферен­циалом и системой лонч-контроля.
  • На Elantra N дебютировала новая для Hyundai технология, позаим­ствованная у раллийных машин: приводные валы выполнены единым узлом с колёсными ступицами и подшипниками. Такая интеграция позволила не только сэкономить 1,7 килограмма, но и увеличить устойчи­вость спорткара к боковым перегрузкам. Кроме того, в шасси появились электронно­управляемые амортизаторы и 360-милли­метровые тормозные диски. Наконец, Elantra N стала первым гражданским спорткаром Hyundai с 19-дюймовыми колёсными дисками.
  • Кузов седана дополнительно усилен, а аэродинамика оптими­зирована за счёт новых бамперов, диффузора и антикрыла. Седан дополни­тельно украсили красными вставками по периметру.
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  • В салоне появились кресла с увеличенной боковой поддержкой, которые за доплату можно заменить на «ковше­образные»: такие сиденья установлены на 10 милли­метров ниже и имеют на 50 миллиметров более тонкие спинки.
  • Основным отличием салона Elantra N от «обычных» седанов производитель называет новую медиа­систему. Она способна не только отображать параметры работы силовой установки, включая температуру масла и давление наддува, но и фиксировать телеметрию. На домашнем рынке покупателям седана предложат ещё и особое приложение для смартфонов, которое позволит сохранять теле­метрические данные для последующего анализа и будет давать советы по более эффективному вождению.
  • В Южной Корее заказы на новинку уже принимаются, позже Elantra N доберётся до Северной Америки и других регионов. Перс­пективы появления спорткара в России не озвучены.

Первым кроссовером Hyundai N стала горячая версия модели Kona, рассекреченная в апреле. Вседорожник получил аналогичную версию двух­литрового турбомотора, которая в этом случае может сочетаться только с «роботом», и способен ускориться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Купили бы такую Элантру?

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