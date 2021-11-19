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Мощнейший и очень редкий Oldsmobile 1970 года выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

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Дилерский центр Garage Kept Motors из американского Мичигана выставил на продажу купе Oldsmobile 442 W30, которое называет «Святым Граалем» всех поклонников масл-каров. Купе, произведённое в 1970 году, проехало с тех пор 57 тысяч километров — то есть в среднем немногим более тысячи километров в год. Состоянием автомобиля и редкостью моди­фикации обусловлена его цена 139 900 долларов или 10,26 миллиона рублей.

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  • На момент выхода на рынок купе 442 стало самой мощной моделью Oldsmobile в истории марки. С 1970 года на модель устанавли­вали восьми­цилиндровый мотор объёмом 455 кубических дюймов (7,5 литра) — самый объёмный из доступных, который развивал 365 л.с.
  • Индекс W30 в названии модели указывает на заводской опциональный пакет: он включал в себя повышение мощности мотора до 370 л.с. и 680 Нм, а также некоторые меры по облегчению кузова. На этом экзем­пляре мотор работает с трёхступен­чатой автоматической коробкой.
  • Всего таких спорткаров компания Oldsmobile собрала только 2574 экземпляра, сколько дожило до наших дней, неизвестно.
  • Состояние автомобиля, как утверждает продавец, близко к музейному, все агрегаты оригинальные, сохранены все заводские приметы особой версии. Это объясняется професси­ональной реставрацией, которую купе пережило однажды — были восстановлены как кузов и интерьер, так и силовой агрегат. Кроме того, автомобиль имеет прозрачную историю: сохранились даже документы о первой покупке, которая состоялась более полувека назад.

Ещё один автомобильный «Святой Грааль» выставлялся на продажу в июле — это было одно из трёх существующих купе Lamborghini Miura SVJ, построенное в 1972 году по особому заказу французского бизнесмена.

Винтажный итальянский суперкар или классические американские мускулы?

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