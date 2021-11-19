Мощнейший и очень редкий Oldsmobile 1970 года выставили на продажу

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Дилерский центр Garage Kept Motors из американского Мичигана выставил на продажу купе Oldsmobile 442 W30, которое называет «Святым Граалем» всех поклонников масл-каров. Купе, произведённое в 1970 году, проехало с тех пор 57 тысяч километров — то есть в среднем немногим более тысячи километров в год. Состоянием автомобиля и редкостью модификации обусловлена его цена 139 900 долларов или 10,26 миллиона рублей.
Ещё один автомобильный «Святой Грааль» выставлялся на продажу в июле — это было одно из трёх существующих купе Lamborghini Miura SVJ, построенное в 1972 году по особому заказу французского бизнесмена.