Мощнейший и очень редкий Oldsmobile 1970 года выставили на продажу

Дилерский центр Garage Kept Motors из американского Мичигана выставил на продажу купе Oldsmobile 442 W30, которое называет «Святым Граалем» всех поклонников масл-каров. Купе, произведённое в 1970 году, проехало с тех пор 57 тысяч километров — то есть в среднем немногим более тысячи километров в год. Состоянием автомобиля и редкостью моди­фикации обусловлена его цена 139 900 долларов или 10,26 миллиона рублей.