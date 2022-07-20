«Убийцы» Теслы из Липецка: всё, что надо знать про российский бренд электромобилей Evolute

Что такое Evolute

Evolute — это новая российская автомобильная марка. По сути, плод партнёрства Минпромторга, правительства Липецкой области и компании Моторинвест имеющий опыт автомобильного производства: с 2014 года на предприятии осваивали сборку моделей Great Wall, Dongfeng, BYD и Changan.

Подписанный сторонами специальный инвестиционный контракт (СПИК) предусматривает выпуск «экологически чистого транспорта на тяговых двигателях» или, проще говоря, электрокаров. Причём, согласно документу, в России будет вестись сборка не только автомобилей по полному циклу, но и литий-ионных батарей к ним. Инвестиции в проект за 11 лет должны превысить 13 миллиардов рублей, а вокруг производства будет создано более двух тысяч рабочих мест.