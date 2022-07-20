«Убийцы» Теслы из Липецка: всё, что надо знать про российский бренд электромобилей Evolute
Константин Новацкий
В отличие от «новых “Москвичей», затянувшегося электропроекта «Кама» и даже от стартапа Kangaroo Electro, о котором мы подробно рассказали пару месяцев назад, отечественный бренд Evolute пока напоминает ёжика в очень густом тумане. В новостной ленте информации об Эволютах маловато, хотя у компании, вроде как, уже сформирован модельный ряд и даже почти выстроена сеть продаж. Собрали для вас все факты о новой марке и предлагаем заочно познакомиться с её новинками.
Что такое Evolute
Evolute — это новая российская автомобильная марка. По сути, плод партнёрства Минпромторга, правительства Липецкой области и компании Моторинвест имеющий опыт автомобильного производства: с 2014 года на предприятии осваивали сборку моделей Great Wall, Dongfeng, BYD и Changan.
Подписанный сторонами специальный инвестиционный контракт (СПИК) предусматривает выпуск «экологически чистого транспорта на тяговых двигателях» или, проще говоря, электрокаров. Причём, согласно документу, в России будет вестись сборка не только автомобилей по полному циклу, но и литий-ионных батарей к ним. Инвестиции в проект за 11 лет должны превысить 13 миллиардов рублей, а вокруг производства будет создано более двух тысяч рабочих мест.
Что будет выпускать марка Evolute
Весной этого года одновременно с громким анонсом проекта Evolute был «представлен» и будущий модельный ряд. Точнее — силуэты грядущих новинок: 4,68-метрового седана i-Pro с мотором на 150 л.с., 123-сильного минивэна i-Van длиной 5,15 метров, а также трёх кроссоверов: i-Joy, i-Jet и безымянной модели-флагмана мощностью от 163 до 695 л.с., которые способны проезжать от 405 до 750 км на одном заряде.
Любопытно, что изображения каждого из Эволютов уже в тот момент давали пищу для размышлений и логических выводов. Во-первых, при внимательном рассмотрении образы новинок рождали ассоциации с реально существующими автомобилями из Китая. А во-вторых, важным партнёром проекта Evolute выступил концерн Sokon Group, входящий в китайскую Dongfeng Motor Corporation. И это — важные элементы пазла.
То есть, будет как с «Моcквичами» и нас ждёт бейдж-инжиниринг?
Скорее всего, да. В мае 2022 года «российские» электрокары Evolute впервые появились на публике и линии из презентационных слайдов Evolute можно было сверить с «живыми» кузовами седана, вэна и кроссоверов. Как и предполагалось, под новым именем в России блеснули давно знакомые китайскому потребителю модели китайского гиганта Dongfeng.
Седан i-Pro из весенних тизеров стал перелицованной копией четырёхдверки Aeolus E70, представленной ещё в 2017 году. Под капотом переднеприводного автомобиля стоит связка 150-сильного (260 Нм) электромотора и батареи на 53 кВт.ч, способной обеспечить до 420 километров пути и заряжаться за 8,5 часа от бытовой электросети. Разгон до 100 км/ч у i-Pro занимает 9,9 секунды.
Самая крупная новинка Evolute — минивэн i-Van (чем не русское название?) — стала клоном модели Dongfeng LingZhi EV, пережившей рестайлинг в 2020 году. В движение электрокар приводится 123-сильным (300 Нм) мотором, смонтированным у задних колёс, но из-за массы в 2,02 тонны 53-киловаттная батарея обеспечивает чуть меньшую дальнобойность: до 410 км по китайскому циклу NEDC.
Наконец, раскрылись кроссоверы: компактный i-Joy, оказавшийся копией китайского Seres 3 от DFM, и подоспевший к нему крупный Evolute Free, который ничем, кроме шильдиков, не отличается от премиальной модели Voyah Free, которая тоже выпускается на заводах Dongfeng. Но если электрический «компакт» предложит 163 л.с. (300 Нм), передний привод и 8,9 секунды до «сотни», то старший кроссовер реально крут и спортивен. Характеристик российской версии пока нет, но если заглянуть в оригинальный спек-лист, можно рассмотреть 694 л.с., 1040 Нм и 4,7 секунды разгона до «сотни».
Даже самый простой Voyah Free с одним электромотором и задним приводом на родине бренда развивает 347 лошадиных сил (520 Нм тяги) и проезжает до 505 километров на одном заряде. А ещё в гамме присутствует последовательный гибрид, силовая установка которого дополнена 1,5-литровым ДВС, заряжающим аккумуляторы. В такой версии Free становится ещё более свободным от розеток, позволяя покрыть до 860 километров перед тем, как иссякнет запас электричества и топлива.
Наконец, название i-Jet в России достанется кроссоверу Seres SF5, в разработке которой принимал участие один из основателей Теслы — Мартин Эберхард. В Китае эта модель, как и Voyah Free, доступна с полностью электрической силовой установкой, а также в виде последовательного гибрида, в котором двигатель внутреннего сгорания используется для зарядки батарей.
Сколько эти машины будут стоить
Прежде всего, интересны кроссоверы — ведь именно i-Joy станет первым в гамме бренда Evolute. «Младшая» модель ожидаемо окажется самой доступной. И хотя официальных цен производитель пока не озвучил, новинка автоматически попадает в программу льготного кредитования. По ней купить отечественный электрокар можно с повышенной до 35 процентов скидкой. Чтобы примерно понять, сколько может стоить отечественный аналог Dongfeng Seres 3, озвучим китайскую цену оригинала: 139 800 юаней или примерно 1,2 миллиона рублей. Однако готовится надо к тому, что базовый российский ценник, конечно же, будет выше.
Что касается премиального Free, то китайский «прайс» этой модели примерно втрое выше: от 343 600 юаней (2,9 миллиона рублей) за базовую версию до 373 600 (3,2 миллиона рублей) за топовый полноприводник.
В ценах на седан и минивэн от Evolute можно также ориентироваться, полагаясь на китайские. Исходник четырёхдверки i-Pro оценивается примерно в 140 тысяч юаней или в 1,2 миллиона рублей, а за прообраз пассажирского i-Van в КНР просят минимум 165 тысяч, эквивалентных 1,4 миллиона рублей. Умножаем на два и получаем примерные российские цены.
Когда появятся российские электрокары Evolute
Судя по всему, продажи первой модели бренда Evolute начнутся нынешней осенью. Правда, на первом этапе модельный ряд будет состоять лишь из одного кроссовера i-Joy со 163-сильной установкой. География продаж пока тоже не впечатляет: дилерские центры новой марки расположатся в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. Прямо сейчас фирменная сеть пребывает в стадии организации, однако озвученными точками дело не ограничится.
Как и новинками, запланированными на ближайшую осень. Следом за вседорожником-первенцем гамму Эволютов пополнят ещё два электрокара, а вскоре позже подоспеют и остальные. Известно, что, помимо продаж, дилерские центры займутся гарантийным и послепродажным обслуживанием i-мобилей, но самой главной новости — официальных цен — придётся подождать примерно до конца летнего сезона.